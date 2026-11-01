Laura Bozzo continúa internada, en habitación privada y siendo vigilada: “Es un milagro que siga viva”

Laura Bozzo habría cambiado su penthouse de Acapulco por deudas acumuladas

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La conductora peruana Laura Bozzo continúa internada en un área privada de un hospital en México, bajo atención médica y con acceso restringido, luego de atravesar un cuadro que, de acuerdo con el periodista Ernesto Buitrón, puso su vida en riesgo.

El comunicador mexicano, quien conoce a la presentadora desde sus primeros años de trabajo en el país, indicó a Trome que la figura televisiva lleva cerca de tres semanas hospitalizada. Su familia permanece atenta a su evolución y una de sus hijas la ha acompañado durante este proceso.

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Buitrón aseguró que Laura Bozzo se encuentra en el Hospital General, aunque no dio mayores precisiones sobre el lugar. Según relató, la conductora permanece en una habitación apartada del resto de los pacientes, dentro de un sector con acceso limitado.

“Laura está en el Hospital General, pero en un área especial, en una habitación separada”, afirmó el periodista en declaraciones recogidas por Trome. También contó que una fotógrafa llegó hasta la puerta de la habitación, pero un guardia de seguridad le negó el ingreso por tratarse de una zona reservada.

Magaly Medina pone en duda versión sobre salud de Laura Bozzo y revela lo que averiguó en México. Captura: Magaly TV La Firme.

La presentadora recibe atención médica en un espacio al que solo pueden ingresar personas autorizadas. Buitrón sostuvo que ese resguardo se mantiene mientras continúa la recuperación de la conductora peruana, cuya internación generó inquietud entre sus seguidores.

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El periodista señaló que una de las hijas de Bozzo había revelado que su madre estuvo cerca de morir. “Ha estado muy grave. La verdad es que, por lo que le pasó, es un milagro que siga viva”, expresó el comunicador sobre el estado que atravesó la figura de televisión.

Hasta ahora no se difundieron detalles médicos oficiales sobre el diagnóstico, los tratamientos ni una fecha estimada para que Laura Bozzo reciba el alta. La información disponible indica que permanece delicada, aunque continúa bajo vigilancia y en un área separada del hospital.

El choque séptico que dio lugar a una falsa versión sobre su muerte

La hospitalización de Laura Bozzo estuvo atravesada además por versiones que anunciaban de forma errónea su fallecimiento. La noticia se extendió en México y generó preocupación entre sus familiares, colegas y seguidores antes de que fuera desmentida.

Buitrón explicó que recibió el dato inicialmente a través del actor Alfredo Adame, quien, según su relato, había sido informado por Aarón, asistente de la conductora, de que la presentadora había muerto. Más tarde se aclaró que se trató de una confusión.

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“La primera noticia que recibí fue de Alfredo Adame. Él me había confirmado lo que Aarón, el asistente de Laura, le comunicó: que había fallecido”, relató el periodista a Trome.

Laura Bozzo fue hospitalizada de emergencia en Acapulco por malestares intestinales que se agravaron por una peritonitis. (Instagram: Laura Bozzo)

El comunicador atribuyó esa confusión a la gravedad del cuadro de salud que atravesaba la figura peruana. Según contó, Bozzo ingresó en un estado de choque séptico, una condición que activó las alarmas entre sus allegados y derivó en la circulación de versiones sin confirmación oficial.

Tras la difusión de esos mensajes, Buitrón conversó con Alejandra, una de las hijas de la presentadora. El periodista afirmó que ella estaba afectada por las informaciones que se habían publicado en torno al supuesto fallecimiento de su madre.

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También dijo que una de las hijas de Laura Bozzo no se ha alejado del hospital. “Vi imágenes de ella caminando por el hospital”, comentó, antes de remarcar que la conductora sigue internada después de casi tres semanas.

En la entrevista, Buitrón se refirió al vínculo de la presentadora con el público mexicano. La describió como una personalidad reconocida en ese país por su carrera televisiva y por las frases que popularizó frente a las cámaras.

La conductora peruana permanece en terapia intensiva tras una cirugía de urgencia por una úlcera perforada, mientras la neumonía que complicó su cuadro todavía no cede. (CUARTOSCURO)

“Laura es muy querida en México”, sostuvo el periodista. Recordó que, durante los años en que residió en Ciudad de México, la conductora recibía saludos y pedidos de fotografías cuando caminaba por Polanco, zona donde tenía un penthouse.

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Para Buitrón, el personaje que construyó Laura Bozzo le permitió conservar la cercanía con el público mexicano. Mientras su familia sigue pendiente de su evolución, la expectativa permanece centrada en nuevas informaciones sobre su recuperación y eventual salida del hospital.