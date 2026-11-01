Catherine Flood vive una temporada especial con Universitario: “No sé si sea la última”

La atacante norteamericano destacó el aporte que está teniendo para las 'pumas' en el arranque de la Fase 1 del campeonato. (Video: La Cátedra Deportes)

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Catherine Flood atraviesa un nuevo momento destacado con Universitario de Deportes. La voleibolista estadounidense volvió a ser la máxima anotadora de las ‘Pumas’, esta vez con 15 puntos en el triunfo por 3-0 ante Olva Latino, resultado que permite al equipo ‘crema’ mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27.

Tras el encuentro, la atacante se refirió a su segunda temporada con la camiseta merengue y destacó la conexión que ha conseguido consolidar con sus compañeras. Para Flood, el conocimiento mutuo y una comunicación más fluida han facilitado el funcionamiento colectivo en comparación con la campaña anterior. Esta familiaridad dentro del plantel también se refleja en el entendimiento que han desarrollado durante los partidos.

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“Me siento muy bien. Yo creo que este año es más fácil jugar juntas, como un grupo, porque la comunicación es más fácil, porque sabemos y nos entendemos con mis compañeras”, expresó la norteamericana.

La jugadora también resaltó que el equipo cuenta ahora con una mayor experiencia compartida, un aspecto que considera importante para fortalecer el rendimiento dentro de la cancha. Asimismo, mencionó las incorporaciones de Aixa Vigil, Claudia Palza y Sarah Evaristo como parte de los cambios que han permitido conformar un grupo más fuerte para afrontar los desafíos de la temporada.

“El equipo la temporada pasada estaba muy bien también, pero ahora tenemos más experiencia juntos y con la adición de Aixa, Claudia y Sarah, ahora tenemos un equipo más compacto. Es más fácil jugar juntos”, explicó.

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Catherine Flood juega su segunda temporada en Universitario. Crédito: Universitario Vóley

Las palabras de Flood reflejan la importancia que tiene la continuidad en el grupo, especialmente en una competencia en la que cada jornada representa una nueva oportunidad para sumar y consolidarse en los primeros puestos. La estadounidense considera que el plantel ha logrado fortalecer sus vínculos y que esa conexión facilita el desarrollo del juego colectivo.

Catherine Flood no descarta que sea su última temporada en Universitario

Uno de los momentos más llamativos de sus declaraciones llegó cuando se refirió a su futuro en el club. La atacante reconoció que esta campaña tiene un significado especial, pues representa su segunda temporada defendiendo los colores de Universitario. Sin embargo, también dejó abierta la posibilidad de que sea su último año con las ‘Pumas’.

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“Esta temporada es especial para mí, porque es mi segunda temporada, no sé si será mi última. Hay tiempo para hacer cosas buenas y seguimos haciendo historia. La comunicación es clave, este equipo no es nuevo y la comunicación es más sencilla”, manifestó.

Catherine Flood logró 15 puntos ante Olva Latino. Crédito: FPV

El objetivo de Catherine Flood con Universitario

En el triunfo frente a Olva Latino, la estadounidense volvió a destacar en el apartado ofensivo al registrar 15 puntos y convertirse nuevamente en la máxima anotadora del encuentro. Una actuación que valoró, aunque dejó claro que su principal motivación es contribuir al rendimiento colectivo de las ‘Pumas’.

“Ser la máxima anotadora es grande. Es importante para el equipo, yo solo quiero ayudar. Es para la hinchada, es para mi profe, es para mis compañeras. Pero personalmente, algo que yo quiero hacer es ganar un campeonato y hacer puntos. Seguimos con todo”, señaló.

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Así, la atacante tiene claro cuál es uno de sus grandes propósitos: conquistar el título de la Liga Peruana de Vóley con Universitario. Mientras tanto, las ‘Pumas’ continúan en el primer lugar de la Fase 1 y buscarán sostener su buen rendimiento en las próximas jornadas. Flood, por su parte, espera seguir siendo una pieza importante en el camino hacia ese objetivo.