Christian salió a trabajar y no volvió a casa: reciclador fue asesinado tras presunta disputa por ganancias

La madre del trabajador sospecha que tres compañeros estarían involucrados en el homicidio por una presunta disputa relacionada con el reparto de S/100 (Créditos: Latina)

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Christian Tananta, de 38 años, fue asesinado a puñaladas durante la madrugada de este martes en la avenida Nicolás Ayllón, en el Cercado de Lima. El hombre se dedicaba al reciclaje y habría sido atacado después de culminar sus actividades diarias. Su madre sospecha que tres compañeros estarían involucrados en el homicidio, debido a una presunta discusión por la repartición de S/100 obtenidos mediante la comercialización de materiales reutilizables. Ante lo sucedido, sus allegados exigen justicia.

De acuerdo con la versión de la mujer a las cámaras de Latina, su hijo realizaba estas labores acompañado de otras personas. Al finalizar la jornada, los involucrados debían distribuir las ganancias conseguidas por la venta de metales, principalmente cobre y aluminio. Sin embargo, un desacuerdo sobre el monto que correspondía a cada integrante habría desencadenado una violenta agresión.

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“Con una persona nomás estaba trabajando, pero tres le han atacado. Para mí es de repartición de dinero”, manifestó la señora, quien calculó que durante aquella jornada habrían conseguido aproximadamente S/100. La cantidad representaba el resultado de varias horas de recolección y posterior comercialización de los objetos recuperados.

Personas que conocían a Christian lo describieron como un hombre tranquilo, solidario y dispuesto a colaborar con los demás - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Disputa por las ganancias habría desencadenado el ataque

La principal sospecha de los parientes apunta a un conflicto económico como posible móvil del asesinato. La progenitora considera que el desacuerdo por la distribución de los ingresos habría provocado el enfrentamiento; no obstante, la participación de los señalados tendrá que establecerse mediante las investigaciones correspondientes.

Durante el reporte televisivo, también se mencionó que la venta de un kilogramo de cobre puede alcanzar los S/40. Este valor permite dimensionar la importancia de dichos productos para quienes encuentran en el aprovechamiento de residuos una fuente de sustento económico.

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Por otro lado, una cámara de videovigilancia habría registrado los momentos relacionados con el homicidio. Las grabaciones podrían aportar información para reconstruir la secuencia de los acontecimientos, reconocer a los participantes y determinar cómo se produjo la agresión. El contenido audiovisual deberá ser examinado por las autoridades competentes.

La progenitora sostiene que una discusión por la distribución de las ganancias habría desencadenado el ataque mortal - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Conocidos describen a Christian como un hombre solidario

Quienes frecuentaban la zona expresaron su consternación por el desenlace. Algunas personas que compartían actividades con Christian lo recordaron como alguien tranquilo, servicial y dispuesto a colaborar con quienes necesitaban apoyo.

Uno de los testimonios destacó su iniciativa para participar en labores que no necesariamente le correspondían. Según relató, el hombre acostumbraba ofrecerse para barrer las calles cuando encontraba a alguien realizando tareas de limpieza, una actitud que demostraba su disposición para ayudar a los demás.

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“Un muchacho tranquilo, muy oficioso. Ayudaba a todo el mundo aquí. Muy ayudoso él era. Tú te veías barriendo aquí la calle, se metía: ‘Deme la escoba, yo la barro’. Muy oficioso”, recordó un conocido.

Asimismo, sus compañeros señalaron que acudía diariamente al sector para conseguir ingresos y que no acostumbraba involucrarse en problemas. Estas características hicieron que la noticia causara mayor sorpresa entre quienes coincidían con él durante sus actividades cotidianas.

Cinco hijos quedan en la orfandad tras el homicidio

Luego de conocerse el asesinato, agentes de la comisaría de San Cayetano llegaron hasta la avenida Nicolás Ayllón para realizar las primeras diligencias. Los efectivos deberán recoger testimonios y elementos que permitan esclarecer las circunstancias del ataque.

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Christian deja cinco hijos, dos de ellos menores de edad. La pérdida ha sumido a sus seres queridos en el dolor, mientras esperan que las autoridades identifiquen a los responsables y determinen las circunstancias que rodearon el crimen.

Finalmente, sus allegados solicitan que las grabaciones de seguridad y las declaraciones de los testigos sean consideradas durante las pesquisas. La progenitora mantiene su sospecha sobre el presunto conflicto económico y espera que el fallecimiento de su hijo no quede impune.