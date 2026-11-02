Keiko Fujimori ordena reclasificar a todos los presos del Perú y ampliar el trabajo en cárceles: “Habrá varios cambios”

La presidenta encargó al ministro Ernesto Álvarez el reordenamiento de la población penitenciaria y anunció traslados de reclusos peligrosos a Challapalca, además de nuevos talleres laborales en las cárceles

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La presidenta Keiko Fujimori anunció este lunes una reclasificación de toda la población penitenciaria del país y la ampliación de los programas laborales en los establecimientos carcelarios, como parte de las medidas que su Gobierno prevé implementar para recuperar el control de estos recintos tras su gira por El Salvador.

“He solicitado al ministro de Justicia (Ernesto Álvarez) la lista total de todos los internos en todos los penales del Perú con sus respectivas clasificaciones. Se hará un reordenamiento de todos los internos a nivel nacional”, declaró durante una visita al penal El Milagro, en la ciudad norteña de Trujillo.

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La mandataria adelantó que los internos considerados más peligrosos, entre ellos los condenados por asesinato, serán trasladados a la cárcel de máxima seguridad de Challapalca, ubicado en Tacna, como parte de una serie de disposiciones anunciadas después de los recientes enfrentamientos entre bandas registrados en el centro carcelario trujillano.

“Vuelvo a repetir, habrá una reclasificación y los delincuentes más peligrosos, los asesinos, serán trasladados a Challapalca”, sostuvo.

Fujimori también anunció la implementación del programa Cero Ocio y la ampliación de los talleres productivos para que los reclusos desarrollen actividades laborales durante su permanencia en prisión.

La medida fue anunciada durante una visita al penal El Milagro, en Trujillo, tras recientes enfrentamientos entre bandas dentro del establecimiento

“Habrá varios cambios. Hemos tomado varias iniciativas, como el programa ‘Cero Ocio’. Implementaremos más talleres productivos, no solamente pensando en que los internos tienen que trabajar, sino también en que las cosas que ellos realicen tengan algo fructífero para nuestra sociedad”, afirmó.

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Consultada sobre las denuncias de presuntos cobros de cupos a internos que buscan acceder a los talleres productivos del penal El Milagro, así como la supuesta participación de trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y del director del establecimiento, la jefa de Estado aseguró que los casos serán investigados.

“El director del penal El Milagro es nuevo. Tiene pocas semanas en su función y están habiendo cambios en todas las direcciones de los penales a nivel nacional. Toda denuncia va a ser investigada, por supuesto. Pero que quede bien claro que el orden y el control de los penales vuelve a nivel nacional”, manifestó.

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Al ser consultada sobre si los próximos traslados se realizarán bajo las mismas condiciones observadas en el reciente desplazamiento de internos hacia ese penal —con la cabeza rapada, esposas en manos y pies y uniformes blancos—, Fujimori indicó que los detalles serán establecidos por la cartera de Justicia.

La presidenta afirmó que se investigarán las denuncias sobre presuntos cobros irregulares para acceder a talleres y posibles responsabilidades de personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE)

“Todo ese reglamento lo hará el ministro (Álvarez), él hará el reporte correspondiente”, concluyó.

La gobernante dijo que espera concluir la construcción de dos megacárceles en unos siete meses, a la “misma velocidad” con la que se levantó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de Nayib Bukele, recinto que visitó la semana pasada.

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Añadió que su plan “va a depender mucho de la decisión política y de los presupuestos, que están ya programados para el próximo año”.

“Así es que yo estoy muy optimista de que nosotros vamos a poder implementar estas cárceles y además con el respaldo que estamos sosteniendo por parte de la Policía, de las Fuerzas Armadas y del sistema de justicia, creemos que poco a poco vamos a ir viendo que las estadísticas en cuanto a la lucha contra la delincuencia van a ir dando resultados muy positivos”, acotó.