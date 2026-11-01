Perú

Keiko Fujimori cancela viaje a España por incremento de lluvias en el norte reportado por el Comando FEN para esta noche

La mandataria indicó que las precipitaciones aumentarán a partir de hoy. Ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, se movilizará a Tumbes para coordinar protocolos de emergencia

Una mujer sostiene un micrófono en primer plano, con un mapa geográfico de fondo
Keiko Fujimori ofrece declaraciones sobre las obras de prevención ante el Fenómeno El Niño durante su visita a la región de Piura.
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La presidenta Keiko Fujimori anunció que no asistirá a la cumbre de jefes de Estado en España ante el aumento de las lluvias en el norte de Perú. “He decidido no asistir a la cumbre de jefes de Estado en España para atender directamente esta emergencia”, afirmó en su cuenta de X.

Según la mandataria, el Comando FEN informó de un fuerte incremento de las precipitaciones en la zona norte del país desde esta noche. La mandataria señaló que el ministro de Defensa viajará esta tarde a Tumbes para coordinar acciones y activar los protocolos de emergencia.

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“Estamos movilizando los recursos del Estado para proteger la vida y la seguridad de las familias”, sostuvo Fujimori en su publicación.

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