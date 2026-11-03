Perú

Dos sujetos intentaron escapar por tres distritos de Lima, pero chocaron contra un muro y terminaron capturados

El operativo fue posible gracias al trabajo coordinado entre los servicios de serenazgo de Miraflores, Barranco y Surco, además de la Policía Nacional

Dos hombres fueron capturados en Santiago de Surco luego de una persecución que comenzó en Miraflores y continuó por Barranco (Créditos: Latina)
Guardar

Una persecución que comenzó en Miraflores, continuó por Barranco y culminó en Santiago de Surco permitió la captura de dos hombres que se desplazaban en un automóvil con placas de rodaje presuntamente adulteradas. El operativo se realizó mediante un trabajo coordinado entre los servicios de Serenazgo de los tres distritos y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP). Durante la huida, el vehículo terminó estrellándose contra un muro de contención, lo que facilitó la intervención.

El subgerente de Seguridad Ciudadana de Surco, Miranda, informó a las cámaras de Latina Televisión sobre el procedimiento durante una entrevista con Latina Noticias. Según explicó, los agentes municipales de las jurisdicciones involucradas coordinaron acciones para seguir los movimientos de la unidad desde que se inició el seguimiento en territorio miraflorino.

PUBLICIDAD

La movilización de los sospechosos atravesó diferentes sectores de la capital hasta llegar a suelo surcano, donde personal del serenazgo y miembros del Escuadrón de Emergencia consiguieron interceptarlos. Después del impacto contra la estructura de concreto, los ocupantes quedaron bajo custodia policial para las diligencias correspondientes.

El automóvil en el que viajaban los sospechosos chocó contra un muro de contención durante su intento de fuga - Créditos: Captura de pantalla de Latina.
El automóvil en el que viajaban los sospechosos chocó contra un muro de contención durante su intento de fuga - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Uno de los intervenidos tenía requisitoria por robo

El funcionario confirmó al medio que uno de los varones registraba una requisitoria por robo en el distrito de El Agustino. Asimismo, identificó a los involucrados como José Cusinga Rojas y Óscar Usco López, quienes fueron trasladados para continuar con las investigaciones.

Dentro del automóvil también viajaba una mujer, cuya situación quedó bajo evaluación de los efectivos policiales. Miranda precisó que las autoridades realizaban las verificaciones necesarias para determinar si presentaba antecedentes o algún vínculo con las actividades delictivas que se investigan.

PUBLICIDAD

Durante la inspección de la unidad, los agentes encontraron placas de rodaje presuntamente falsas. Este elemento será considerado en las pesquisas para establecer por qué los ocupantes utilizaban identificaciones vehiculares adulteradas y si el transporte estaría relacionado con otros incidentes reportados en Lima.

El representante municipal agregó que ambos hombres contarían con antecedentes policiales por robo agravado, hurto agravado y otros delitos. Sin embargo, corresponderá a las instancias competentes esclarecer su participación en los hechos denunciados y determinar las responsabilidades que pudieran derivarse del caso.

Durante la inspección, los agentes encontraron placas de rodaje presuntamente falsas o adulteradas - Créditos: Captura de pantalla de Latina.
Durante la inspección, los agentes encontraron placas de rodaje presuntamente falsas o adulteradas - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Cámaras de seguridad permitieron rastrear el automóvil

Otro aspecto destacado durante la entrevista fue el papel de la tecnología en el seguimiento de los sospechosos. La central de videovigilancia de Santiago de Surco permitió reconstruir los desplazamientos del vehículo mediante la revisión de las imágenes captadas en distintos puntos de la jurisdicción.

De acuerdo con Miranda, los registros audiovisuales permitieron establecer que dicha unidad había ingresado al distrito durante septiembre y octubre, presuntamente para cometer actividades ilícitas. Esta información será contrastada con las denuncias existentes para determinar si los ocupantes estarían relacionados con otros episodios delictivos.

Las grabaciones también registraron parte de la persecución y el recorrido realizado por los individuos antes de su detención. Estos archivos permitirán a los investigadores reconstruir los acontecimientos y verificar si existe correspondencia entre las imágenes y los casos que se encuentran bajo investigación.

El subgerente resaltó que la articulación entre los municipios y el monitoreo permanente resultaron fundamentales para ubicar a los implicados, pese a que atravesaron varias jurisdicciones durante su intento de fuga.

Sospechosos quedaron a disposición de las autoridades

Luego del procedimiento, los dos varones fueron puestos a disposición de la Policía Nacional, institución que continuará con las diligencias para esclarecer lo ocurrido. Entre las acciones pendientes figura determinar si los intervenidos participaron en los presuntos robos registrados en los distritos recorridos y si el automóvil fue empleado en otros ilícitos.

Por su parte, la situación de la tercera ocupante deberá esclarecerse a partir de las verificaciones correspondientes. Las placas encontradas, los antecedentes reportados y las grabaciones municipales constituirán elementos que deberán ser evaluados durante el proceso investigativo.

El caso evidencia la importancia del trabajo conjunto entre los servicios de serenazgo de Miraflores, Barranco y Santiago de Surco para responder ante situaciones que involucran desplazamientos de presuntos delincuentes entre distintas jurisdicciones.

Temas Relacionados

PNPPolicíaSurcoinseguridad ciudadanaperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Lorena Góngora, DT de Atenea, y su firme pedido a la Federación tras fallo del challenge en Liga Peruana de Vóley: “No viene de ahora”

La entrenadora argentina habló sobre las fallas del videocheck en el duelo ante Regatas Lima por la fecha 3 de la primera fase del campeonato nacional

Lorena Góngora, DT de Atenea, y su firme pedido a la Federación tras fallo del challenge en Liga Peruana de Vóley: “No viene de ahora”

Cruces definidos de los octavos de final de la Copa Perú 2026: así quedaron las llaves con Domingo Dianderas rumbo al título

Se definieron los clasificados a la instancia final: 16 equipos siguen en carrera en busca del trofeo que les permita el ascenso a la Liga 2. Conoce las series decisivas del ‘fútbol macho’

Cruces definidos de los octavos de final de la Copa Perú 2026: así quedaron las llaves con Domingo Dianderas rumbo al título

Precio del dólar bajó en Perú: Cotización del tipo de cambio hoy 3 de noviembre

Revisa los valores de compra y venta de dólares en casas de cambio online y mercado paralelo. El Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg reportan los valores, mientras Sunat tiene su ‘tasa de cambio’ propia

Precio del dólar bajó en Perú: Cotización del tipo de cambio hoy 3 de noviembre

Franco Velazco hizo sorpresivo comentario sobre la llegada de Carlos Gruezo a Universitario: “Son especulaciones de la prensa”

El administrador de la ‘U’ habló de la eventual incorporación del volante ecuatoriano, así como del triunfo ante Atlético Grau en Piura y del conflicto entre Pablo Guede y Hernán Barcos

Franco Velazco hizo sorpresivo comentario sobre la llegada de Carlos Gruezo a Universitario: “Son especulaciones de la prensa”

Peter Fajardo fue grabado orinando en la vía pública durante la madrugada

El productor de Esto es Guerra apareció en imágenes difundidas por Amor y fuego durante una salida nocturna junto a un grupo de amigos

Peter Fajardo fue grabado orinando en la vía pública durante la madrugada
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Comisión que preside diputada Catherin Palomino decidirá si avanza amnistía para Pedro Castillo

Comisión que preside diputada Catherin Palomino decidirá si avanza amnistía para Pedro Castillo

Diputada Jacqueline Tapullima podría ser investigada en Ética por peritaje que detectó falsificación de firma y huella de su inscripción

Keiko Fujimori ordena reclasificar a todos los presos del Perú y ampliar el trabajo en cárceles: “Habrá varios cambios”

Rafael López Aliaga llama a tomar las calles desde enero: “Por las buenas no se puede en este país”

Ministro de Justicia no descarta corrupción en el INPE y asegura que cambios en penales debilitan a bandas criminales

ENTRETENIMIENTO

Peter Fajardo fue grabado orinando en la vía pública durante la madrugada

Peter Fajardo fue grabado orinando en la vía pública durante la madrugada

Deyvis Orosco alborota las redes sociales con su marcada figura: “¿Se notan los resultados o seguimos entrenando?"

Cinesmero anunció el nacimiento de su primera hija con Romina Delgado: “Cada día trato de ser un mejor hombre para ustedes”

Melcochita denuncia que Monserrat Seminario busca impedirle salir del país y exige S/15 mil de pensión: “Quiere verme hundido”

Abogado de Magaly Medina expone mensaje extorsivo y mencionan a Jefferson Farfán y Guizasola: “Se quieren echar grasa, la van a denunciar”

DEPORTES

Lorena Góngora, DT de Atenea, y su firme pedido a la Federación tras fallo del challenge en Liga Peruana de Vóley: “No viene de ahora”

Lorena Góngora, DT de Atenea, y su firme pedido a la Federación tras fallo del challenge en Liga Peruana de Vóley: “No viene de ahora”

Tabla de máxima anotadoras de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: jugadoras extranjeras lideran el top 10 tras la fecha 3

Cruces definidos de los octavos de final de la Copa Perú 2026: así quedaron las llaves con Domingo Dianderas rumbo al título

Franco Velazco hizo sorpresivo comentario sobre la llegada de Carlos Gruezo a Universitario: “Son especulaciones de la prensa”

Resultados de la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos