Ana Paula Consorte explica la razón de su mensaje hacia Hernán Barcos: “Me pareció una actitud infantil”

Una composición fotográfica reúne a Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte junto al futbolista Hernán Barcos y su esposa Giuli Cunha.

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Ana Paula Consorte explicó los motivos de su reclamo público contra Hernán Barcos, a quien escribió en redes sociales luego del partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima. La brasileña sostuvo que su publicación surgió por un presunto gesto de Giuli Cunha, esposa del delantero argentino, hacia Paolo Guerrero durante el encuentro disputado en el estadio Alberto Gallardo.

La pareja del atacante de Sporting Cristal había eliminado el mensaje horas después de publicarlo. Ante la repercusión que tuvo el caso, decidió dar su versión en una conversación por WhatsApp con el programa Desvelados, donde descartó que su reacción estuviera vinculada con celos o desconfianza dentro de su relación.

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“En realidad fue algo bastante simple, pero creo que algunas personas no entendieron correctamente el comunicado. Lo que me molestó fue justamente la enorme falta de respeto, sobre todo porque Paolo es colega de profesión de su esposo y cualquier mujer que comparte su vida con un futbolista sabe perfectamente todo lo que ellos pasan, los sacrificios, las exigencias y los momentos difíciles”, expresó Ana Paula Consorte.

Reportaje que presenta declaraciones de Ana Paula Consorte, pareja de Paolo Guerrero, sobre el mensaje difundido en redes sociales dirigido al futbolista Hernán Barcos. A través de declaraciones por mensajes de texto e imágenes de archivo, Consorte expone los motivos de su pronunciamiento ante los gestos realizados por la esposa de Barcos durante un partido, descartando celos y señalando falta de respeto hacia un colega de profesión.

La modelo brasileña indicó que interpretó el gesto como una burla hacia Guerrero, quien atravesó un periodo de recuperación tras una lesión. Según señaló, esa situación fue la que motivó su decisión de pronunciarse de manera pública, pese a que luego retiró la publicación de su cuenta de Instagram.

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“En ningún momento fue un tema de celos ni de ningún tipo de desconfianza. Al contrario, considero que ella está muy bien casada y nosotros incluso los considerábamos amigos. Burlarse de un futbolista, especialmente cuando está pasando por un momento delicado y recién está volviendo de una lesión, me parece caer demasiado bajo”, manifestó.

Consorte remarcó que su cuestionamiento no estuvo dirigido a la rivalidad entre los equipos. También afirmó que no tendría una conducta similar con Hernán Barcos ni con otro futbolista, debido a que conoce las exigencias que enfrenta un jugador profesional y su entorno familiar.

Una publicación digital recopila declaraciones de Ana Paula Consorte sobre su mensaje a Hernán Barcos junto a fotografías de las parejas involucradas.

“Yo jamás tendría una actitud así con su esposo ni con ningún otro jugador, independientemente del equipo en el que juegue, porque más allá de cualquier rivalidad dentro de la cancha, existe el respeto entre profesionales y sobre todo entre personas que conocemos de cerca lo que significa esta profesión”, afirmó la pareja del delantero de Sporting Cristal.

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La brasileña insistió en que no hubo una confusión alrededor de su mensaje. “Eso fue lo que realmente me molestó. No hubo celos, no hubo confusión, ni mucho menos una mala interpretación. Simplemente, me pareció una actitud infantil, de muy mal gusto y una falta de respeto totalmente innecesaria”, concluyó.

El mensaje en Instagram de Ana Paula Consorte

Ana Paula Consorte sorprendió al dirigir un mensaje público a Hernán Barcos luego de la victoria de Sporting Cristal por 3-2 ante Alianza Lima, por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1. La modelo brasileña utilizó su cuenta oficial de Instagram para cuestionar a Giuli Cunha por un supuesto gesto hacia Paolo Guerrero durante el partido.

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“Buenas noches, Barcos. Con mucho respeto y abiertamente, sin necesidad de enviar un DM, hazme un favor, pregúntale a tu mujer por qué está mandándole besos a Paolo en el estadio”, escribió Consorte. El mensaje estuvo dirigido al delantero de Alianza Lima y no directamente a su esposa.

La modelo brasileña acusó a Giuli Cunha de enviar besos a Paolo Guerrero durante la celebración de un gol.

En la misma publicación, la pareja de Guerrero relacionó ese presunto gesto con la celebración del gol que Barcos anotó durante el encuentro. “¿Es su forma de celebrar tu gol? ¿Mandándole besos a otro? Realmente no lo entendí. ¡Gracias!”, agregó la brasileña antes de borrar el contenido de sus redes sociales.