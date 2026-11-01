Perú

Una jauría de 14 perros cruzó el río Piura cerca del puente Bolognesi mientras las lluvias elevan la preocupación por el aumento del caudal

Las imágenes muestran cómo ocho animales cruzaron primero y otros seis completaron el recorrido minutos después

Los animales atravesaron el cauce en dos grupos, primero ocho y luego seis, en un sector cercano al puente Bolognesi. Facebook

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Una escena curiosa fue registrada en el río Piura llamó la atención por la cantidad de animales que atravesó el cauce en un sector que conecta los distritos de Piura y Castilla. Un grupo de 14 perros cruzó hacia la otra orilla a la altura de lo que anteriormente funcionaba como badén, en un tramo cercano al puente Bolognesi.

Las imágenes muestran que los animales realizaron el recorrido en dos grupos. Primero cruzaron ocho perros y, minutos después, los otros seis completaron el trayecto. El desplazamiento quedó registrado desde el puente Bolognesi y permitió observar cómo toda la jauría llegó al lado opuesto.

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El episodio ocurrió en un contexto de lluvias en diferentes sectores de la cuenca del río Piura, cuyas precipitaciones generan aportes de agua hacia el cauce principal. Los registros del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) muestran acumulados importantes en localidades de las zonas altas y medias.

Senamhi proyecta un aumento del caudal del río Piura en noviembre

El pronóstico hidrológico consultado el 29 de octubre en el sistema SONICS del Senamhi muestra una tendencia ascendente para el río Piura, según las estimaciones de la estación Puente Sánchez Cerro, ubicada en la ciudad de Piura.

El registro observado el 28 de octubre fue de 9,03 metros cúbicos por segundo (m³/s). Para el 29 de octubre, la media de los modelos estimó 11 m³/s, mientras que para el día 30 proyectó 14,06 m³/s.

La variación prevista es mayor desde el 1 de noviembre. Para esa fecha, el sistema calculó un caudal promedio de 67,90 m³/s. La cifra subiría a 107,98 m³/s el 2 de noviembre, 139,52 m³/s el día 3 y 182,36 m³/s el 4.

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El pronóstico mantiene esa tendencia durante los días posteriores: estima 260,23 m³/s para el 6 de noviembre y 282,85 m³/s para el 7 del mismo mes.

El departamento de Tumbes y algunas provincias de Piura bajo alerta roja de lluvias extremas para los próximas 24 horas, según el mapa de precipitaciones intensas del SENAMHI.
El departamento de Tumbes y algunas provincias de Piura bajo alerta roja de lluvias extremas para los próximas 24 horas, según el mapa de precipitaciones intensas del SENAMHI.

Lluvias en Canchaque y Huarmaca aportan agua a la cuenca

Las precipitaciones en las zonas altas y medias de la cuenca influyen en la cantidad de agua que llega al río Piura. Cuando llueve en estos sectores, una parte del agua ingresa al suelo, mientras que otra circula por la superficie y alcanza las quebradas y los ríos tributarios.

Desde esos puntos, los aportes pueden desplazarse hacia el cauce principal y elevar su caudal. La respuesta depende de factores como la intensidad de las precipitaciones, la humedad del terreno y las características geográficas de cada sector.

El reporte del Senamhi del 29 de octubre registró acumulados de lluvia entre las 8:00 a. m. del día 28 y las 6:00 a. m. del 29. Canchaque presentó 154,3 milímetros, mientras que Huarmaca registró 58,1 milímetros. En Hacienda Barrios se reportaron 42,5 milímetros y en Chalaco, 27,5 milímetros.

Estos registros corresponden a distintos puntos de la cuenca y permiten identificar la presencia de precipitaciones en localidades que aportan agua a la red hidrográfica del río Piura.

Recomiendan evitar cruces y retirar maquinaria del cauce

Las precipitaciones persisten por tercer día consecutivo en el norte del Perú. El Salto, en Tumbes, registró un acumulado de 99,3 milímetros de lluvia, mientras las autoridades vigilan las cuencas de cuatro ríos. Composición: Infobae
Las precipitaciones persisten por tercer día consecutivo en el norte del Perú. El Salto, en Tumbes, registró un acumulado de 99,3 milímetros de lluvia, mientras las autoridades vigilan las cuencas de cuatro ríos. Composición: Infobae

Ante el incremento de los niveles de agua, el PECHP exhortó a la población a no cruzar el río cuando presente un aumento de caudal y a mantenerse alejada de sus riberas y del cauce.

La advertencia también está dirigida a los agricultores que desarrollan actividades dentro del lecho del río. La entidad recomendó retirar sus pertenencias, herramientas y equipos de las zonas expuestas para prevenir pérdidas materiales y situaciones de riesgo.

Asimismo, las instituciones y el personal que realizan trabajos de descolmatación y mantenimiento deben trasladar la maquinaria hacia terrenos elevados y seguros, fuera del cauce principal.

La entidad también pidió poner a buen recaudo a los trabajadores que participan en estas labores, debido a la posibilidad de nuevos incrementos del caudal por las lluvias registradas en la cuenca.

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