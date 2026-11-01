El enigmático mensaje de Raúl Ruidíaz para el Universitario vs Atlético Grau por Torneo Clausura de Liga 1 2026: “Será un gran día”

La 'Pulga' publicó en sus historias de Instagram la frase "Hoy será un gran día" horas antes del duelo de la fecha 15 del Clausura entre Atlético Grau y el cuadro crema en el Mansiche de Trujillo. (Atlético Grau)

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Raúl Ruidíaz no pisará el césped del estadio IPD Mansiche este domingo, pero eso no lo alejó del partido. El atacante de Atlético Grau, impedido de actuar ante Universitario de Deportes por una lesión que lo tiene fuera de las canchas desde el 8 de octubre, eligió las redes sociales para calentar la previa del encuentro correspondiente a la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Con una fotografía y la leyenda “Hoy será un gran día”, la ‘Pulga’ disparó un mensaje que sus seguidores no tardaron en vincular con el cruce ante su exequipo, el club donde conquistó dos títulos nacionales y del que guarda una historia cargada de emociones encontradas.

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La confirmación de la baja y lo que dejó en el aire

Raúl Ruidíaz quedó fuera de la convocatoria de Atlético Grau para enfrentar a Universitario. Aunque apareció en los entrenamientos recientes, el delantero todavía no recibió el alta médica para volver a competir. (Instagram / raulruidiaz)

La noticia de su ausencia fue difundida por el periodista de Liga 1 Max, Ernesto Macedo, a través de sus redes sociales. Según lo informado, Ruidíaz no integra la convocatoria del técnico Gerardo Ameli para este compromiso. Atlético Grau no precisó el diagnóstico ni ofreció un plazo de recuperación, por lo que la extensión de su inactividad permanece sin definición pública.

Lo que sí quedó claro es que la expectativa en torno a su posible regreso se había alimentado durante los días previos. El club norteño difundió imágenes de los entrenamientos en las que el delantero aparecía trabajando junto al resto del plantel, lo que abrió la puerta a especulaciones sobre su reaparición. Sin embargo, el cuerpo médico no le dio el alta para competir y el atacante sumará su cuarto partido consecutivo sin minutos. Antes del choque ante los cremas, ya había estado ausente frente a Alianza Lima, ADT y Cienciano, todos por problemas físicos.

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El último antecedente de Ruidíaz en cancha se remonta al 8 de octubre, cuando Atlético Grau igualó sin goles ante Los Chankas en Piura, por la fecha 11 del Clausura. Desde ese empate, la ‘Pulga’ no volvió a ser considerada para ningún encuentro del conjunto piurano.

El vínculo con la ‘U’ y el gol que no se olvida

La 'Pulga' volverá a cruzarse con su pasado crema, aunque esta vez desde fuera de la cancha. El delantero fue campeón con Universitario y también protagonista de la victoria de Atlético Grau en el Monumental durante el Apertura. (Atlético Grau)

La baja de Ruidíaz tiene un peso adicional que va más allá de lo futbolístico. El delantero vistió la camiseta crema y fue parte de los planteles que conquistaron los títulos nacionales de 2009 y 2013. Esa historia lo une a Universitario de una manera que pocas veces se da en el fútbol peruano, aunque la relación con la hinchada merengue se fracturó cuando no se concretó su retorno al club de Ate en el presente año.

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Lejos de quedar en deuda con los cremas, Ruidíaz ya les cobró con creces desde la vereda rival. En mayo de 2026, por la fecha 15 del Torneo Apertura, el exjugador del Seattle Sounders anotó el único tanto del partido en el Estadio Monumental y selló el triunfo de Atlético Grau por 1-0. Fue una definición quirúrgica, la marca registrada de un delantero que sabe exactamente cuándo y cómo hacer daño. Aquel gol convirtió a la ‘Pulga’ en el protagonista más incómodo para su exafición y le dio tres puntos vitales al conjunto piurano.

Ahora, con ese antecedente fresco, la posibilidad de que repitiera la hazaña en el Mansiche había generado especial atención. Pero la lesión cerró esa historia antes de que pudiera comenzar.

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El panorama de Atlético Grau sin su delantero estrella

La ausencia de Ruidíaz representa un desafío adicional para un Atlético Grau que necesita sumar para alejarse de la zona de descenso. Adrián Fernández, Pablo Lavandeira y Mauro Da Luz aparecen entre las opciones ofensivas (Atlético Grau)

La ausencia del atacante nacional obliga a Gerardo Ameli a reorganizar el esquema ofensivo. Entre las alternativas que maneja el comando técnico figuran Adrián Fernández, Pablo Lavandeira, Mauro Da Luz y Paulo de la Cruz, quienes deberán asumir mayor carga en el frente de ataque para suplir al hombre que más goles de jerarquía ha aportado al equipo en lo que va del año.

El contexto no es sencillo para los albos. Atlético Grau llega a este compromiso con cinco partidos sin victoria en el Clausura, una racha que lo tiene mirando de cerca la zona de descenso. Cada punto se vuelve crítico y enfrentar a Universitario —uno de los equipos con más urgencia de ganar en la tabla, dado que persigue el liderato del certamen— representa un desafío de enorme magnitud para un plantel que ya no podrá contar con su referente más peligroso.

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El partido entre Atlético Grau y Universitario de Deportes se disputará este domingo 1 de noviembre desde las 15:30 (hora peruana) en el estadio IPD Mansiche de Trujillo, con transmisión en vivo por la señal de Liga 1 Max. Los cremas van por los tres puntos para trepar a la cima; los piuranos, para alejarse del precipicio. La ‘Pulga’ lo seguirá desde afuera, con su mensaje ya lanzado al aire.