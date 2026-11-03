Perú

Esposa de ‘Cinesmero’ manda fuerte indirecta a Jhovan Tomasevich por revelar nacimiento de su hija

La modelo explicó que buscó proteger la intimidad de su hija y expresó su tristeza por no poder presentar la noticia en sus propios términos

Flor Carnal y el reclamo tras conocerse el nacimiento de su hija: “Me duele”
Flor Carnal y el reclamo tras conocerse el nacimiento de su hija: “Me duele”
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Romina Delgado, conocida como Flor Carnal, expresó su malestar luego de que se hiciera pública la llegada de Amarena, su primera hija con Hugo Lezama, ‘Cinesmero’, antes de que ambos decidieran anunciarla. La modelo y periodista publicó un extenso mensaje en redes sociales, donde explicó que la pareja había optado por mantener en privado los primeros meses de vida de la bebé.

La publicación apareció después de que Jhovan Tomasevich comentara públicamente el nacimiento de la niña. Aunque Delgado no mencionó al cantante de forma directa, sus palabras fueron interpretadas como una respuesta a la difusión anticipada de una noticia que ella y Lezama buscaban comunicar en sus propios tiempos.

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Hoy el secreto a voces más grande de mi vida salió a la luz. Amarena, el amor más grande que he conocido”, escribió la influencer al presentar a su hija ante sus seguidores. El mensaje estuvo acompañado por un carrusel de fotografías que reunió imágenes del embarazo, de Hugo Lezama y de la bebé.

La pareja había preservado la intimidad de Amarena desde su nacimiento. En su texto, Delgado señaló que esa decisión no obedeció a una intención de esconder la llegada de la niña, sino al deseo de cuidar ese momento familiar de la exposición pública y las opiniones en redes sociales.

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Flor Carnal expresó su malestar porque la noticia sobre el nacimiento de Amarena se conoció antes de que la pareja pudiera anunciarla.
Flor Carnal expresó su malestar porque la noticia sobre el nacimiento de Amarena se conoció antes de que la pareja pudiera anunciarla.

Romina Delgado explicó por qué mantuvo en reserva la llegada de Amarena

Flor Carnal sostuvo que la existencia de su hija fue “lo más sagrado” para la pareja durante los últimos meses. La modelo explicó que ella y Lezama querían disfrutar de la paternidad lejos de comentarios externos mientras la bebé era todavía muy pequeña.

Durante estos meses su existencia fue lo más sagrado que tuvimos. Algo tan nuestro, tan íntimo, que quisimos guardarlo un poco más. No por vergüenza ni por miedo de amarla en voz alta. Sino porque el mundo a veces es cruel y ella todavía es demasiado pequeña para saberlo”, manifestó.

Delgado también aludió a los mensajes que suelen generar las publicaciones vinculadas a la vida privada de figuras de redes sociales. En ese sentido, señaló que la decisión fue conversada con su esposo y tuvo como prioridad resguardar a Amarena.

La modelo y periodista compartió imágenes de su embarazo y explicó por qué la pareja mantuvo en reserva la llegada de la bebé.
La modelo y periodista compartió imágenes de su embarazo y explicó por qué la pareja mantuvo en reserva la llegada de la bebé.

Hugo y yo queríamos protegerla de todo. De las palabras, de las miradas, de esa extraña costumbre que tiene la gente de opinar sobre lo que no conoce”, agregó la periodista.

La publicación de la modelo se difundió tras los comentarios de Jhovan Tomasevich sobre el nacimiento de la niña.

“Me duele haber perdido esa pequeña decisión”, escribió la esposa de Cinesmero

El tramo central del comunicado estuvo dedicado a la incomodidad que sintió Delgado por no poder comunicar el nacimiento de Amarena por iniciativa propia. La influencer indicó que habría preferido dar esa noticia con Lezama cuando ambos estuvieran preparados.

“En un mundo ideal, fuimos nosotros quienes anunciaron que Amarena ha llegado, y que desde entonces la vida es otra. Que todo es más mágico. Pero hay cosas que una no puede guardar para siempre. Ni siquiera apretándolas muy fuerte contra el pecho”, escribió.

“Hoy me duele haber perdido esa pequeña decisión. Me duele que el mundo se haya enterado antes de que yo estuviera lista para contárselo”, añadió Romina Delgado. El mensaje planteó un reclamo por el manejo de una información que la pareja consideraba estrictamente personal.

Pese a ese malestar, la publicación cerró con una dedicatoria a su hija. “Y, sin embargo, aquí estás. Ajena a todo. Tan pequeña. Tan viva. Tan absolutamente hermosa”, expresó la modelo.

Por su parte, Hugo Lezama, creador de contenido conocido como Cinesmero, también dejó un mensaje en la publicación de su esposa. El influencer afirmó que la paternidad modificó sus prioridades y le dedicó unas palabras a Delgado: “Cada día trato de ser un mejor hombre por y para ustedes”.

Hugo Lezama, conocido como Cinesmero, y Flor Carnal anunciaron el nacimiento de Amarena, su primera hija.
Hugo Lezama, conocido como Cinesmero, y Flor Carnal anunciaron el nacimiento de Amarena, su primera hija.

Hugo Lezama y Romina Delgado se casaron en febrero de 2026

La llegada de Amarena ocurre meses después del matrimonio civil de la pareja. Lezama y Delgado se casaron el 7 de febrero de 2026 en una ceremonia privada con familiares y amigos cercanos.

Entre los invitados estuvieron Carlos Orozco, Macla Villamonte y Alberto Castro. Los recién casados compartieron luego fotografías y videos de la celebración en sus redes sociales, donde mostraron parte de la ceremonia y el inicio de la fiesta.

El compromiso había sido anunciado a fines de 2025, luego de un viaje de la pareja a Colombia. En aquel momento, Lezama publicó una fotografía del anillo de esmeralda y comunicó que Delgado había aceptado la propuesta.

Con el nacimiento de Amarena, ambos iniciaron una nueva etapa familiar. Por el momento, no han informado la fecha exacta del nacimiento ni si continuarán compartiendo imágenes de la bebé en sus plataformas digitales.

Cinesmero dedicó un mensaje a Flor Carnal tras confirmarse que ambos se convirtieron en padres por primera vez.
Cinesmero dedicó un mensaje a Flor Carnal tras confirmarse que ambos se convirtieron en padres por primera vez.

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