Perú

Ministro de Justicia no descarta corrupción en el INPE luego de caso de cobro de cupos en el penal El Milagro

El titular del Minjus, Ernesto Álvarez, indicó que “hay malos funcionarios hasta en al ONU”. Internos presuntamente involucrados fueron trasladados al penal de Challapalca, en Tacna

Un hombre con camisa blanca y gorra con la palabra justicia habla frente a varios micrófonos y teléfonos sostenidos por periodistas
El ministro de Justicia de Perú, Ernesto Álvarez, ofrece declaraciones a la prensa sobre la reestructuración y los controles en el sistema penitenciario. (Presidencia de la República)
Guardar

El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, admitió que no puede descartarse corrupción al interior del penal El Milagro de Trujillo, donde una disputa entre internos dejó tres muertos y ocho heridos. El titular del Minjus consideró un vínculo entre los conflictos entre presos con la reducción del poder de las bandas dentro del centro penitenciario.

Según Exitosa, una carta atribuida a un interno del pabellón cuatro denunció cobros de 10 soles semanales a más de 600 internos y otros 15 soles para evitar requisas del Instituto Nacional Penitenciario.

PUBLICIDAD

El medio radial indicó que el escrito también apunta a una presunta red de protección que involucraría a cabecillas de bandas criminales, alcaldes y a la anterior dirección del penal durante la gestión de Wilson de la Torre Valderrama, que fue retirado de su cargo en septiembre de este año.

Altercado en el penal El Milagro deja tres internos muertos

El enfrentamiento ocurrió en el pabellón cuatro y entre los fallecidos estuvo Alexander Zapata Miranda, delegado de ese sector y preso por extorsión desde 2015, según Perú21. Cuatro reclusos fueron trasladados al Hospital Regional de Trujillo, donde tres murieron por la gravedad de sus heridas; otro permanece internado en estado grave.

PUBLICIDAD

El episodio de violencia ocurrió durante la madrugada del domingo 1 de noviembre en el penal El Milagro, en Trujillo. Difusión
El episodio de violencia ocurrió durante la madrugada del domingo 1 de noviembre en el penal El Milagro, en Trujillo. Difusión

La emergencia involucró el uso de objetos punzantes dentro del recinto. Según la información preliminar, uno de los afectados presentó lesiones de gravedad y requirió atención hospitalaria, mientras que otros internos recibieron asistencia médica dentro del establecimiento.

El caso también involucra a otros internos identificados preliminarmente como Ruiz Pizán, Ochoa Fernández y Africano Córdova, cuyos nombres aparecen en la información difundida sobre el episodio. Las circunstancias exactas del enfrentamiento y la identidad del presunto agresor todavía no fueron esclarecidas.

La pérdida de poder de las bandas, según Álvarez

El ministro explicó que las confrontaciones responden a la disputa por el control dentro de la cárcel. “El espacio de manejo de las bandas que operan al interior del penal, al reducirse, genera reyertas y peleas, porque cada vez es menor el poder que pueden tener”, dijo Álvarez a la emisora.

Mira el impactante traslado de reclusos desde el penal El Milagro en Trujillo al penal de Challapaca. La operación se realiza tras un lamentable incidente que cobró la vida de tres internos. Canal N

Consultado por las acusaciones contra efectivos del INPE y contra el exdirector del establecimiento, el titular de Justicia evitó descartar responsabilidades dentro de la institución. “Hay malos efectivos hasta en la ONU”, respondió.

El funcionario precisó que la revisión no tendrá resultados inmediatos. “No podemos descartar que haya corrupción. Estamos dentro de un proceso que va a demorar varios meses, en el mejor de los casos”, sostuvo.

El INPE informó que aisló a los internos involucrados en la reyerta y que dispuso la intervención de un equipo especializado para evaluar el incidente. La institución también ordenó reforzar los controles, la seguridad y la vigilancia en los penales del país.

Diez presos del penal El Milagro fueron trasladados a Challapalca

El incidente en el centro penitenciario motivó el traslado de reclusos identificados por su participación en los hechos y la revisión de las condiciones de seguridad dentro del establecimiento.

los reclusos fueron identificados por su participación en el enfrentamiento registrado en el penal El Milagro, que dejó tres muertos y ocho heridos. Captura de pantalla
los reclusos fueron identificados por su participación en el enfrentamiento registrado en el penal El Milagro, que dejó tres muertos y ocho heridos. Captura de pantalla

La medida alcanzó a diez internos, quienes fueron enviados al penal de Challapalca, ubicado en Tacna. El traslado estuvo marcado por un operativo en el que los reclusos aparecieron con la cabeza rapada, ropa blanca y esposas en las manos y los pies, bajo un protocolo que recuerda las imágenes difundidas sobre el régimen penitenciario de El Salvador.

La intervención contó con la presencia de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, quien acudió al establecimiento penitenciario para conocer los detalles del enfrentamiento y supervisar las acciones adoptadas por las autoridades. La respuesta del Ejecutivo también contempla cambios en la distribución de la población penitenciaria.

Entre las medidas anunciadas figuran una nueva clasificación de los internos, mayores restricciones de seguridad y modificaciones en la administración de las cárceles. El Gobierno también prevé reforzar las actividades productivas dentro de los establecimientos penitenciarios.

Temas Relacionados

MinjusMinisterio de JusticiaGobierno 2026peru-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Marko, el comediante que fue delivery y hoy triunfa en YouTube con ‘Caso 1992’: su agradecimiento a Perú y admiración por Hablando Huevadas

El creador de contenido venezolano Marko conversó con Infobae Perú sobre su regreso a la actuación, el camino que recorrió desde sus primeros trabajos y el vínculo que mantiene con Perú. También explicó por qué considera referentes a Jorge Luna y Ricardo Mendoza.

Marko, el comediante que fue delivery y hoy triunfa en YouTube con ‘Caso 1992’: su agradecimiento a Perú y admiración por Hablando Huevadas

Natalia Málaga se suma a Géminis y dirigirá en duelo clave ante Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley 2026/27

El equipo de Comas tuvo un inicio adverso en la primera fase: perdió todos sus partidos y quedó en la penúltima posición de la tabla. La exentrenadora de Perú buscará revertir ese panorama ante el vigente tricampeón

Natalia Málaga se suma a Géminis y dirigirá en duelo clave ante Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Ignacio Buse vs Daniil Medvédev: día y canal TV del partido por Masters 1000 de París 2026

‘Nacho’ enfrentará al top 5 del ranking ATP en la segunda ronda del Rolex Paris Masters. Conoce detalles del histórico encuentro

Ignacio Buse vs Daniil Medvédev: día y canal TV del partido por Masters 1000 de París 2026

Esposa de ‘Cinesmero’ manda fuerte indirecta a Jhovan Tomasevich por revelar nacimiento de su hija

La modelo explicó que buscó proteger la intimidad de su hija y expresó su tristeza por no poder presentar la noticia en sus propios términos

Esposa de ‘Cinesmero’ manda fuerte indirecta a Jhovan Tomasevich por revelar nacimiento de su hija

Más de 9 millones de personas viven en casas de adobe en Perú: ¿cómo reducir el riesgo de colapso ante El Niño?

La dificultad al cerrar puertas y ventanas alerta sobre posibles deformaciones o daños estructurales en la vivienda, según SENCICO. Huancavelica registra la mayor proporción nacional de casas edificadas con paredes de adobe o tapia

Más de 9 millones de personas viven en casas de adobe en Perú: ¿cómo reducir el riesgo de colapso ante El Niño?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNJ destituye a la fiscal que pidió prisión contra Humberto Abanto por el caso “Árbitros de Odebrecht”

JNJ destituye a la fiscal que pidió prisión contra Humberto Abanto por el caso “Árbitros de Odebrecht”

Comisión que preside diputada Catherin Palomino decidirá si avanza amnistía para Pedro Castillo

Diputada Jacqueline Tapullima podría ser investigada en Ética por peritaje que detectó falsificación de firma y huella de su inscripción

Keiko Fujimori ordena reclasificar a todos los presos del Perú y ampliar el trabajo en cárceles: “Habrá varios cambios”

Rafael López Aliaga llama a tomar las calles desde enero: “Por las buenas no se puede en este país”

ENTRETENIMIENTO

Marko, el comediante que fue delivery y hoy triunfa en YouTube con ‘Caso 1992’: su agradecimiento a Perú y admiración por Hablando Huevadas

Marko, el comediante que fue delivery y hoy triunfa en YouTube con ‘Caso 1992’: su agradecimiento a Perú y admiración por Hablando Huevadas

Esposa de ‘Cinesmero’ manda fuerte indirecta a Jhovan Tomasevich por revelar nacimiento de su hija

Carolina Braedt se quiebra al hablar de la muerte de su padre: “Devolvería hasta el último sol por estar con mi papá ahorita”

Ana Paula Consorte explica la razón de su mensaje hacia Hernán Barcos: “Me pareció una actitud infantil”

Peter Fajardo fue grabado orinando en la vía pública durante la madrugada

DEPORTES

Natalia Málaga se suma a Géminis y dirigirá en duelo clave ante Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Natalia Málaga se suma a Géminis y dirigirá en duelo clave ante Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Ignacio Buse vs Daniil Medvédev: día y canal TV del partido por Masters 1000 de París 2026

San Martín vs Deportivo Wanka: ¿cuándo juegan por la fecha 4 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027?

Se reveló la charla entre Mano Menezes y Matteo Pérez Vinlof para que juege por Perú: la decisión del defensa que juega la Europa League

Lorena Góngora, DT de Atenea, y su firme pedido a la Federación tras fallo del challenge en Liga Peruana de Vóley: “No viene de ahora”