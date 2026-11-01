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Alianza Lima vs Circolo EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Las ‘blanquiazules’ buscarán su tercer triunfo frente las de Pueblo Libre en un duelo crucial en su lucha por el título. Sigue las incidencias del determinante cotejo

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07:24 hsHoy

¡Domingo de vóley! Alianza Lima se medirá con Circolo Sportivo Italiano por la fecha 3 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027. Las ‘blanquiazules’ ganaron todos sus encuentros, pero su rendimiento viene siendo cuestionado.

07:24 hsHoy

Así llega Alianza Lima al duelo

Alianza Lima encadenó dos triunfos en cinco sets antes de su partido ante Circolo Sportivo Italiano en la Liga Peruana de Vóley.

En su debut, el equipo blanquiazul venció 3-2 a Rebaza Acosta luego de revertir el marcador. El resultado le permitió iniciar la competencia con una victoria.

En la segunda fecha, Alianza volvió a imponerse por el mismo marcador ante Regatas Lima, uno de sus rivales tradicionales. El conjunto ganó el quinto parcial por 15-8.

Las dos victorias mantienen al cuadro íntimo con una racha favorable, aunque los encuentros también mostraron la necesidad de alcanzar una mayor regularidad durante los partidos.

Mira el emocionante resumen del partido de vóley donde Alianza Lima se alzó con la victoria ante Regatas Lima con un marcador de 3-2. ¡Celebra con el equipo campeón! - Lima
07:24 hsHoy

Así llega Circolo Sportivo Italiano al duelo

Circolo Sportivo Italiano llegará al duelo ante Alianza Lima después de un inicio con resultados opuestos en la Liga Peruana de Vóley.

El equipo de Pueblo Libre perdió 3-0 ante la Universidad San Martín en la primera fecha, con parciales de 25-18, 25-10 y 25-19.

Luego, el cuadro italiano se recuperó con una victoria 3-2 frente a Deportivo Géminis. El conjunto tomó ventaja en el marcador y resolvió el compromiso en el quinto set.

Ese triunfo le permitirá afrontar el siguiente partido con el objetivo de escalar posiciones. Alianza buscará afirmarse en la parte alta, mientras que Circolo intentará sumar para ganar terreno en esta primera etapa.

La recepción, la defensa y la eficacia en los puntos decisivos serán factores que pueden definir el resultado.

Circolo Sportivo Italiano buscará dar el golpe ante Alianza Lima con Mariane Casas como protagonista.
Circolo Sportivo Italiano buscará dar el golpe ante Alianza Lima con Mariane Casas como protagonista. Crédito: FPV
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Canal TV para ver Alianza Lima vs Circolo por la Liga Peruana de vóley

La Liga Peruana de Vóley 2026/2027 tendrá transmisiones gratuitas por señal abierta mediante Latina TV en Perú. La cadena emitirá los encuentros del campeonato nacional a través de las dos frecuencias anunciadas.

Los aficionados también podrán seguir la programación desde la página web y la aplicación oficial de Latina. Estas opciones permitirán ver los partidos en celulares, tabletas y computadoras sin necesidad de una suscripción.

La cobertura de la competencia incluirá las jornadas previstas durante la temporada.

Infobae Perú informará sobre el torneo con previas, relatos punto a punto, acciones destacadas, resultados y la tabla de posiciones actualizada.

El canal confirmó la cobertura del torneo nacional para esta temporada. (Latina TV)
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Horarios del Alianza Lima vs Circolo por la Liga Peruana de vóley 2026/27

Alianza Lima enfrentará a Circolo Sportivo Italiano hoy, domingo 1 de noviembre, por la tercera fecha de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley.

El encuentro comenzará a las 18.30, hora de Perú, y se disputará en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, situado en el distrito limeño de Villa El Salvador.

Alianza Lima se medirá con Circolo por la Liga Peruana de vóley 2026/27
Alianza Lima se medirá con Circolo por la Liga Peruana de vóley 2026/27
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Precios de entradas

Los aficionados de la Liga Peruana de Vóley podrán comprar entradas para asistir a los partidos del campeonato en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

Las localidades estarán disponibles a través de la plataforma Joinnus. Los seguidores podrán acompañar a sus equipos desde las tribunas durante cada jornada.

- General: S/. 25.00

- Norte preferente: S/. 30.00

- Sur preferente: S/. 30.00

- Oriente preferente: S/. 45.00

- Occidente preferente: S/. 45.00

- Parking: S/. 25.00

Precios de entradas para la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027
Precios de entradas para la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

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