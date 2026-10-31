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Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron en San Telmo: quiénes son los invitados a la boda

La pareja celebró su amor con una ceremonia íntima en el corazón del barrio más antiguo de la ciudad de Buenos Aires y lo hicieron rodeados de sus amigos más cercanos y familiares

Cande Vetrano camina con vestido turquesa, gafas blancas y zapatos rojos mientras una mano sostiene un micrófono frente a ella
Cande Vetrano fue una de las primeras en llegar al casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat (RSFotos)
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Lali Espósito y Pedro Rosemblat se comprometieron en enero de este año y finalmente, luego de meses de planificación, la pareja se preparó para dar el “sí quiero” este sábado en una vieja casona en el barrio de San Telmo. Durante la tarde de este sábado, los invitados empezaron a llegar de a poco para celebrar la unión de la cantante de Fanático con el comunicador y dueño de Gelatina, en un lugar cuya calle fue cortada como parte de un operativo de seguridad pensado para preservar a la pareja y a los asistentes en este gran paso.

El primero en llegar fue Dillom, el rapero que integra el círculo de confianza de la cantante y la acompañó en más de una ocasión sobre el escenario. Optó por un estilo oversize: saco cruzado beige sobre camisa blanca con flores doradas, pantalón negro y anteojos de sol en tono naranja.

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Una mujer con cabello rubio corto, abrigo negro, medias y gafas de sol camina por una acera de baldosas junto a vehículos estacionados
Juliana Gattas apostó por un vestido negro con detalles en color verde
Dos hombres caminan por la calle, uno con saco beige y gafas de sol y el otro con traje marrón, frente a un automóvil blanco
Dillom, cantante y amigo de Lali, tambien fue uno de los primeros en arribar a San Telmo

Minutos después apareció Juliana Gattas, integrante de Miranda! y una de las amigas más cercanas de Espósito. La artista llegó con un conjunto completamente negro —saco cruzado, falda corta, medias de tul y zapatos de taco con punta cerrada—, una blusa estampada en verde, blanco y burdeos, labios rojos y un bolso de cuero brillante.

Cande Vetrano también estuvo presente. La actriz, que compartió con Lali los sets de Rincón de Luz —uno de los grandes éxitos de Cris Morena—, llegó al evento con un vestido largo color turquesa de escote halter que dejaba los hombros al descubierto, sandalias de taco en charol rojo y un bolso pequeño de red del mismo color. Lo hizo acompañada de Andrés Gil, su pareja y el padre de su hijo Pino.

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Anita Espósito, la hermana de la cantante, fue una de las primeras en llegar. Lo hizo junto a Majo Riera y Santino, el hijo de Anita.

Hombre con lentes, camisa blanca, pantalón celeste y zapatillas rojas que camina por la calle frente a una furgoneta blanca
Damián llegó vestido de manera casual (RSFotos)

Mery del Cerro, otra de las grandes amigas de Espósito, llegó acompañada por Meme Bouquet. La actriz y el productor se sumaron así a un festejo que reunió a buena parte del mundo del entretenimiento argentino.

Ofelia Fernández y Marcos Aramburu llegaron juntos al festejo, mientras que Tomás Rebord hizo lo propio acompañado por Sugus, su pareja.

Entre los presentes también estuvo Peter Lanzani, expareja de la cantante, cuya aparición en la ceremonia no pasó desapercibida. Damián Betular y Justina Bustos completaron la nómina de figuras del espectáculo que se dieron cita para acompañar a la pareja en uno de los días más importantes de su vida.

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