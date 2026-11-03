Ministro de Justicia no descarta corrupción en el INPE luego de caso de cobro de cupos en el penal El Milagro

El ministro de Justicia de Perú, Ernesto Álvarez, ofrece declaraciones a la prensa sobre la reestructuración y los controles en el sistema penitenciario. (Presidencia de la República)

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El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, admitió que no puede descartarse corrupción al interior del penal El Milagro de Trujillo, donde una disputa entre internos dejó tres muertos y ocho heridos. El titular del Minjus consideró un vínculo entre los conflictos entre presos con la reducción del poder de las bandas dentro del centro penitenciario.

Según Exitosa, una carta atribuida a un interno del pabellón cuatro denunció cobros de 10 soles semanales a más de 600 internos y otros 15 soles para evitar requisas del Instituto Nacional Penitenciario.

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El medio radial indicó que el escrito también apunta a una presunta red de protección que involucraría a cabecillas de bandas criminales, alcaldes y a la anterior dirección del penal durante la gestión de Wilson de la Torre Valderrama, que fue retirado de su cargo en septiembre de este año.

Altercado en el penal El Milagro deja tres internos muertos

El enfrentamiento ocurrió en el pabellón cuatro y entre los fallecidos estuvo Alexander Zapata Miranda, delegado de ese sector y preso por extorsión desde 2015, según Perú21. Cuatro reclusos fueron trasladados al Hospital Regional de Trujillo, donde tres murieron por la gravedad de sus heridas; otro permanece internado en estado grave.

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El episodio de violencia ocurrió durante la madrugada del domingo 1 de noviembre en el penal El Milagro, en Trujillo. Difusión

La emergencia involucró el uso de objetos punzantes dentro del recinto. Según la información preliminar, uno de los afectados presentó lesiones de gravedad y requirió atención hospitalaria, mientras que otros internos recibieron asistencia médica dentro del establecimiento.

El caso también involucra a otros internos identificados preliminarmente como Ruiz Pizán, Ochoa Fernández y Africano Córdova, cuyos nombres aparecen en la información difundida sobre el episodio. Las circunstancias exactas del enfrentamiento y la identidad del presunto agresor todavía no fueron esclarecidas.

La pérdida de poder de las bandas, según Álvarez

El ministro explicó que las confrontaciones responden a la disputa por el control dentro de la cárcel. “El espacio de manejo de las bandas que operan al interior del penal, al reducirse, genera reyertas y peleas, porque cada vez es menor el poder que pueden tener”, dijo Álvarez a la emisora.

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Mira el impactante traslado de reclusos desde el penal El Milagro en Trujillo al penal de Challapaca. La operación se realiza tras un lamentable incidente que cobró la vida de tres internos. Canal N

Consultado por las acusaciones contra efectivos del INPE y contra el exdirector del establecimiento, el titular de Justicia evitó descartar responsabilidades dentro de la institución. “Hay malos efectivos hasta en la ONU”, respondió.

El funcionario precisó que la revisión no tendrá resultados inmediatos. “No podemos descartar que haya corrupción. Estamos dentro de un proceso que va a demorar varios meses, en el mejor de los casos”, sostuvo.

El INPE informó que aisló a los internos involucrados en la reyerta y que dispuso la intervención de un equipo especializado para evaluar el incidente. La institución también ordenó reforzar los controles, la seguridad y la vigilancia en los penales del país.

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Diez presos del penal El Milagro fueron trasladados a Challapalca

El incidente en el centro penitenciario motivó el traslado de reclusos identificados por su participación en los hechos y la revisión de las condiciones de seguridad dentro del establecimiento.

los reclusos fueron identificados por su participación en el enfrentamiento registrado en el penal El Milagro, que dejó tres muertos y ocho heridos. Captura de pantalla

La medida alcanzó a diez internos, quienes fueron enviados al penal de Challapalca, ubicado en Tacna. El traslado estuvo marcado por un operativo en el que los reclusos aparecieron con la cabeza rapada, ropa blanca y esposas en las manos y los pies, bajo un protocolo que recuerda las imágenes difundidas sobre el régimen penitenciario de El Salvador.

La intervención contó con la presencia de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, quien acudió al establecimiento penitenciario para conocer los detalles del enfrentamiento y supervisar las acciones adoptadas por las autoridades. La respuesta del Ejecutivo también contempla cambios en la distribución de la población penitenciaria.

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Entre las medidas anunciadas figuran una nueva clasificación de los internos, mayores restricciones de seguridad y modificaciones en la administración de las cárceles. El Gobierno también prevé reforzar las actividades productivas dentro de los establecimientos penitenciarios.