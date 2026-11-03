Se reveló la charla entre Mano Menezes y Matteo Pérez Vinlof para que juege por Perú: la decisión del defensa que juega la Europa League

El periodista Paul Pérez contó detalles sobre el acercamiento del DT de la 'bicolor' y el lateral sueco-peruano. (Video: Modo Fútbol)

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La Federación Peruana de Fútbol busca futbolistas con raíces peruanas en el exterior desde hace tiempo, una política que tomó mayor impulso en los últimos meses después de los resultados adversos de la selección en sus amistosos recientes. Dentro de esa búsqueda aparece Matteo Pérez Vinlof, lateral sueco-peruano que juega la Europa League con Dinamo Zagreb.

El periodista Paul Pérez reveló en el programa Modo Fútbol que el técnico Mano Menezes mantuvo dos contactos con el jugador antes de la última fecha doble. La primera conversación ocurrió en agosto y se extendió durante cerca de media hora.

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Según el comunicador, el entrenador consultó de forma directa si el futbolista tenía interés en integrar la selección peruana. La respuesta fue favorable en términos generales, aunque el defensor dejó claro que su prioridad inmediata estaba en el crecimiento de su carrera en Croacia.

El futbolista de 20 años también recibió un llamado de la selección de Suecia sub 21 y eligió concentrarse en sumar minutos en su club. Pérez sostuvo que el entorno del futbolista considera determinante que tenga continuidad y se afiance durante su segundo año como profesional. El objetivo es que alcance la titularidad sostenida antes de tomar una decisión definitiva sobre la camiseta nacional que representará.

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Matteo Pérez ha venido representando a la selección de Suecia sub 21. - créditos: Bildbyrån

El comunicador precisó que Mano Menezes volvió a comunicarse con Matteo Pérez Vinlof en setiembre para conocer una respuesta tras la primera charla, aunque la postura del jugador fue la misma. “Estoy abocado al tema de mi club”, fue la posición que, de acuerdo con Paul Pérez, transmitió el lateral.

Ahora, la posibilidad de una convocatoria para marzo tampoco quedó descartada. El periodista planteó que ese llamado puede producirse si el lateral ya tiene una situación más estable en Dinamo Zagreb y está preparado para resolver su futuro internacional.

Matteo Pérez Vinlöf celebró los títulos de Dinamo Zagreb en Croacia posando con una bandera peruana durante los festejos. - créditos: Instagram Matteo Pérez Vinlof

El factor para Matteo Pérez Vinlof que podría inclinar la balanza a favor de Perú

La negativa reciente de Matteo Pérez Vinlof a una convocatoria de Suecia sub 21 fue interpretada por Paul Pérez como una señal que puede favorecer a Perú. Para el periodista, el siguiente paso de la FPF no depende solo de la evaluación deportiva, sino que la dirigencia deberá presentar un proyecto capaz de convencer al jugador y a su entorno de que tendrá un espacio real dentro de la selección adulta.

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“Sí creo que podría tomar mayor relevancia el tema del convencimiento, si es que el jefe de proyecto, que en este caso entiendo que es Barreto o Jean Ferrari, son los que también intentan persuadir a estos chicos”, contó.

El lateral izquierdo es una zona en la que Perú ya cuenta con alternativas. Marcos López aparece como una de las opciones habituales, mientras que Marco Huamán puede desempeñarse allí a pierna cambiada y César Inga integra el grupo de jugadores considerados para esa posición.

El lateral izquierdo, de 20 años, suele revolucionar partidos en la SuperSport HNL por su velocidad desbocada y sobresaliente potencia. | VIDEO: YouTube

Otros jugadores en la mira de la selección peruana adulta: Andrealli, Vincent y Askengren

Matteo Pérez Vinlof no es el único jugador con vínculos peruanos que figura en el radar de la FPF. La Unidad Técnica de Menores también evalúa los casos de Francesco Andrealli, Alonzo Vincent y Patrick Askengren, con la mira puesta en ampliar la base de futbolistas disponibles para las categorías nacionales.

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Andrealli tiene 19 años, es capitán de Como Primavera y ya estuvo vinculado a la selección peruana sub 20 en partidos preparatorios. Vincent, de 16 años, juega en Servette de Suiza, ya debutó tanto en la Superliga como en la Copa de ese país y tiene interés en integrar el proceso peruano rumbo al Preolímpico de 2027.

Por su parte, Askengren es un delantero nacido en Noruega y con lazos familiares peruanos. El atacante milita en el Kjelsås IL, de la tercera categoría noruega, donde registra 11 goles y tres asistencias en 23 partidos.

La información disponible indica que el trabajo inicial en Videna con esos tres nombres está vinculado a las categorías menores. Aun así, el seguimiento puede servir como una vía de acceso posterior a la selección adulta si mantienen su evolución en sus respectivos clubes.

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