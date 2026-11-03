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Ignacio Buse vs Daniil Medvédev: día y canal TV del partido por Masters 1000 de París 2026

‘Nacho’ enfrentará al top 5 del ranking ATP en la segunda ronda del Rolex Paris Masters. Conoce detalles del histórico encuentro

Ignacio Buse vs Daniil Medvédev: día, hora y canal TV del partido por Masters 1000 de París 2026.
Ignacio Buse vs Daniil Medvédev: día, hora y canal TV del partido por Masters 1000 de París 2026.
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Ignacio Buse afrontará uno de los partidos más importantes de su carrera: enfrentará a Daniil Medvédev, actual top 5 del ranking ATP, en la segunda ronda del Masters 1000 de París 2026. Conoce la programación del duelo en esta nota.

Programación del Ignacio Buse vs Daniil Medvédev

El partido se disputará este miércoles 4 de noviembre en el Paris La Défense Arena. El horario aún no fue confirmado, pero iniciaría no antes de las 5 am. La programación completa se conocerá en las próximas horas.

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Canal TV del Ignacio Buse vs Daniil Medvédev

La transmisión del duelo entre Ignacio Buse y Daniil Medvédev estará disponible en toda Latinoamérica a través de Disney Plus Premium, plataforma de pago a la que se puede acceder desde televisión y dispositivos móviles.

Infobae Perú realizará la cobertura del encuentro en su página web, con el resultado, las incidencias y las declaraciones de los protagonistas.

El tenista peruano se impuso 2-0 frente al belga y avanzó a la segunda ronda del Masters 1000 de París. (Video: Tenis Al Máximo)

La clasificación de Ignacio Buse a segunda ronda y triunfo ante Zizou Bergs

Ignacio Buse clasificó a la segunda ronda del Masters 1000 de París 2026 tras vencer al belga Zizou Bergs por 6-2 y 6-4. El tenista peruano mostró solidez desde el inicio, controló el ritmo del partido y cerró el triunfo en una hora y 20 minutos.

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‘Nacho’, ubicado en el puesto 33 del ranking ATP, se impuso ante Bergs (40°) con un servicio firme: solo cedió una vez su saque durante el encuentro. En el primer set tomó ventaja rápidamente y lo resolvió por 6-2. Luego mantuvo la concentración en el segundo parcial para imponerse por 6-4 y avanzar a la siguiente instancia.

La victoria también tuvo un valor especial para el peruano. Buse cortó una racha de cuatro derrotas consecutivas y se tomó la revancha ante el mismo rival que lo había eliminado en el Masters 1000 de Shanghái, 23 días antes, con un 6-0 y 6-3.

El encuentro tuvo momentos de tensión para Bergs, quien recibió una penalización de punto tras romper dos raquetas. Buse aprovechó su dominio y mantuvo la calma para conseguir su primera victoria ATP en pista dura bajo techo.

Ignacio Buse cortó racha negativa tras debutar con victoria en el Masters 1000 de París.
Ignacio Buse cortó racha negativa tras debutar con victoria en el Masters 1000 de París. Crédito: Agencias

El presente de Daniil Medvédev

Daniil Medvédev debutará en el Masters 1000 de París ante Ignacio Buse. El tenista ruso llega tras alcanzar las semifinales del ATP de Viena.

Medvédev se instaló entre los cuatro mejores del torneo, pero quedó fuera de la final luego de caer ante Carlos Alcaraz, quien posteriormente se consagró campeón.

Su logro más reciente llegó el 25 de octubre, cuando conquistó el ATP 250 de Almaty y se consagró bicampeón del torneo. En la final, remontó ante el georgiano Nikoloz Basilashvili, una de las revelaciones del certamen, con parciales de 6-7, 6-1 y 6-3.

Daniil Medvedev fue campeón del ATP 250 de Almaty previo al enfrentamiento con Ignacio Buse.
Daniil Medvedev fue campeón del ATP 250 de Almaty previo al enfrentamiento con Ignacio Buse.

Así le fue a Ignacio Buse ante un top 10

La última vez que Ignacio Buse enfrentó a un tenista ubicado en el top 10 del ranking ATP fue en agosto de 2025, cuando se midió con el estadounidense Ben Shelton en la primera ronda del US Open.

Shelton, actual número cuatro del mundo, entonces se encontraba entre los diez mejores del circuito. En aquella ocasión, Buse perdió por 3-0 ante el norteamericano, que se impuso con parciales de 6-3, 6-2 y 6-4 en el Arthur Ashe Stadium, situado en la ciudad de Nueva York.

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