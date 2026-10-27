‘China’ Eve habla del crecimiento de la Liga Peruana de Vóley y su nivel con Géminis: “Estoy como un niño que recién empieza a caminar”

La dominicana disputa la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 tras cumplir su sanción por doping. Créditos: Puro Vóley.

Guardar

Lisvel Eve brindó una de sus primeras entrevistas en Perú desde su regreso a Deportivo Géminis, una incorporación que generó expectativa. La voleibolista dominicana habló sobre el crecimiento de la Liga Peruana de Vóley y sobre su rendimiento en las dos primeras fechas del torneo.

La popular ‘China’ consideró que el voleibol peruano ha crecido en comparación con la última vez que disputó el campeonato, en la temporada 2023/2024, y estimó que esa evolución continuará en los próximos años.

PUBLICIDAD

“Ha crecido 100 %, por así decirlo. Hay muchas jugadoras de bastante nivel, algo que en las temporadas pasadas no tuve la oportunidad de presenciar ni de enfrentar. Entiendo que, a medida que pase el tiempo, seguirá subiendo el nivel y el plus de la liga. Las jugadoras se sentirán más motivadas para venir a jugar aquí, en Perú”, declaró en diálogo con Puro Vóley.

Eve también se refirió a la conformación de Deportivo Géminis, que todavía no logró ganar en las dos primeras fechas tras caer por 3-0 ante Regatas Lima y por 3-2 frente a Circolo Sportivo Italiano. La dominicana destacó el nivel de las jugadoras nacionales del plantel y señaló que el equipo necesita mayor tiempo de trabajo para consolidarse.

PUBLICIDAD

“El equipo está muy bien conformado este año. Tenemos buenas jugadoras nacionales, excelentes jugadoras nacionales, que antes no habíamos tenido el lujo de contar con ellas. También tenemos buenos cambios desde la banca. Entiendo que, a medida que pase el tiempo y nos acoplemos un poco mejor, las cosas terminarán por resultar”, complementó.

‘China’ Eve sorprendida con el crecimiento de la Liga Peruana de Vóley y habla de su nivel con Géminis tras cumplir sanción.

Su defensa a las críticas por su nivel

Lisvel Eve también se refirió a los cuestionamientos personales que ha recibido por su rendimiento en las dos primeras fechas de la Liga Peruana de Vóley. La central dominicana volvió recientemente a la competencia, luego de cumplir una sanción de dos años tras dar positivo en una prueba de dopaje.

PUBLICIDAD

“Ahora mismo estoy como un niño que recién empieza a caminar de nuevo. Es más algo mental y físico, porque dos años fuera de cancha sacan de ritmo de juego a cualquier atleta. Es un tema de concentración, de mi trabajo diario y continuo, de entender que no debo apresurarme y que tengo que llevar las cosas punto a punto, nivel a nivel. No puedo tratar de brincar del uno al 10, porque mucha gente espera: ‘Es refuerzo y ya tiene que...’. Pero tengo que llevar un proceso”, apuntó.

Eve sostuvo que la directiva, encabezada por el presidente Luis Linares, conocía su proceso para recuperar ritmo competitivo y agradeció la oportunidad que recibió en el club de Comas.

PUBLICIDAD

“Inclusive, mi equipo sabía cómo iba a llegar. Me dio seguimiento desde que retomé los entrenamientos y eso es algo que agradezco bastante. Me dieron la oportunidad de empezar, por lo menos, la primera fase para entrar en ritmo de juego y ganar una mejor condición física dentro del campo”, señaló.

La 'China' Eve viene sumando minutos en el arranque de la Liga Peruana de Vóley con el objetivo de alcanzar su máximo nivel con Deportivo Géminis.

La central dominicana agregó que, tras cumplir su sanción, priorizó el reacondicionamiento físico por encima del trabajo técnico y táctico, debido a su experiencia en el vóley.

“He trabajado mucho en el acondicionamiento físico, más que en lo técnico y táctico, porque entiendo que soy una jugadora experimentada y que, una vez que recupere el físico, el vóley estará ahí. La gente siempre va a opinar y hablar, pero no entiende el proceso que pasa cada jugadora después de cierto tiempo o de las dificultades que pudo haber tenido. La idea es mantenerme concentrada, enfocada en hacer lo que tengo que hacer y no dejarme llevar por comentarios de personas que claramente no saben lo que es ser un jugador profesional”, cerró.

PUBLICIDAD