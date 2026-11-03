Perú

Peter Fajardo fue grabado orinando en la vía pública durante la madrugada

El productor de Esto es Guerra apareció en imágenes difundidas por Amor y fuego durante una salida nocturna junto a un grupo de amigos

Peter Fajardo es captado miccionando en la calle y luego saluda a Mario Hart
Peter Fajardo es captado miccionando en la calle y luego saluda a Mario Hart
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Las cámaras de Amor y fuego difundieron imágenes en las que Peter Fajardo fue captado orinando en la vía pública antes de reunirse con Mario Hart y tocarle el rostro y las manos. La secuencia se registró durante la madrugada posterior al Reggaetón Lima Festival, realizado el sábado 31 de octubre.

El productor de Esto es Guerra asistió al evento junto a un grupo de amigos. Según las imágenes emitidas por el programa de espectáculos, Fajardo se apartó del grupo y se ubicó entre dos vehículos estacionados para miccionar en la calle.

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Luego, el productor se dirigió con sus acompañantes a un restaurante para continuar la noche. Allí coincidió con Mario Hart, quien llegó al establecimiento con otro grupo de amigos.

Peter Fajardo se reunió con Mario Hart

El encuentro entre ambos llamó la atención por una situación que ocurrió poco después de que Fajardo fuera registrado por las cámaras. Hart se acercó a saludar al productor de América Televisión y recibió una bienvenida afectuosa.

Las imágenes muestran que Peter Fajardo le tocó el rostro y las manos a Mario Hart en varias oportunidades durante la conversación. El piloto y exparticipante de realities compartió distintas temporadas televisivas con el productor, por lo que el saludo se desarrolló en un clima de cercanía entre ambos.

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La emisión no mostró que Fajardo se limpiara las manos entre el momento en que orinó y el posterior encuentro con Hart. Ese detalle fue el eje de los comentarios de los conductores Rodrigo González, conocido como Peluchín, y Gigi Mitre.

El episodio se convirtió en uno de los segmentos centrales del programa, que presentó el material como una exclusiva.

Peter Fajardo fue registrado por las cámaras de Amor y fuego durante una salida nocturna posterior al Reggaetón Lima Festival.
Peter Fajardo fue registrado por las cámaras de Amor y fuego durante una salida nocturna posterior al Reggaetón Lima Festival.

Rodrigo González y Gigi Mitre cuestionaron la falta de higiene

Rodrigo González reaccionó al video con ironía y aludió a la posibilidad de que el productor no hubiera usado alcohol o algún otro producto para limpiarse las manos antes de entrar al restaurante.

“Ya sabes, Mario, que eso era mano de…”, comentó González entre risas, mientras el programa volvía a exhibir el momento del saludo. Luego agregó que no había visto que Fajardo llevara algún elemento para asearse durante el trayecto al local.

Por su parte, Gigi Mitre dijo que las imágenes le provocaron rechazo. “Ay, qué asco, cállate. Me dio tanto asco que quiero echarme alcohol en las manos”, expresó durante la transmisión.

El registro se produjo después de la edición del Reggaetón Lima Festival, al que Fajardo acudió con amigos. El programa no precisó la hora exacta ni el punto de la ciudad donde fue grabado el productor mientras se encontraba entre los vehículos.

La conducta de orinar en espacios públicos está restringida y puede derivar en sanciones, según las normas municipales aplicables en distintos distritos de Lima. El material televisivo situó la escena en la vía pública, antes de que el grupo se trasladara a cenar.

Fajardo mantiene un perfil ligado a la producción de programas de entretenimiento y, en particular, a Esto es Guerra, espacio de competencia que se emite por América Televisión. Hart, en tanto, participó durante años en formatos de telerrealidad y ha desarrollado una carrera como piloto de automovilismo.

La relación entre ambos se construyó a partir de sus años de trabajo en televisión, llegando a ser una relación de amistad y respeto. Por esa razón, la llegada de Hart al restaurante derivó en un saludo directo con el productor, sin que el piloto pareciera advertir la situación que las cámaras habían registrado previamente.

Peter Fajardo fue registrado por las cámaras de Amor y fuego durante una salida nocturna posterior al Reggaetón Lima Festival.
Peter Fajardo fue registrado por las cámaras de Amor y fuego durante una salida nocturna posterior al Reggaetón Lima Festival.

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