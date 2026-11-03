Dos sujetos intentaron escapar por tres distritos de Lima, pero chocaron contra un muro y terminaron capturados

Dos hombres fueron capturados en Santiago de Surco luego de una persecución que comenzó en Miraflores y continuó por Barranco (Créditos: Latina)

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Una persecución que comenzó en Miraflores, continuó por Barranco y culminó en Santiago de Surco permitió la captura de dos hombres que se desplazaban en un automóvil con placas de rodaje presuntamente adulteradas. El operativo se realizó mediante un trabajo coordinado entre los servicios de Serenazgo de los tres distritos y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP). Durante la huida, el vehículo terminó estrellándose contra un muro de contención, lo que facilitó la intervención.

El subgerente de Seguridad Ciudadana de Surco, Miranda, informó a las cámaras de Latina Televisión sobre el procedimiento durante una entrevista con Latina Noticias. Según explicó, los agentes municipales de las jurisdicciones involucradas coordinaron acciones para seguir los movimientos de la unidad desde que se inició el seguimiento en territorio miraflorino.

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La movilización de los sospechosos atravesó diferentes sectores de la capital hasta llegar a suelo surcano, donde personal del serenazgo y miembros del Escuadrón de Emergencia consiguieron interceptarlos. Después del impacto contra la estructura de concreto, los ocupantes quedaron bajo custodia policial para las diligencias correspondientes.

El automóvil en el que viajaban los sospechosos chocó contra un muro de contención durante su intento de fuga - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Uno de los intervenidos tenía requisitoria por robo

El funcionario confirmó al medio que uno de los varones registraba una requisitoria por robo en el distrito de El Agustino. Asimismo, identificó a los involucrados como José Cusinga Rojas y Óscar Usco López, quienes fueron trasladados para continuar con las investigaciones.

Dentro del automóvil también viajaba una mujer, cuya situación quedó bajo evaluación de los efectivos policiales. Miranda precisó que las autoridades realizaban las verificaciones necesarias para determinar si presentaba antecedentes o algún vínculo con las actividades delictivas que se investigan.

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Durante la inspección de la unidad, los agentes encontraron placas de rodaje presuntamente falsas. Este elemento será considerado en las pesquisas para establecer por qué los ocupantes utilizaban identificaciones vehiculares adulteradas y si el transporte estaría relacionado con otros incidentes reportados en Lima.

El representante municipal agregó que ambos hombres contarían con antecedentes policiales por robo agravado, hurto agravado y otros delitos. Sin embargo, corresponderá a las instancias competentes esclarecer su participación en los hechos denunciados y determinar las responsabilidades que pudieran derivarse del caso.

Durante la inspección, los agentes encontraron placas de rodaje presuntamente falsas o adulteradas - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Cámaras de seguridad permitieron rastrear el automóvil

Otro aspecto destacado durante la entrevista fue el papel de la tecnología en el seguimiento de los sospechosos. La central de videovigilancia de Santiago de Surco permitió reconstruir los desplazamientos del vehículo mediante la revisión de las imágenes captadas en distintos puntos de la jurisdicción.

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De acuerdo con Miranda, los registros audiovisuales permitieron establecer que dicha unidad había ingresado al distrito durante septiembre y octubre, presuntamente para cometer actividades ilícitas. Esta información será contrastada con las denuncias existentes para determinar si los ocupantes estarían relacionados con otros episodios delictivos.

Las grabaciones también registraron parte de la persecución y el recorrido realizado por los individuos antes de su detención. Estos archivos permitirán a los investigadores reconstruir los acontecimientos y verificar si existe correspondencia entre las imágenes y los casos que se encuentran bajo investigación.

El subgerente resaltó que la articulación entre los municipios y el monitoreo permanente resultaron fundamentales para ubicar a los implicados, pese a que atravesaron varias jurisdicciones durante su intento de fuga.

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Sospechosos quedaron a disposición de las autoridades

Luego del procedimiento, los dos varones fueron puestos a disposición de la Policía Nacional, institución que continuará con las diligencias para esclarecer lo ocurrido. Entre las acciones pendientes figura determinar si los intervenidos participaron en los presuntos robos registrados en los distritos recorridos y si el automóvil fue empleado en otros ilícitos.

Por su parte, la situación de la tercera ocupante deberá esclarecerse a partir de las verificaciones correspondientes. Las placas encontradas, los antecedentes reportados y las grabaciones municipales constituirán elementos que deberán ser evaluados durante el proceso investigativo.

El caso evidencia la importancia del trabajo conjunto entre los servicios de serenazgo de Miraflores, Barranco y Santiago de Surco para responder ante situaciones que involucran desplazamientos de presuntos delincuentes entre distintas jurisdicciones.

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