Alianza Lima vs Circolo EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27

¡Domingo de vóley! Alianza Lima se medirá con Circolo Sportivo Italiano por la fecha 3 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027 . Las ‘blanquiazules’ ganaron todos sus encuentros, pero su rendimiento viene siendo cuestionado.

Las dos victorias mantienen al cuadro íntimo con una racha favorable, aunque los encuentros también mostraron la necesidad de alcanzar una mayor regularidad durante los partidos.

En la segunda fecha, Alianza volvió a imponerse por el mismo marcador ante Regatas Lima, uno de sus rivales tradicionales. El conjunto ganó el quinto parcial por 15-8.

En su debut, el equipo blanquiazul venció 3-2 a Rebaza Acosta luego de revertir el marcador. El resultado le permitió iniciar la competencia con una victoria.

Alianza Lima encadenó dos triunfos en cinco sets antes de su partido ante Circolo Sportivo Italiano en la Liga Peruana de Vóley.

07:24 hs

Así llega Circolo Sportivo Italiano al duelo

Circolo Sportivo Italiano llegará al duelo ante Alianza Lima después de un inicio con resultados opuestos en la Liga Peruana de Vóley.

El equipo de Pueblo Libre perdió 3-0 ante la Universidad San Martín en la primera fecha, con parciales de 25-18, 25-10 y 25-19.

Luego, el cuadro italiano se recuperó con una victoria 3-2 frente a Deportivo Géminis. El conjunto tomó ventaja en el marcador y resolvió el compromiso en el quinto set.

Ese triunfo le permitirá afrontar el siguiente partido con el objetivo de escalar posiciones. Alianza buscará afirmarse en la parte alta, mientras que Circolo intentará sumar para ganar terreno en esta primera etapa.

La recepción, la defensa y la eficacia en los puntos decisivos serán factores que pueden definir el resultado.