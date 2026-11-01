Perú

Rafael López Aliaga llama a tomar las calles desde enero: “Por las buenas no se puede en este país”

El líder de Renovación Popular anunció movilizaciones si las autoridades no atienden sus demandas. “Vamos a marchar, vamos a salir a las calles”, advirtió durante una actividad en el Rímac

Rafael López Aliaga se dirige a la multitud, solicitando su apoyo para la alcaldía de Lima y destacando su experiencia y capacidad de gestión.
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El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, pidió este sábado respaldo popular para organizar movilizaciones a partir de enero próximo, cuando asuma funciones en la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), si las autoridades no atienden sus exigencias.

“A partir del 1 de enero, si no me hacen caso como alcalde, les pido su apoyo. Vamos a marchar, vamos a salir a las calles”, afirmó durante una actividad pública en el distrito del Rímac, ante los aplausos de los asistentes.

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“No escuchan de otra manera. Por las buenas no se puede en este país. Uno tiene que hacer las cosas y después avisar. Muchas de las cosas que he hecho, y me han hecho denuncias penales por eso, han sido sin tanta vaina, sin tanto expediente técnico”, añadió, antes de criticar que las gestiones públicas “se pasan la vida haciendo papeles, papeles, papeles”.

López Aliaga es, según el escrutinio oficial, el virtual ganador de las elecciones municipales de Lima, con una ventaja de 50.841 votos sobre Francis Allison, de Avanza País, tras el recuento del 99,62% de los sufragios de los comicios celebrados el pasado 4 de octubre.

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Un hombre con camisa oscura habla frente a un micrófono y un hombre con gorra azul y polo celeste sostiene otro micrófono.
Durante un acto en el Rímac, sostuvo que las protestas en las calles serían necesarias porque, según afirmó, las gestiones públicas no responden “por las buenas”

Los datos publicados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) indican que el líder de Renovación Popular suma el 27,70%, con 1.549.901 votos, frente al 26,79% de su adversario político, que alcanza 1.499.060.

El resultado es prácticamente irreversible, ya que solo queda por definir 99 actas de votación, con un máximo de 29.700 votos. Estas aún son revisadas por los Jurados Electorales Especiales (JEE) de Lima por impugnaciones o recursos de nulidad.

Pese a la victoria matemática, la entrega formal de las credenciales al alcalde de la capital peruana para el período 2027-2030 deberá ser resuelta por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), debido a que ya fue alcalde en el período anterior y la legislación prohíbe la reelección inmediata de autoridades.

Por ese motivo, el proceso ha estado rodeado de polémica desde el inicio, por la pretensión de López Aliaga —elegido alcalde de Lima en 2023, pero quien renunció al cargo en octubre del año pasado para postular a la Presidencia— de buscar un nuevo mandato consecutivo, una posibilidad que prohíbe la Constitución.

Rafael López Aliaga
El líder de Renovación Popular aparece como virtual ganador de la elección municipal de Lima, con 27,70% de los votos y una ventaja de 50.841 sufragios sobre Francis Allison, con el 99,62% de las actas contabilizadas

Durante su intervención, el político también se refirió a las medidas contra la extorsión y pidió a las víctimas que acudan a la comuna para denunciar estos delitos. “Vamos a recibir su llamada y vamos a actuar. Vamos a ver quién hace la llamada, de dónde viene la llamada y caerle a ese delincuente”, aseguró.

En ese contexto, mencionó al cómico Carlos Álvarez, su aliado en materia de seguridad, como parte del equipo que combatirá la extorsión y señaló que su bancada en el Congreso promoverá medidas contra los responsables.

López Aliaga quedó tercero en las elecciones presidenciales, pero resultó elegido senador, cargo al que renunció para intentar regresar a la alcaldía. Para ello, figuró en el segundo lugar de la lista de Renovación Popular. Luego, el candidato titular renunció, lo que le dejó el camino libre para asumir de forma indirecta el cargo de edil, en un mecanismo que diversos expertos consideraron un intento de “reelección encubierta”.

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