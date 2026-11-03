Perú

Comisión que preside diputada Catherin Palomino decidirá si avanza amnistía para Pedro Castillo

Conflicto de intereses. Oficialía Mayor de la cámara baja dispuso que iniciativa pase a la Comisión de Justicia, grupo de trabajo liderado por la parlamentaria señalada de tener un estrecho vínculo con el golpista expresidente

Recientemente se difundieron chats que revelarían una presenta injerencia de Castillo en el despacho de Palomino. Composición: Infobae
Recientemente se difundieron chats que revelarían una presenta injerencia de Castillo en el despacho de Palomino. Composición: Infobae
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La Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados será el grupo de trabajo que estudiará y dictaminará el proyecto de ley que concede amnistía al golpista expresidente Pedro Castillo y otros procesados por los hechos del 7 de diciembre de 2022.

Así lo dispuso el oficial mayor de la Cámara Baja, Hugo Rovira, al amparo del artículo 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, que dispone que es este funcionario el que “envía la proposición recibida y registrada a una o dos comisiones, como máximo, para su estudio y dictamen, previo acuerdo de la vicepresidencia encargada”.

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“De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pase la proposición N° 00719/2026-2031-CD, para su estudio y dictamen, a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos", se lee en el decreto.

Documento con el membrete de la Cámara de Diputados de Perú, un texto sobre el envío de una propuesta y un sello de firma digital al pie
Un documento oficial de la Cámara de Diputados del Perú remite una proposición legislativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en Lima.

Este grupo de trabajo es presidido por la diputada de Juntos por el Perú, Catherin Palomino, quien a su vez es la autora del cuestionado proyecto de ley.

Sumado a ello, Palomino ha sido cuestionada por su estrecho vínculo con el golpista exmandatario, quien se encuentra recluido desde el 7 de diciembre de 2022. Actualmente cumple una condena de primera instancia de 11 años de prisión por conspiración y una prisión preventiva por presuntamente liderar una organización criminal.

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Cuestionamientos

Catherine Palomino acumula 61 visitas al expresidente Pedro Castillo en el penal de Barbadillo entre octubre de 2024 y febrero de 2026, además de figurar en chats de WhatsApp que exponen un presunto esquema de injerencia del exmandatario en su despacho congresal.

El registro más antiguo corresponde al 29 de octubre de 2024, cuando Palomino ingresó al penal en dos ocasiones el mismo día: primero como “amiga” y después como “abogada”.

En ese período, Palomino se desempeñaba como asistente y luego como técnica en el despacho del entonces congresista Alfredo Pariona, cargo que ocupó hasta marzo de 2025. Varias de las visitas a Barbadillo coincidieron con su horario laboral y, de acuerdo con el portal de Transparencia del Congreso, no constan descuentos salariales asociados a esas ausencias.

Chats de WhatsApp que apuntan a un presunto pacto entre la diputada Catherine Palomino y el presidente Pedro Castillo para negociar puestos de trabajo.

En septiembre de 2025, Palomino pasó a trabajar como técnica en el despacho de la entonces congresista Katy Ugarte, cargo que mantuvo hasta enero de 2026. Ese mismo mes realizó siete visitas adicionales al exmandatario, lo que llevó el total acumulado a 61 ingresos en poco más de un año y medio. De cara a las elecciones, Palomino integró la cuota de Castillo en la lista de candidatos de Juntos por el Perú, según reconstruyó El Comercio.

Ya en funciones como diputada, Palomino administraba un grupo de WhatsApp llamado “Despacho CPC”, que ella misma reconoció manejar en una entrevista con Milagros Leiva. El material de ese chat fue entregado por Marco Paliza, exasesor de la legisladora, quien manifestó su disposición a declarar ante la Fiscalía sobre su contenido.

Según los mensajes difundidos por el programa Panorama, el 27 de julio Palomino comunicó a su equipo que habría rotación de personal cada tres meses. Paliza relató que esa dinámica respondía a presiones de Castillo para colocar a personas de su confianza en el despacho: “Rotan porque ella mencionaba que había una persona que le obligaba a que ponga gente en su despacho”. En uno de los chats citados, la propia legisladora escribió: “Ya el presi me ha exigido y me ha dado dos nombres. No sé ni cómo decirle que no”, y agregó que Castillo la hizo sentir “igual o peor que todos” al recordarle “por quién” había llegado al cargo.

El 5 de agosto, de acuerdo con los chats difundidos, Palomino planteó a su equipo la posibilidad de solicitar una visita del papa León XIV a Castillo, con el argumento de que ambos “se conocieron”.

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