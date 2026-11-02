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Alianza Lima vs Géminis: día, hora y canal TV del partido por la fecha 4 de la Fase 1 de Liga Peruana de Vóley 2026/27

Las ‘íntimas’ y ‘guerreras’ volverán a verse las caras tras sus enfrentamientos en las semifinales de la campaña pasada. Revisa todos los detalles de la programación del compromiso

Alianza Lima enfrenta a Géminis por la cuarta fecha de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27.
Alianza Lima enfrenta a Géminis por la cuarta fecha de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: FPV
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Alianza Lima afrontará un nuevo desafío en la cuarta fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. El conjunto ‘blanquiazul’ se medirá con Deportivo Géminis en el encuentro que cerrará la jornada, con la consigna de sumar una nueva victoria y mantenerse en la pelea por los primeros lugares de la Fase 1.

Las dirigidas por Alejandro Schneider llegan invictas, tras ganar sus tres primeros compromisos, y buscarán extender su buen momento en el campeonato. En la otra vereda, el equipo de Comas intentará dejar atrás su complicado inicio de temporada y conseguir su primer triunfo en la competencia.

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Alianza Lima vs Géminis: día, hora y canal TV

El partido entre Alianza Lima y Deportivo Géminis se disputará este domingo 8 de noviembre, desde las 18:30 horas (hora peruana), en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador. El compromiso corresponde a la cuarta fecha de la primera etapa de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 y será el último encuentro de la jornada dominical.

En cuanto a la transmisión, el duelo podrá verse EN VIVO por Latina Televisión, a través de sus señales de los canales 2 y 702 HD. También estará disponible vía streaming en la página web y la aplicación de Latina. Asimismo, en Infobae Perú encontrarás la cobertura completa del compromiso, con el minuto a minuto, las principales incidencias y el resultado final.

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Alianza Lima y Géminis vuelven a encontrarse después de las semifinales de la temporada anterior.
Alianza Lima y Géminis vuelven a encontrarse después de las semifinales de la temporada anterior. Crédito: FPV

¿Cómo llegan Alianza Lima y Géminis?

Alianza Lima registra un buen inicio de temporada en cuanto a resultados. Las ‘blanquiazules’ ganaron sus tres primeros compromisos y se mantienen invictas, aunque no sin dificultades, pues necesitaron llegar al quinto set para resolver sus dos primeros encuentros. En su debut vencieron por 3-2 a Rebaza Acosta y, en la segunda jornada, repitieron el marcador frente a Regatas Lima.

En su presentación más reciente, el equipo de Alejandro Schneider superó por 3-1 a Circolo Sportivo Italiano y alcanzó los siete puntos, que lo ubican en el tercer puesto de la clasificación. Ahora, buscará sumar una nueva victoria para no perderle el paso a Universitario y Universidad San Martín, los dos líderes del campeonato con nueve unidades cada uno.

Por su parte, Deportivo Géminis atraviesa un panorama complicado y todavía no conoce el triunfo en esta edición de la Liga Peruana de Vóley. El conjunto de Comas acumula tres derrotas consecutivas: cayó por 3-0 ante Regatas Lima en su debut, perdió por 3-2 frente a Circolo Sportivo Italiano y, en su presentación más reciente, fue superado por 3-0 por Universidad San Martín.

Esta campaña le permitió sumar apenas un punto y lo mantiene en la parte baja de la tabla. Por ello, el choque ante Alianza Lima representa una oportunidad para cortar la mala racha, conseguir su primera victoria y empezar a recuperar terreno en la Fase 1.

El cuadro 'blanquiazul' se impuso 25-20 y se llevó el partido por 3-1 - Crédito: Latina.

Alianza Lima y Géminis: antecendetes recientes

Alianza Lima tuvo un balance favorable frente a Deportivo Géminis durante la temporada anterior. Ambos equipos se enfrentaron en cuatro oportunidades por la Liga Peruana de Vóley y en todas las ocasiones el triunfo fue para las ‘blanquiazules’.

El primer cruce se produjo durante la primera etapa del campeonato, el 16 de noviembre de 2025. Las ‘íntimas’ se impusieron por 3-0. Posteriormente, en la segunda etapa, volvió a quedarse con la victoria, esta vez por 3-1, el 15 de febrero de 2026.

Los equipos volvieron a encontrarse en las semifinales de la competencia. En el partido de ida, Alianza Lima ganó por 3-1, con parciales de 26-24, 25-13, 20-25 y 25-16. En la revancha, el cuadro ‘blanquiazul’ selló su clasificación a la final tras imponerse por 3-0, con sets de 25-15, 25-22 y 25-13.

De esta manera, el equipo de La Victoria buscará repetir su dominio ante Géminis en el nuevo enfrentamiento, aunque el conjunto de Comas intentará cambiar la historia y conseguir un resultado que le permita salir de su complicado inicio de temporada.

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