Perú

Jefa del IRTP a la empresaria Sada Goray, investigada por sobornos: “Ya tengo a la periodista, (cobra) 5 mil soles”

La funcionaria Cinthia Ramírez confirmó a Perú21 que buscó contactos en el periodismo a pedido de su “amiga”, aunque negó que se concretara algún acuerdo. No mencionó la identidad de la periodista

Sada Goray
Cinthia Ramírez, jefa del IRTP, confirmó que ayudó a Sada Goray a buscar periodistas para realizar investigaciones sobre determinadas personas
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La jefa del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), Cinthia Ramírez, confirmó que ayudó a la empresaria Sada Goray, investigada por una red de sobornos durante el Gobierno del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), a buscar periodistas para “investigar” a determinadas personas, según un informe publicado este domingo por el diario Perú21.

Los mensajes de WhatsApp, extraídos de un teléfono incautado a la expropietaria de Marka Group y a los que tuvo acceso el periódico, revelan coordinaciones para conseguir informantes y realizar gestiones comerciales. La funcionaria reconoció estas comunicaciones y explicó el contexto en el que se produjeron.

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“Ella, como tenía su proceso, me dice: ‘Amiga, necesito que me ayudes a buscar a alguien de periodismo, que me ayude a investigar porque también tengo que defenderme y tengo que saber cómo hacer’. Y le dije: ‘Ya, perfecto, voy a buscar mis contactos y consultar’”, declaró al diario.

De acuerdo con la publicación, los intercambios corresponden al 18 de mayo de 2023 y los días posteriores. Fueron recuperados del iPhone 13 Pro Max de Goray, incautado en julio de ese año, cuando fue detenida a su llegada a Perú por el aeropuerto internacional Jorge Chávez.

Sada Goray y Mauricio Fernandini.
Chats de WhatsApp de mayo de 2023 muestran que Ramírez coordinó la contratación de una periodista por 5 mil soles y pidió reserva sobre esas gestiones

En uno de los intercambios, Ramírez comunicó a la empresaria que había encontrado a una periodista dispuesta a realizar el trabajo y le detalla el precio: “Ya tengo a la periodista. Aceptó. (Cobra) 5 mil soles la investigación. Si tienes información, pásame”, escribió.

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Días después, le pidió mantener las coordinaciones en reserva. “Amiga, no le digas a nadie ni a Chapbell el tema de la periodista que está haciendo la investigación (...) después esa información se filtra”, señaló, según las capturas difundidas.

En otra conversación, mencionó tener información sobre Héctor Piscoya, quien asumió la presidencia del directorio de la empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) en enero de 2023 y renunció en septiembre de ese año, después de que la entonces ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, le solicitara dejar el cargo.

“Estoy en eso. Está recontra bien agarrada la mujer y el Piscoya ya compró a los del sindicato de Sedapal”, escribió antes de aludir a un informante y a una posible negociación: “Mi amigo tiene demasiada información. Para que nos escuelee. Pero ya estamos a punto de negociación, falta coordinar con un informante y ya lo conseguimos”, indicó.

Consultada por el diario, la funcionaria aseguró que desconocía quiénes eran las personas que debían ser investigadas y sostuvo que el proyecto no llegó a concretarse. “No se concretó un trato. No, para nada”, afirmó. Sobre la identidad de la periodista, dijo que se trata de “un tema personal, privado” y que no viene “al caso”.

Sada Goray reaparece en audiencia judicial. Video: Justicia TV

Las conversaciones también evidencian una injerencia directa de Ramírez en las gestiones comerciales vinculadas a Marka Group, pues le pidió autorización a Goray para coordinar citas con clientes interesados en obtener un cronograma de pagos.

Según su versión, actuó como un favor porque Goray estaba fuera del país e investigada por la Fiscalía; además, negó haber recibido dinero, aunque confirmó que la empresaria pagó su pasaje a Florida (Estados Unidos) por una amistad de más de diez años. “(Sada) es mi amiga y lo va a seguir siendo”, manifestó.

Goray continúa investigada por los presuntos delitos de colusión agravada, organización criminal y lavado de activos, de acuerdo con fuentes citadas por el diario.

La empresaria fue excarcelada en agosto de 2024, luego de que la Corte Suprema revocara el mandato de prisión preventiva por 30 meses que se le impuso por haber entregado sobornos a una red corrupta instalada en el Ministerio de Vivienda, con el fin de asegurar la adjudicación de obras para su inmobiliaria.

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