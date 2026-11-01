Corte masivo de luz afecta desde Trujillo hasta Tumbes por un evento en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional

Un corte de energía eléctrica interrumpió el servicio en Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad. Se informa sobre el restablecimiento del servicio en algunas zonas y las causas del incidente. - Canal N

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Una interrupción imprevista del servicio eléctrico desde Trujillo hasta el norte del Perú se registró este domingo 1 de noviembre, luego de un evento en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). La incidencia provocó la desconexión de las líneas de transmisión Trujillo Norte–REP y Guadalupe, según informó la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste S.A. (Enosa).

El corte comenzó a las 15:03 horas y afectó el suministro en numerosas localidades del norte. Enosa señaló que mantiene coordinaciones con el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES), entidad responsable de dirigir la operación del sistema eléctrico, para atender la emergencia.

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La empresa no detalló las causas del evento ni informó un plazo para la reposición total de la energía. Tampoco atribuyó la interrupción a las lluvias previstas para esta jornada en parte de la costa y la sierra norte. Medios regionales indicaron que la incidencia alcanzó a Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca y sectores de Tumbes.

Una columna de humo negro sale de una chimenea industrial mientras una ambulancia y un camión de bomberos permanecen en las instalaciones.

El SEIN articula la generación, transmisión y distribución de electricidad en una amplia parte del país. Por ello, una falla o desconexión en líneas de alta tensión puede repercutir de forma simultánea en varias regiones y en las empresas que entregan el servicio a usuarios residenciales, comerciales e institucionales.

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Osinergmin informó que fiscaliza la interrupción del servicio eléctrico registrada en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Cajamarca. Según los primeros reportes de la entidad, el corte estaría vinculado a una falla en la línea de transmisión de 500 kV entre Chimbote y Trujillo, que forma parte del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).

El organismo supervisor indicó que mantendrá el monitoreo del restablecimiento del suministro y advirtió que iniciará los procedimientos sancionadores correspondientes si detecta incumplimientos. Desde las 17:00 horas, el servicio empezó a recuperarse de manera paulatina en Trujillo y otras zonas del norte del país.

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Un hombre camina por la calle durante un apagón. REUTERS/Norlys Pérez

Enosa brinda cobertura eléctrica en Piura y Tumbes

Enosa es la empresa pública que distribuye y comercializa electricidad en los departamentos de Piura y Tumbes. Su área de concesión incluye zonas urbanas, rurales y localidades fronterizas, por lo que la interrupción puede impactar en actividades domésticas, comerciales y de servicios en ambas regiones.

La compañía precisó que el problema se produjo en instalaciones de transmisión vinculadas al sistema interconectado. Estas redes trasladan la energía generada hacia los centros de consumo, antes de que las empresas distribuidoras la conduzcan a cada vivienda o establecimiento.

En Lambayeque, la distribución eléctrica corresponde a Electronorte, mientras que Hidrandina atiende La Libertad y otras provincias norteñas. Esta última también informó que el evento afectó su ámbito de concesión, que comprende sectores de Cajamarca y Celendín.

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Hasta el cierre de esta nota, no se había difundido un informe oficial sobre posibles daños en la infraestructura ni sobre el avance del restablecimiento. Enosa recomendó a la población seguir únicamente sus canales oficiales para conocer actualizaciones del servicio.

Tumbes y Piura continúan bajo alerta roja por lluvias intensas

La interrupción ocurre mientras Tumbes y Piura permanecen bajo alerta roja por lluvias de fuerte a extrema intensidad durante la tarde y noche de este domingo, así como en la madrugada del lunes 2 de noviembre.

El pronóstico también contempla precipitaciones de fuerte a extrema intensidad en la sierra norte de Piura. A la par, las temperaturas máximas podrían alcanzar los 38 °C en la costa y aumentar los niveles de radiación ultravioleta. Asismet

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) prevé acumulados que podrían superar los 100 milímetros de lluvia en sectores de Tumbes, además de descargas eléctricas y ráfagas de viento. La alerta comprende las provincias de Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla.

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En Piura, el aviso incluye sus ocho provincias y advierte precipitaciones de fuerte a extrema intensidad en la sierra norte. El boletín de corto plazo del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional tiene vigencia desde las 13:00 de este domingo hasta las 13:00 del lunes. Tumbes y Piura bajo alerta roja por lluvias intensas para esta noche: estas son las provincias que podrían registrar precipitaciones extremas