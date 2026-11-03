Siete distritos tendrán cortes de luz este 4 de noviembre: revisa los horarios y las zonas afectadas

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La empresa Pluz programó cortes de energía eléctrica para este miércoles 4 de noviembre en distintos sectores de Lima Metropolitana y el Callao. La suspensión temporal del servicio comprenderá calles, avenidas, urbanizaciones, asociaciones de vivienda y asentamientos humanos de distritos como San Juan de Lurigancho, Comas, Ventanilla, Ancón y el Cercado de Lima, además de Santa Rosa de Quives.

De acuerdo con el cronograma, las interrupciones tendrán horarios diferenciados según la ubicación. Los primeros cortes comenzarán desde las 8:00 a. m. en el Callao y Ventanilla, mientras que en el Cercado de Lima la suspensión está prevista para la noche, entre las 10:00 p. m. y la medianoche.

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Es importante precisar que los cortes no afectarán a todos los vecinos de los distritos mencionados, sino únicamente a las calles y sectores detallados por la empresa eléctrica.

¿Dónde habrá corte de luz este miércoles 4 de noviembre?

Pluz informó que la interrupción del suministro eléctrico alcanzará sectores de siete distritos. Estas son las zonas y los horarios incluidos en su programación:

Santa Rosa de Quives: de 9:00 a. m. a 5:30 p. m.

El corte comprenderá el centro poblado El Olivar, específicamente la avenida El Olivar, ramal, manzana BM.

San Juan de Lurigancho: de 9:30 a. m. a 6:30 p. m.

Este es uno de los sectores con mayor cantidad de zonas comprendidas en el cronograma. La interrupción del servicio alcanzará a los siguientes asentamientos humanos, agrupaciones familiares y asociaciones:

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A. H. 10 de Marzo: calle 1, manzana C; calle 3, manzana S; calle 4, manzanas B y E; y manzanas A, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, Z, B1, H1 y M1.

A. H. El Progreso: manzanas A, B, D, L y Z.

A. H. Integración Almirante Grau: calle 1, manzana A; y manzanas B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, Q, B1 y D1.

A. H. Integración Nuevo Perú: manzanas A, B, C, D, K, L y Z.

A. H. Integración San José: manzanas A, B, C, D, E y G.

A. H. Jicamarca Sector Sur: manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, Q, R, X, AL y D1.

A. H. Los Cipreses: calle Los Cipreses, manzana E; y manzanas A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, J1, J2, J3 y LL.

A. H. Los Geranios: manzanas A, B, C, D, E, F y G.

A. H. Los Unidos: manzanas I, J y Z.

Agrupación Familiar 10 de Febrero: manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V y W.

Agrupación Familiar El Jordán: manzanas A, B, C y D.

Agrupación Familiar El Mirador de Las Vegas: manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z.

Agrupación Familiar El Mirador Súper S-IV: manzanas A, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31 y A32.

Agrupación Familiar Héroes del Cenepa: avenida Héroes del Cenepa, manzana F; y manzanas A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, B1, C1 y D1.

Agrupación Familiar Jorge Chávez II: manzanas F, G, H, I, J, M, O, P, Q, R y S.

Agrupación Familiar José Olaya: manzanas C, H y K.

Agrupación Familiar Las Lomas de Motupe II: calle Los Claveles, manzana W; y manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z, Z1, Z2 y Z3.

Agrupación Familiar Libertad de Motupe: manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S y T.

Agrupación Familiar Los Heraldos de Motupe: pasaje Central, manzana E; pasaje Leticia, manzana G; y manzanas A, B, C, D, F, H, I, J, K, L, M, N y Q.

Agrupación Vecinal Sector Sur - Anexo 8 Jicamarca: avenida Unión Jicamarca, manzana N.

Asociación de Productores Agropecuarios La Catarata: calle Capuchina, manzana P; y manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, Q, R, U, V, W, X, Z, A1, B1, C4, D1, E1, F1, G1, H1, H2, L1, L2 y LL.

Asociación de Vivienda Familiar 16 de Julio: manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M y N.

Callao: de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

El corte programado alcanzará al asentamiento humano Bocanegra, sector 5, en la avenida Perú, cuadra 50. Las manzanas comprendidas son G12, G17, G18, G26, G27, G28, G29, G30, G31, G32, G36 y G37.

Ancón: de 9:00 a. m. a 6:00 p. m.

La suspensión del suministro eléctrico afectará a la Asociación de Vivienda Las Pampas de Piedras Gordas Los Damnificados de Ancón, en las manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K y L.

Ventanilla: de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.

En este distrito, la interrupción del servicio comprenderá:

Urbanización Parque Porcino: manzanas 4, 5, 13, 15, 16, 64 y S13, además de las zonas 12 y 13.

A. H. Los Edificadores: manzanas A y B.

Comas: de 11:00 a. m. a 12:00 p. m.

El corte comprenderá sectores del pueblo joven La Libertad y el asentamiento humano Virgen de Guadalupe. La relación de vías y manzanas incluye:

Av. 2 de Mayo: manzana E.

Av. Jorge Chávez: manzanas E, EK, G, H, I, LK, OK, PK y Ñ.

Av. Nicolás de Piérola: manzana I.

Av. San Martín: manzanas A y Ñ.

Av. Simón Bolívar: manzanas BK, EK, K, LK, MK, P y PK.

Calle Cañete: manzana E.

Calle Las Américas: manzanas DK, K, MK y PK.

Calle Nicolás de Piérola: manzana NK1.

Calle Piura: manzanas EE, GE, H, HE, I, JE y KE.

Calle Santa Rosa: manzanas EK y OK.

Jr. 2 de Mayo: manzanas B, D, E, K, LK y P.

Jr. 4 de Octubre.

Jr. Cañete: manzanas E, F, G y H.

Jr. Colmena: manzanas A y E.

Jr. Guzmán Blanco: manzana E.

Jr. Las Américas: manzanas E, K, KD, N, P y Ñ.

Jr. Nicolás de Piérola: manzanas I, J y Ñ.

Jr. Piura: manzanas G, H, I y K.

Pasaje Santa Rosa: manzanas E, FK y OK.

Pasaje Simón Bolívar: manzanas B, E, F, I, J, K, N y WN.

A. H. Virgen de Guadalupe: manzanas B, C y E.

Lima Cercado: de 10:00 p. m. a 12:00 a. m.

La interrupción del servicio eléctrico está programada para las siguientes vías:

Calle sin nombre: cuadras 4 y 9.

Jr. Amazonas: cuadras 2, 4 y 6.

Jr. Áncash: cuadras 4, 9 y 10.

Jr. Huanta: cuadra 2.

Jr. Huánuco: cuadras 2, 3, 4, 5, 6 y 9.

Jr. Jauja: cuadras 2, 3, 4, 5 y 9.

Puente Huáscar, en Barrios Altos.

Importante: los cortes corresponden únicamente a las direcciones, manzanas y sectores señalados en el cronograma de Pluz. Por ello, no significa que todos los vecinos de San Juan de Lurigancho, Comas, Ventanilla, Ancón, Callao, Santa Rosa de Quives o el Cercado de Lima se quedarán sin electricidad.

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