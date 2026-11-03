Perú

JNJ destituye a la fiscal que pidió prisión contra Humberto Abanto por el caso “Árbitros de Odebrecht”

Consejeros sancionan a Diana Liz Canchihuamán Castañeda por usar en la acusación la declaración de un aspirante a colaborador eficaz que falleció antes de terminar el proceso especial

Humberto Abanto de traje y corbata roja en un estudio, acompañado por un círculo con la fotografía de Diana Liz Canchihuamán Castañeda
El abogado Humberto Abanto interviene en una entrevista junto a un recuadro con la fotografía de la exfiscal Diana Liz Canchihuamán Castañeda. Foto: composición/captura Willax
Guardar

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) impuso la sanción de destitución a la abogada Diana Liz Canchihuamán Castañeda, quien como fiscal provincial provisional del Equipo Especial Lava Jato acusó y pidió prisión contra el reconocido penalista Humberto Abanto por el denominado caso “Árbitros de Odebrecht”.

La ponencia del consejero Rafael Ruiz fue aprobada con los votos de Cayo Galindo, Germán Serkovic, Gino Ríos y Víctor Chanduví. Solo el miembro Jaime de la Puente votó por absolver a Canchihuamán Castañeda. La presidenta de la Junta, María Teresa Cabrera, fue la instructora del proceso disciplinario y como tal propuso inicialmente la destitución.

PUBLICIDAD

Cabe precisar que Canchihuamán Castañeda ya había dejado el Ministerio Público en agosto de este año, cuando presentó su renuncia al cargo de fiscal adjunto provincial titular por “motivos urgentes de carácter personal y salud”. No obstante, esta situación no fue impedimento para que la JNJ continúe con el proceso disciplinario.

Pleno de la JNJ. De izquierda a derecha: Cayo Galindo, Jaime de la Puente, Víctor Chanduví, María Teresa Cabrera, Gino Ríos, Germán Serkovic y Rafael Ruíz. Foto: JNJ
Pleno de la JNJ. De izquierda a derecha: Cayo Galindo, Jaime de la Puente, Víctor Chanduví, María Teresa Cabrera, Gino Ríos, Germán Serkovic y Rafael Ruíz. Foto: JNJ

El único efecto que tendrá la sanción de destitución, de confirmarse, será que la abogada no podrá reingresar a la magistratura.

El caso “Árbitros de Odebrecht”

La destitución que se le impuso a la abogada Diana Liz Canchihuamán Castañeda está directamente vinculada a su actuación en el caso de los árbitros que supuestamente conformaron una organización criminal y se coludieron con Odebrecht para emitir laudos acorde a sus intereses.

PUBLICIDAD

En agosto de 2025, la entonces fiscal provincial provisional Canchihuamán Castañeda presentó la acusación contra 29 implicados, incluidos los árbitros Fernando Cantuarias Salaverry, Mario Castillo Freyre y Humberto Abanto Verástegui. En el caso de este último, se pidió 24 años de prisión por la presunta comisión de los delitos de organización criminal (asociación ilícita) y cohecho pasivo específico (coimas).

El proceso disciplinario inició por una denuncia de Abanto, quien cuestionó que la fiscal usara y sustentara parte de la acusación en declaraciones de un aspirante a colaborador eficaz que falleció antes de que se suscriba el acuerdo de beneficios y que se llevará a cabo el respectivo control judicial de dicho acuerdo.

Abogado Humberto Abanto queda libre de restricciones gracias a la Ley 32130 del Congreso. Foto: Andina
Abogado Humberto Abanto queda libre de restricciones gracias a la Ley 32130 del Congreso. Foto: Andina

En su defensa, Canchihuamán alegó que la declaración ya formaba parte de la carpeta fiscal desde 2019, que había sido utilizada en diligencias previas de prisión preventiva y que no existía una norma expresa que prohibiera su uso tras la muerte del declarante.

Sin embargo, la ponencia aprobada recuerda que el artículo 470 del Código Procesal Penal establece que, en el proceso especial de colaboración eficaz, “cuando no se llegue a un acuerdo o éste no sea aprobado, la declaración formulada por el imputado en este proceso se tendrá como inexistente y no podrá ser utilizada en su contra”. “En otras palabras, la fiscal sustentó su pretensión de condena a partir de una declaración jurídicamente inexistente”, dijo el miembro Rafael Ruiz.

Y agregó: “La actuación de la fiscal resulta sumamente grave, porque fundamentó una pretensión de condena, esto es, la privación de la libertad, mediante un requerimiento acusatorio sobre la base de una declaración jurídicamente inexistente”.

La exfiscal también argumentó en su defensa que la validez de la declaración del aspirante a colaborador eficaz fallecido debía ser resuelta por el Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional a cargo del caso “Árbitros de Odebrecht” durante el control de acusación. Es decir, consideraba que no correspondía a la JNJ pronunciarse sobre ese punto sino a la jurisdicción penal.

No obstante, la ponencia aprobada respondió que la facultad sancionadora de la Junta Nacional de Justicia es independiente de la jurisdicción penal. Además, dijeron, una eventual exclusión de la declaración del exaspirante a colaborador eficaz por parte del juez no exime a la fiscal de haber presentado, “de manera consciente, un requerimiento de condena sustentado en un elemento jurídicamente inexistente”.

Temas Relacionados

Humberto AbantoJNJOdebrechtperu-politica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Marko, el comediante que fue delivery y hoy triunfa en YouTube con ‘Caso 1992’: su agradecimiento a Perú y admiración por Hablando Huevadas

El creador de contenido venezolano Marko conversó con Infobae Perú sobre su regreso a la actuación, el camino que recorrió desde sus primeros trabajos y el vínculo que mantiene con Perú. También explicó por qué considera referentes a Jorge Luna y Ricardo Mendoza.

Marko, el comediante que fue delivery y hoy triunfa en YouTube con ‘Caso 1992’: su agradecimiento a Perú y admiración por Hablando Huevadas

Natalia Málaga se suma a Géminis y dirigirá en duelo clave ante Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley 2026/27

El equipo de Comas tuvo un inicio adverso en la primera fase: perdió todos sus partidos y quedó en la penúltima posición de la tabla. La exentrenadora de Perú buscará revertir ese panorama ante el vigente tricampeón

Natalia Málaga se suma a Géminis y dirigirá en duelo clave ante Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Ignacio Buse vs Daniil Medvédev: día y canal TV del partido por Masters 1000 de París 2026

‘Nacho’ enfrentará al top 5 del ranking ATP en la segunda ronda del Rolex Paris Masters. Conoce detalles del histórico encuentro

Ignacio Buse vs Daniil Medvédev: día y canal TV del partido por Masters 1000 de París 2026

Esposa de ‘Cinesmero’ manda fuerte indirecta a Jhovan Tomasevich por revelar nacimiento de su hija

La modelo explicó que buscó proteger la intimidad de su hija y expresó su tristeza por no poder presentar la noticia en sus propios términos

Esposa de ‘Cinesmero’ manda fuerte indirecta a Jhovan Tomasevich por revelar nacimiento de su hija

Más de 9 millones de personas viven en casas de adobe en Perú: ¿cómo reducir el riesgo de colapso ante El Niño?

La dificultad al cerrar puertas y ventanas alerta sobre posibles deformaciones o daños estructurales en la vivienda, según SENCICO. Huancavelica registra la mayor proporción nacional de casas edificadas con paredes de adobe o tapia

Más de 9 millones de personas viven en casas de adobe en Perú: ¿cómo reducir el riesgo de colapso ante El Niño?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Comisión que preside diputada Catherin Palomino decidirá si avanza amnistía para Pedro Castillo

Comisión que preside diputada Catherin Palomino decidirá si avanza amnistía para Pedro Castillo

Diputada Jacqueline Tapullima podría ser investigada en Ética por peritaje que detectó falsificación de firma y huella de su inscripción

Keiko Fujimori ordena reclasificar a todos los presos del Perú y ampliar el trabajo en cárceles: “Habrá varios cambios”

Rafael López Aliaga llama a tomar las calles desde enero: “Por las buenas no se puede en este país”

Ministro de Justicia no descarta corrupción en el INPE y asegura que cambios en penales debilitan a bandas criminales

ENTRETENIMIENTO

Marko, el comediante que fue delivery y hoy triunfa en YouTube con ‘Caso 1992’: su agradecimiento a Perú y admiración por Hablando Huevadas

Marko, el comediante que fue delivery y hoy triunfa en YouTube con ‘Caso 1992’: su agradecimiento a Perú y admiración por Hablando Huevadas

Esposa de ‘Cinesmero’ manda fuerte indirecta a Jhovan Tomasevich por revelar nacimiento de su hija

Carolina Braedt se quiebra al hablar de la muerte de su padre: “Devolvería hasta el último sol por estar con mi papá ahorita”

Ana Paula Consorte explica la razón de su mensaje hacia Hernán Barcos: “Me pareció una actitud infantil”

Peter Fajardo fue grabado orinando en la vía pública durante la madrugada

DEPORTES

Natalia Málaga se suma a Géminis y dirigirá en duelo clave ante Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Natalia Málaga se suma a Géminis y dirigirá en duelo clave ante Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Ignacio Buse vs Daniil Medvédev: día y canal TV del partido por Masters 1000 de París 2026

San Martín vs Deportivo Wanka: ¿cuándo juegan por la fecha 4 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027?

Se reveló la charla entre Mano Menezes y Matteo Pérez Vinlof para que juege por Perú: la decisión del defensa que juega la Europa League

Lorena Góngora, DT de Atenea, y su firme pedido a la Federación tras fallo del challenge en Liga Peruana de Vóley: “No viene de ahora”