Perú

Christian salió a trabajar y no volvió a casa: reciclador fue asesinado tras presunta disputa por ganancias

Un reciclador fue asesinado a puñaladas en la avenida Nicolás Ayllón, en el Cercado de Lima, después de terminar su jornada. La madre del trabajador sospecha que tres compañeros estarían involucrados en el homicidio por una presunta disputa relacionada con el reparto de S/100

La madre del trabajador sospecha que tres compañeros estarían involucrados en el homicidio por una presunta disputa relacionada con el reparto de S/100 (Créditos: Latina)
Guardar

Christian Tananta, de 38 años, fue asesinado a puñaladas durante la madrugada de este martes en la avenida Nicolás Ayllón, en el Cercado de Lima. El hombre se dedicaba al reciclaje y habría sido atacado después de culminar sus actividades diarias. Su madre sospecha que tres compañeros estarían involucrados en el homicidio, debido a una presunta discusión por la repartición de S/100 obtenidos mediante la comercialización de materiales reutilizables. Ante lo sucedido, sus allegados exigen justicia.

De acuerdo con la versión de la mujer a las cámaras de Latina, su hijo realizaba estas labores acompañado de otras personas. Al finalizar la jornada, los involucrados debían distribuir las ganancias conseguidas por la venta de metales, principalmente cobre y aluminio. Sin embargo, un desacuerdo sobre el monto que correspondía a cada integrante habría desencadenado una violenta agresión.

PUBLICIDAD

“Con una persona nomás estaba trabajando, pero tres le han atacado. Para mí es de repartición de dinero”, manifestó la señora, quien calculó que durante aquella jornada habrían conseguido aproximadamente S/100. La cantidad representaba el resultado de varias horas de recolección y posterior comercialización de los objetos recuperados.

Personas que conocían a Christian lo describieron como un hombre tranquilo, solidario y dispuesto a colaborar con los demás - Créditos: Captura de pantalla de Latina.
Personas que conocían a Christian lo describieron como un hombre tranquilo, solidario y dispuesto a colaborar con los demás - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Disputa por las ganancias habría desencadenado el ataque

La principal sospecha de los parientes apunta a un conflicto económico como posible móvil del asesinato. La progenitora considera que el desacuerdo por la distribución de los ingresos habría provocado el enfrentamiento; no obstante, la participación de los señalados tendrá que establecerse mediante las investigaciones correspondientes.

Durante el reporte televisivo, también se mencionó que la venta de un kilogramo de cobre puede alcanzar los S/40. Este valor permite dimensionar la importancia de dichos productos para quienes encuentran en el aprovechamiento de residuos una fuente de sustento económico.

PUBLICIDAD

Por otro lado, una cámara de videovigilancia habría registrado los momentos relacionados con el homicidio. Las grabaciones podrían aportar información para reconstruir la secuencia de los acontecimientos, reconocer a los participantes y determinar cómo se produjo la agresión. El contenido audiovisual deberá ser examinado por las autoridades competentes.

La progenitora sostiene que una discusión por la distribución de las ganancias habría desencadenado el ataque mortal - Créditos: Captura de pantalla de Latina.
La progenitora sostiene que una discusión por la distribución de las ganancias habría desencadenado el ataque mortal - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Conocidos describen a Christian como un hombre solidario

Quienes frecuentaban la zona expresaron su consternación por el desenlace. Algunas personas que compartían actividades con Christian lo recordaron como alguien tranquilo, servicial y dispuesto a colaborar con quienes necesitaban apoyo.

Uno de los testimonios destacó su iniciativa para participar en labores que no necesariamente le correspondían. Según relató, el hombre acostumbraba ofrecerse para barrer las calles cuando encontraba a alguien realizando tareas de limpieza, una actitud que demostraba su disposición para ayudar a los demás.

“Un muchacho tranquilo, muy oficioso. Ayudaba a todo el mundo aquí. Muy ayudoso él era. Tú te veías barriendo aquí la calle, se metía: ‘Deme la escoba, yo la barro’. Muy oficioso”, recordó un conocido.

Asimismo, sus compañeros señalaron que acudía diariamente al sector para conseguir ingresos y que no acostumbraba involucrarse en problemas. Estas características hicieron que la noticia causara mayor sorpresa entre quienes coincidían con él durante sus actividades cotidianas.

Cinco hijos quedan en la orfandad tras el homicidio

Luego de conocerse el asesinato, agentes de la comisaría de San Cayetano llegaron hasta la avenida Nicolás Ayllón para realizar las primeras diligencias. Los efectivos deberán recoger testimonios y elementos que permitan esclarecer las circunstancias del ataque.

Christian deja cinco hijos, dos de ellos menores de edad. La pérdida ha sumido a sus seres queridos en el dolor, mientras esperan que las autoridades identifiquen a los responsables y determinen las circunstancias que rodearon el crimen.

Finalmente, sus allegados solicitan que las grabaciones de seguridad y las declaraciones de los testigos sean consideradas durante las pesquisas. La progenitora mantiene su sospecha sobre el presunto conflicto económico y espera que el fallecimiento de su hijo no quede impune.

Temas Relacionados

inseguridad ciudadanaCercado de Limaperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Marko, el comediante que fue delivery y hoy triunfa en YouTube con ‘Caso 1992’: su agradecimiento a Perú y admiración por Hablando Huevadas

El creador de contenido venezolano Marko conversó con Infobae Perú sobre su regreso a la actuación, el camino que recorrió desde sus primeros trabajos y el vínculo que mantiene con Perú. También explicó por qué considera referentes a Jorge Luna y Ricardo Mendoza.

Marko, el comediante que fue delivery y hoy triunfa en YouTube con ‘Caso 1992’: su agradecimiento a Perú y admiración por Hablando Huevadas

Natalia Málaga se suma a Géminis y dirigirá en duelo clave ante Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley 2026/27

El equipo de Comas tuvo un inicio adverso en la primera fase: perdió todos sus partidos y quedó en la penúltima posición de la tabla. La exentrenadora de Perú buscará revertir ese panorama ante el vigente tricampeón

Natalia Málaga se suma a Géminis y dirigirá en duelo clave ante Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Ignacio Buse vs Daniil Medvédev: día y canal TV del partido por Masters 1000 de París 2026

‘Nacho’ enfrentará al top 5 del ranking ATP en la segunda ronda del Rolex Paris Masters. Conoce detalles del histórico encuentro

Ignacio Buse vs Daniil Medvédev: día y canal TV del partido por Masters 1000 de París 2026

Esposa de ‘Cinesmero’ manda fuerte indirecta a Jhovan Tomasevich por revelar nacimiento de su hija

La modelo explicó que buscó proteger la intimidad de su hija y expresó su tristeza por no poder presentar la noticia en sus propios términos

Esposa de ‘Cinesmero’ manda fuerte indirecta a Jhovan Tomasevich por revelar nacimiento de su hija

Más de 9 millones de personas viven en casas de adobe en Perú: ¿cómo reducir el riesgo de colapso ante El Niño?

La dificultad al cerrar puertas y ventanas alerta sobre posibles deformaciones o daños estructurales en la vivienda, según SENCICO. Huancavelica registra la mayor proporción nacional de casas edificadas con paredes de adobe o tapia

Más de 9 millones de personas viven en casas de adobe en Perú: ¿cómo reducir el riesgo de colapso ante El Niño?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNJ destituye a la fiscal que pidió prisión contra Humberto Abanto por el caso “Árbitros de Odebrecht”

JNJ destituye a la fiscal que pidió prisión contra Humberto Abanto por el caso “Árbitros de Odebrecht”

Comisión que preside diputada Catherin Palomino decidirá si avanza amnistía para Pedro Castillo

Diputada Jacqueline Tapullima podría ser investigada en Ética por peritaje que detectó falsificación de firma y huella de su inscripción

Keiko Fujimori ordena reclasificar a todos los presos del Perú y ampliar el trabajo en cárceles: “Habrá varios cambios”

Rafael López Aliaga llama a tomar las calles desde enero: “Por las buenas no se puede en este país”

ENTRETENIMIENTO

Marko, el comediante que fue delivery y hoy triunfa en YouTube con ‘Caso 1992’: su agradecimiento a Perú y admiración por Hablando Huevadas

Marko, el comediante que fue delivery y hoy triunfa en YouTube con ‘Caso 1992’: su agradecimiento a Perú y admiración por Hablando Huevadas

Esposa de ‘Cinesmero’ manda fuerte indirecta a Jhovan Tomasevich por revelar nacimiento de su hija

Carolina Braedt se quiebra al hablar de la muerte de su padre: “Devolvería hasta el último sol por estar con mi papá ahorita”

Ana Paula Consorte explica la razón de su mensaje hacia Hernán Barcos: “Me pareció una actitud infantil”

Peter Fajardo fue grabado orinando en la vía pública durante la madrugada

DEPORTES

Natalia Málaga se suma a Géminis y dirigirá en duelo clave ante Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Natalia Málaga se suma a Géminis y dirigirá en duelo clave ante Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Ignacio Buse vs Daniil Medvédev: día y canal TV del partido por Masters 1000 de París 2026

San Martín vs Deportivo Wanka: ¿cuándo juegan por la fecha 4 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027?

Se reveló la charla entre Mano Menezes y Matteo Pérez Vinlof para que juege por Perú: la decisión del defensa que juega la Europa League

Lorena Góngora, DT de Atenea, y su firme pedido a la Federación tras fallo del challenge en Liga Peruana de Vóley: “No viene de ahora”