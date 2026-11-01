Ganó Gran Hermano, pero perdió todo en un incendio y hoy maneja un auto de aplicación: “Ya no me da vergüenza contarlo”

Un incendio en el domicilio de Esteban Morais provocó la pérdida total del inmueble.

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El 13 de febrero de 2026 quedó marcado para siempre en la vida de Esteban “Bam Bam” Morais. El ganador de Gran Hermano 2007, aquel joven que conquistó al público con su carisma y que supo disfrutar de la popularidad que le dio la televisión, vio cómo el fuego arrasaba con buena parte de lo que había construido durante años. En cuestión de minutos, perdió sus ahorros, sus pertenencias más valiosas y el dinero que había reservado para comprar una casa para su hija. Pero, en medio de la tragedia, hubo algo que estuvo a punto de perder y que, por fortuna, logró salvar: la vida de la pequeña, que todavía no había cumplido tres años y que, por una decisión tan inesperada como providencial, no estaba durmiendo la siesta en la habitación donde se desató el incendio.

Meses después de aquel episodio, el presente de Morais está lejos de las luces de los estudios, los programas de entretenimiento y la exposición mediática que alguna vez formaron parte de su vida cotidiana. Hoy trabaja como chofer de una aplicación de viajes, una actividad que decidió asumir para generar ingresos mientras intenta reconstruir su economía y espera una resolución judicial por lo sucedido. Lejos de ocultarlo, el exparticipante del reality habló con Teleshow sobre su nueva realidad, el golpe emocional que significó perderlo todo, la posibilidad de empezar de nuevo en Chile y la decisión que terminó inclinando la balanza: quedarse en la Argentina para acompañar el crecimiento de su hija.

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“Sí, estoy manejando un auto de aplicación. No me da vergüenza decirlo, es un laburo como cualquier otro, como la televisión”, explicó con la franqueza de quien tuvo que aprender a convivir con una realidad muy diferente de la que había imaginado. Detrás de esa frase hay una historia que combina la caída abrupta de una estabilidad que creía consolidada, la angustia de ver desaparecer años de esfuerzo y una elección personal que puso por encima de cualquier oportunidad económica: la posibilidad de estar presente en la infancia de su hija.

El incendio ocurrió el viernes 13 de febrero, alrededor de las 14. Ese día, Morais estaba en su casa, en la zona norte del conurbano bonaerense, y se preparaba para uno de los momentos habituales de la jornada: acostar a dormir la siesta a la pequeña. La oficina que había instalado en la planta baja de la vivienda también cumplía esa función familiar. Allí tenía un sommier donde descansaba la niña y una cámara que le permitía vigilarla mientras él continuaba con sus actividades laborales.

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Una usuaria graba un video dentro de un vehículo al reconocer como conductor a Esteban "Bam Bam" Morais, ganador del programa de televisión Gran Hermano

Su vida profesional, aunque ya no tuviera la misma presencia en la pantalla que durante los años posteriores a Gran Hermano, seguía en movimiento. Morais había estudiado en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y se dedicaba al trading, es decir, a operar en los mercados financieros. Para eso había equipado su oficina con una computadora de gran capacidad, preparada para procesar información y mostrar en tiempo real los movimientos de los mercados. Era parte de un proyecto personal que le permitía diversificar sus ingresos en un contexto en el que, según contó, el trabajo en la televisión argentina se había vuelto cada vez más difícil y las remuneraciones ya no alcanzaban para sostener la misma estabilidad.

En ese espacio también estaban sus ahorros, sus pertenencias y parte de los bienes que había reunido durante años. Allí descansaría su hija, bajo la vigilancia de la cámara, mientras él organizaba sus tareas. Por eso, cuando llegó el momento de la siesta, su primera intención fue seguir la rutina de siempre. Sin embargo, la pequeña tenía otros planes.

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“Bebé, vení, vamos a dormir la siesta”, le dijo. La niña, que parecía cansada, se negó. Quería salir a dar una vuelta en el cochecito. Morais insistió, pero ella volvió a pedirle lo mismo. Afuera hacía un calor sofocante, con temperaturas que rondaban los 40 grados, y nada parecía indicar que aquel paseo improvisado fuera necesario. Finalmente, decidió complacerla con la idea de que se quedaría dormida durante la caminata.

“Yo le veía la carita cansada y digo: ‘Total, cuando salgo se va a dormir al toque’”, recordó. La acomodó en el cochecito y salió a recorrer el barrio. El paseo duró apenas unas pocas cuadras. La niña terminó quedándose dormida y padre e hija emprendieron el regreso a la vivienda, sin imaginar que, durante esa breve ausencia, la situación había cambiado por completo. Cuando se acercó a la puerta, Morais percibió un intenso olor a quemado. Y apenas entró, comprendió que algo mucho más grave estaba ocurriendo.

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Esteban Morais es proclamado ganador de Gran Hermano con un total de 208.500 votos del público frente a la finalista Soledad Melli

“Abro la puerta y veo un colchón de humo negro en el techo”, contó, intentando reconstruir la escena que contemplaba. El humo se extendía por el interior de la casa y salía con especial intensidad desde la oficina donde su hija solía dormir la siesta. La reacción fue inmediata. Con la pequeña ya en brazos, se dirigió hacia la habitación para intentar comprender qué sucedía. Al abrir la puerta, una bocanada de humo negro lo obligó a salir.

La desesperación se apoderó de él. Su hija estaba asustada y gritaba que había fuego. En medio del desconcierto, apareció un vecino. El hombre se acercó al ventanal de la habitación y alcanzó a ver las llamas. Después regresó hacia la casa para buscar algo con lo que intentar apagar el fuego. Fue entonces cuando se produjo la explosión.

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“Los vidrios de esa pieza terminaron en la vereda de enfrente”, relató. La onda expansiva hizo volar los cristales hasta cruzar la calle y convirtió una situación ya desesperante en una escena que todavía recuerda con conmoción. La habitación quedó destruida y el fuego, sumado a los daños provocados por la intervención de los bomberos, terminó de arrasar con sus pertenencias. El operativo permitió enfrentar el incendio, pero la casa quedó marcada por el desastre.

La estadía y momentos de Esteban "Bam Bam" Morais durante su participación en el programa Gran Hermano 5

En medio de ese escenario, Morais volvió una y otra vez sobre el mismo pensamiento: si su hija hubiera aceptado dormir la siesta como de costumbre, podría haber estado dentro de aquella habitación cuando se producía el incendio. La insistencia de la pequeña en salir a pasear había alterado una rutina que se repetía a diario y, según su interpretación, terminó salvándoles la vida.

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“Fue un milagro del cielo. No sé por qué me dice: ‘No, papá, una vuelta en el cochecito’. Yo agradezco a Dios que mi hija no se quiso acostar, porque fue un minuto”, expresó. Para él, la dimensión de lo ocurrido no se limita a los daños materiales: está ligada a la certeza de que una diferencia de apenas unos minutos pudo haber cambiado para siempre la historia de su familia.

El incendio no solamente destruyó una habitación. También consumió los ahorros que había acumulado, el dinero que guardaba con la intención de comprar una casa para su hija y objetos de valor que había conservado durante años. Entre ellos había relojes costosos que había traído de Chile, donde había trabajado durante una etapa de su carrera. También perdió la computadora y el equipamiento que utilizaba para operar en los mercados financieros.

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“Me quemaron todo, los ahorros, todo. No quedó nada”, resumió. Al final, de todo lo que había conseguido reunir, apenas le quedaron el dinero que llevaba en la billetera y una pequeña cantidad en su cuenta bancaria para los gastos cotidianos.

Bam Bam Morais abraza a su hija en una soleada playa, compartiendo un tierno momento familiar junto al mar

La pérdida tenía, además, un significado que iba mucho más allá del valor de cada objeto. Morais había trabajado durante años para construir una base económica que le permitiera vivir con mayor tranquilidad y garantizarle un futuro a su hija. En un instante, ese proyecto desapareció entre el humo, las llamas y los escombros.

El golpe fue tan profundo que, según confesó, llegó a pensar que no quería seguir viviendo. “Sentí depresión absoluta. Hasta pensé en lo peor”, contó al recordar aquellos primeros momentos posteriores al incendio. La frase expone la dimensión de la desesperación que atravesó al comprobar que los ahorros, el trabajo y el esfuerzo de tantos años se habían perdido de manera abrupta.

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Sin embargo, en medio de esa oscuridad, hubo una imagen que lo obligó a detenerse: su hija estaba viva. La pequeña había salido de la casa con él y había regresado dormida en el cochecito, ajena al peligro que se había desatado en la vivienda. Morais entendió entonces que, aunque tuviera que empezar otra vez desde cero, todavía conservaba aquello que consideraba más importante.

“En un momento veo a mi hija, agradezco a Dios de que no le pasó nada, entendí dónde estaban las cosas importantes de la vida. La veo a mi hija y digo: ‘Por ella voy a salir adelante’”, recordó. Fue esa decisión la que le permitió comenzar a pensar en el día después, incluso cuando todavía tenía que asimilar la magnitud de lo ocurrido.

Para Bam Bam hoy lo más importante de su vida es poder compartir tiempo con su hija

A esa incertidumbre se sumó una decisión personal que terminó de definir su presente. Después del incendio, Morais tuvo la posibilidad de regresar a Chile, un país donde había trabajado y donde, según contó, tenía contactos en el medio artístico. Allí podía volver a la televisión, acceder a nuevas oportunidades y recuperar en menos tiempo parte de la estabilidad económica que había perdido. La propuesta era concreta y tentadora, sobre todo para alguien que acababa de quedarse sin sus ahorros.

Pero había una condición que lo hacía dudar: irse significaba alejarse de su hija en una etapa de su vida que consideraba irrepetible. En aquel momento estaba separado de la madre de la pequeña y entendía que instalarse en otro país podía reducir el tiempo que compartiría con ella. La niña todavía no había cumplido tres años y estaba atravesando una etapa de crecimiento que Morais no estaba dispuesto a perderse.

“Yo tenía dos salidas. Podía irme al otro día a Chile, trabajar en televisión, entrar a un reality y cobrar muy buena plata. Pero eso implicaba perderme toda la etapa de crecimiento de mi hija”, explicó. El dinero podía ayudarlo a reconstruir su vida material, pero no le garantizaba recuperar los momentos cotidianos que estaba viviendo con la pequeña.

La posibilidad de volver a trabajar en la televisión chilena quedó así enfrentada a una elección íntima. Morais sabía que quedarse en la Argentina significaba asumir una recuperación económica más lenta, en un contexto en el que, según su visión, la televisión local no ofrecía las mismas oportunidades de ingresos. Sin embargo, también sabía que marcharse podía significar perderse una parte fundamental de la infancia de su hija.

La hija de Bam Bam tiene 3 años y fue el principal motivo para que no vuelva a trabajar a la TV. Le había salido una oferta en Chile, pero decidió quedarse en Argentina cerca de ella

“Dije: ‘No entra en mis opciones irme a Chile y perderme esta etapa de mi hija, que es tan hermosa’”, relató. La decisión fue quedarse, aún cuando todavía no sabía cómo iba a reconstruir lo que el incendio había destruido.

En su testimonio, los momentos compartidos con la niña aparecen como una fuente de emoción y una razón para seguir adelante. Morais contó que ella suele acercarse para decirle que es el mejor padre del mundo o que lo ama, gestos cotidianos que adquieren un valor especial después de la tragedia. “No hay plata en el mundo que justifique perderme todo eso”, afirmó.

La frase también permite entender por qué aceptó un trabajo que, hasta hace poco, probablemente no imaginaba como parte de su vida. Con la televisión argentina ofreciendo menos oportunidades económicas, los ingresos del trading afectados por la pérdida de su oficina y con una demanda en curso para determinar las responsabilidades del siniestro, necesitaba encontrar una forma de sostenerse. La respuesta fue ponerse al volante y empezar a trabajar como conductor de una aplicación.

Al principio, según reconoció, sintió vergüenza de que lo reconocieran. Después de haber sido una figura popular y de haber ganado uno de los realities más comentados de la televisión argentina, salir a manejar pasajeros suponía exponerse a una mirada ajena que podía juzgar su nueva realidad. Por eso buscó pasar inadvertido: se ponía una capucha, una gorra y anteojos de sol; también se dejó crecer la barba y llegó a raparse para que los pasajeros no lo identificaran.

Esteban Morais en una antigua producción en la playa

Con el tiempo, esa preocupación fue perdiendo peso frente a la necesidad de trabajar. Morais decidió dejar de esconderse y asumir que conducir un auto de aplicación era, simplemente, una manera de ganarse la vida. “No me da vergüenza contarlo, es un laburo como cualquier otro”, insistió.

La historia de aquel joven que en 2007 se consagró ganador de Gran Hermano y que durante un tiempo formó parte del circuito mediático argentino tiene hoy un capítulo muy distinto. La fama no desapareció de su biografía, pero dejó de ser el centro de su vida. El presente lo encuentra intentando recuperar la estabilidad económica, sosteniendo un reclamo judicial y organizando sus días alrededor de una prioridad que considera innegociable.

Morais no oculta que el incendio lo dejó sin casi nada de lo que había construido. Tampoco disimula la angustia que sintió cuando vio desaparecer sus ahorros ni la dificultad de aceptar que debía empezar de nuevo. Pero, en su relato, la pérdida material convive con una certeza que cambió su manera de mirar las cosas: su hija salió ilesa de una situación que pudo haber terminado de la peor manera.

Ahora, mientras trabaja para volver a ponerse de pie, el exparticipante de Gran Hermano busca reconstruir su vida sin alejarse de aquello que más quiere. Manejar un auto de aplicación no representa para él una renuncia a su pasado ni una derrota frente a la exposición pública, sino una respuesta concreta a una necesidad urgente. Después de haberlo perdido casi todo, eligió empezar de nuevo, esta vez con una prioridad por encima de cualquier oportunidad laboral: estar presente mientras su hija crece.