Gol tempranero de Adrián Fernández con sutil cabezazo: Atlético Grau sorprendió a Universitario en partido por Torneo Clausura 2026

Adrián Fernández aprovechó un mal despeje de Diego Romero y puso el primero de los piuranos - Crédito: L1MAX.

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Adrián Fernández fue protagonista en el encuentro entre Universitario de Deportes y Atlético Grau, disputado este domingo 1 de noviembre por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. El delantero del conjunto ‘albo’ adelantó a su equipo en el Estadio Mansiche de Trujillo con un cabezazo luego de aprovechar un rebote dentro del área ‘crema’.

El equipo piurano tomó la iniciativa en los primeros minutos y supo sacar provecho de las condiciones climáticas, con el viento a su favor. Esa superioridad se reflejó rápidamente en el marcador, luego de una acción a balón parado que terminó con la caída de la portería defendida por Diego Romero.

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La jugada del tanto comenzó con un tiro libre ejecutado por Paulo De La Cruz. El volante de Atlético Grau envió un potente remate hacia el segundo palo, obligando al guardameta ‘crema’ a intervenir para evitar el gol. Sin embargo, Romero no consiguió controlar el balón y dejó un rebote dentro del área chica.

En ese instante apareció Adrián Fernández, quien reaccionó más rápido que los defensores de Universitario y llegó antes al balón. El atacante conectó de cabeza con un toque sutil, suficiente para superar a Romero y enviar la pelota al fondo de la red. Así, el conjunto ‘albo’ encontró la ventaja cuando apenas se disputaba el minuto siete del compromiso en Trujillo.

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Celebración de Atlético Grau tras el gol de Adrián Fernández. Crédito: ITEA

La anotación significó un impulso para el equipo dirigido por Gerardo Ameli, que encontró recompensa a su buen inicio y tomó confianza para afrontar el resto del encuentro. Universitario, por su parte, tuvo que reaccionar tras verse en desventaja en una de las primeras aproximaciones de peligro de su rival.