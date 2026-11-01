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Golazo de Gianluca Lapadula tras sensacional definición para remontar el Universitario vs Atlético Grau por el Torneo Clausura 2026

El ‘Bambino’ apareció en un momento clave para marcar el 2-1 y poner adelante al conjunto ‘merengue’ en el estadio Mansiche de Trujillo

El delantero controló en el área rival y definió cruzado para poner el 2-1 en Trujillo - Crédito: L1MAX.
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Gianluca Lapadula volvió a hacerse presente en el marcador con la camiseta de Universitario de Deportes. El delantero ítalo-peruano fue clave en el duelo ante Atlético Grau, disputado este domingo 1 de noviembre por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026, al firmar el 2-1 que permitió a los cremas revertir el resultado en el estadio Mansiche de Trujillo.

El panorama se complicó para la ‘U’ desde los primeros minutos, luego de que Adrián Fernández adelantara a los locales con un cabezazo. Sin embargo, el equipo dirigido por Fabián Bustos no tardó en reaccionar y encontró en Andy Polo al encargado de devolverle la igualdad al marcador. El carrilero ‘crema’ protagonizó una gran acción individual que culminó con un potente remate de zurda para establecer el 1-1.

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Con el empate, el conjunto ‘merengue’ ganó confianza y mantuvo su propuesta ofensiva en busca de ponerse arriba. En ese escenario, Lapadula comenzó a ganar protagonismo en el frente de ataque. El delantero buscó insistentemente el arco defendido por Patricio Álvarez e incluso estuvo cerca de convertir con un remate que terminó estrellándose en el poste.

La insistencia del ‘Bambino’ tuvo recompensa a los 69 minutos. La jugada nació por el sector izquierdo, desde donde César Inga envió un centro hacia el corazón del área. Allí apareció el atacante de Universitario, quien controló el balón de pecho con mucha calidad y, tras un bote, sacó una definición certera para vencer a Álvarez y establecer el 2-1.

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La celebración de Gianluca Lapadula con la hinchada presente en el estadio Mansiche de Trujillo.
La celebración de Gianluca Lapadula con la hinchada presente en el estadio Mansiche de Trujillo. Crédito: ITEA

La conquista desató la celebración de los hinchas cremas que llegaron al estadio Mansiche de Trujillo. Lapadula no solo consiguió su anotación, sino que también le permitió a Universitario completar la remontada después de comenzar el compromiso en desventaja.

El tanto del delantero fue el premio a una actuación marcada por su insistencia en el área rival. Cuando el partido exigía una aparición decisiva, el ‘Bambino’ respondió con una definición de gran calidad para darle ventaja al equipo de Fabián Bustos en un encuentro importante para sus aspiraciones en el Torneo Clausura 2026.

Lisandro Alzugaray sentenció la remontada de Universitario

Universitario no bajó el ritmo y fue por más en el tramo final del compromiso. A los 76 minutos, Lisandro Alzugaray se encargó de liquidar el encuentro con una certera ejecución de tiro libre. El argentino sacó un remate preciso que terminó en el fondo de la portería de Patricio Álvarez y estableció el 3-1 definitivo en el estadio Mansiche.

El gol desató la celebración del equipo ‘crema’, que pasó de estar en desventaja a conseguir una victoria contundente en territorio trujillano. Con este resultado, la ‘U’ sumó tres puntos fundamentales, completó una remontada de autoridad y se afianzó en lo más alto del Torneo Clausura 2026, dando otro paso importante en su objetivo de quedarse con el campeonato.

El cuadro 'crema' remontó 3-1 en Trujillo al conjunto piurano por el segundo torneo del año - Crédito: L1MAX.

Gianluca Lapadula alcanza ocho goles con Universitario

La anotación frente a Atlético Grau significó el octavo gol de Gianluca Lapadula desde su llegada a Universitario de Deportes. El delantero ítalo-peruano continúa sumando festejos con la camiseta crema y se ha convertido en una pieza importante para el equipo durante el Torneo Clausura 2026.

Su aporte ofensivo ha sido clave en esta etapa del campeonato, no solo por su capacidad para encontrar el camino al gol, sino también por su insistencia y participación en el ataque. Ante el conjunto piurano, el ‘Bambino’ volvió a responder en un momento determinante y contribuyó directamente a una victoria que permite a los merengues mantenerse firmes en la parte alta de la clasificación.

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