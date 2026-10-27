Natalia Málaga regresa a Géminis tras dos derrotas en Liga Peruana de Vóley 2026/27: el motivo de su ausencia y la fecha de su reestreno

La entrenadora peruana volverá al banquillo luego de su equipo pierda ante Regatas Lima y Circolo Sportivo Italiano. Créditos: Mate Galáctico.

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Deportivo Géminis no ha logrado una victoria en las dos primeras fechas de la fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. Más allá del rendimiento de las jugadoras, llamó la atención la ausencia de Natalia Málaga en el banquillo y la presencia de su asistente, Byung Tae Seo.

Muchos aficionados desconocían el motivo de la ausencia de la entrenadora en la zona técnica, en especial tras el difícil inicio del equipo de Comas, que perdió ante Regatas Lima en la primera fecha y frente a Circolo Sportivo Italiano en la segunda jornada.

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Ante las consultas, el presidente de Géminis, Luis Linares, explicó la situación en una entrevista con el podcast Mate Galáctico. “El domingo ya regresa Natalia y ella también es un adicional, es un plus para el equipo”, declaró sobre la entrenadora peruana.

Más adelante, el dirigente precisó que Málaga retomará las prácticas desde el lunes. “Natalia llega el domingo, pero Géminis juega el sábado. Entendemos que el día lunes ya ella está nuevamente en los entrenamientos”, señaló.

Linares también reveló el motivo de la ausencia de la extécnica de la selección peruana de vóley. “Para la cuarta fecha ya está Natalia en el banco. Desde el lunes va a estar entrenando con el equipo ya de manera regular, como lo vino haciendo desde el mes de agosto. Por un compromiso contractual ya previamente pactado, del cual la dirigencia de Géminis tenía conocimiento, ella no ha podido estar estas tres semanas”, afirmó.

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De esta manera, Natalia Málaga volverá a dirigir a Deportivo Géminis en la cuarta fecha de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. El cuadro de Comas enfrentará al vigente tricampeón, Alianza Lima, en el Polideportivo Lucha Fuentes.

Natalia Málaga se suma a Deportivo Géminis luego de las dos derrotas sufridas en el inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

¿Géminis fichará otra extranjera?

Aunque Natalia Málaga representará un aporte anímico para Deportivo Géminis, Luis Linares considera que el equipo necesitará más refuerzos para mantenerse competitivo en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027, como ocurrió la temporada pasada, cuando terminó en el cuarto puesto.

Por ello, el presidente del club de Comas dejó abierta la opción de incorporar a otra extranjera. El plantel ya cuenta con tres jugadoras de República Dominicana: Florangel Terrero, Vielka Peralta y Lisvel ‘La China’ Eve. Sin embargo, todavía dispone de un cupo.

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“Todo depende de cómo vaya la economía de Géminis. En principio, estamos con tres. El reglamento o las bases de la competencia nos permiten, hasta finalizar la segunda ronda, es decir, hasta enero, traer una extranjera más. Vamos a ver cómo están las posibilidades de Géminis, sobre todo las económicas, que es algo con lo que batallamos año tras año y resolvemos con mucho esfuerzo”, sentenció.

Deportivo Géminis no ha logrado ganar en este arranque de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027, sufriendo dos derrotas consecutivas.

Próximo partido de Géminis

Géminis buscará recuperarse en un fixture exigente tras el sorteo de la Liga Peruana de Vóley. Luego de enfrentar a Regatas Lima y Circolo Sportivo Italiano, el cuadro de Comas se medirá con Universidad San Martín, que ganó sus dos primeros partidos ante Deportivo Soan y el club de Pueblo Libre.

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El encuentro se jugará el sábado 31 de octubre a las 17:00 horas de Perú en el Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador. Latina TV lo transmitirá por señal abierta, en los canales 2 y 702 HD, además de su página web y aplicación. También podrá seguirse a través de las redes sociales de la Federación Peruana de Vóley (FPV).