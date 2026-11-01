Tumbes y Piura bajo alerta roja por lluvias intensas para esta noche: estas son las provincias que podrían registrar precipitaciones extremas

Las precipitaciones podrían intensificarse durante la tarde y noche de este domingo, así como en la madrugada del lunes. Las autoridades recomendaron evitar la cercanía a ríos, quebradas y zonas inundables. Composición: Infobae

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Las lluvias previstas para las próximas horas mantienen bajo vigilancia a la costa norte del Perú. Las condiciones meteorológicas previstas para este domingo 1 de noviembre incluyen precipitaciones de fuerte intensidad, con mayor riesgo en Tumbes y distintas localidades de Piura, donde se esperan acumulados elevados de agua.

El pronóstico advierte que las precipitaciones podrían superar los 100 milímetros en diversos puntos de Tumbes. El periodo de mayor incidencia comprende la tarde y noche de este domingo, así como la madrugada del lunes 2 de noviembre, según las alertas difundidas por las autoridades.

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En Piura, el escenario también requiere atención debido a la previsión de lluvias intensas en sus ocho provincias. El aviso meteorológico contempla posibles descargas eléctricas y ráfagas de viento, fenómenos que podrían acompañar las precipitaciones en las zonas expuestas.

El riesgo no se limita a la costa. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) también prevé precipitaciones de fuerte a extrema intensidad en la sierra norte de Piura, mientras que otras regiones del país tendrán lluvias de distinta intensidad durante el mismo periodo.

El aviso meteorológico estará vigente hasta el lunes 2 de noviembre e incluye a las provincias de Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Paita, Piura, Sechura, Sullana y Talara, además de tres jurisdicciones tumbesinas. Senamhi

¿Qué provincias de Piura y Tumbes están bajo alerta roja?

De acuerdo con el aviso de corto plazo del Senamhi, las lluvias de nivel rojo están previstas hasta el 2 de noviembre en ocho provincias de Piura y tres de Tumbes.

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En Piura, las jurisdicciones comprendidas son:

Ayabaca.

Huancabamba.

Morropón.

Paita.

Piura.

Sechura.

Sullana.

Talara.

En Tumbes, la alerta incluye las provincias de Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla.

El Boletín Informativo de Aviso de Corto Plazo ante Lluvias Intensas N.° 304-2026-INDECI/COEN establece que la vigencia del pronóstico comprende desde las 13:00 horas del domingo 1 hasta las 13:00 horas del lunes 2 de noviembre.

El documento fue emitido por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), en aplicación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD).

Tumbes podría registrar precipitaciones superiores a los 100 milímetros

La situación en Tumbes requiere especial atención por la cantidad de agua prevista. Las proyecciones meteorológicas difundidas para el departamento advierten acumulados cercanos o superiores a los 100 milímetros en distintos sectores.

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El Comando FEN, perteneciente a la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño, también difundió una alerta por las precipitaciones previstas durante la tarde y noche del domingo, además de la madrugada del lunes.

Entre sus recomendaciones figura evitar la cercanía a ríos, quebradas y zonas inundables, debido al riesgo asociado al incremento de las lluvias. Asimismo, pidió no arrojar basura ni desmonte a los cauces, ya que estos residuos pueden obstruir el paso del agua.

La entidad también recomendó proteger los cultivos, animales e infraestructura productiva, además de consultar los canales oficiales para conocer las actualizaciones de las condiciones meteorológicas.

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Tumbes y Piura bajo alerta roja por lluvias intensas para esta noche: estas son las provincias que podrían registrar precipitaciones extremas. Difusión

¿Qué otras regiones tendrán lluvias durante las próximas 24 horas?

El boletín N.° 304-2026-INDECI/COEN contempla precipitaciones en diferentes sectores del territorio nacional. En la selva, principalmente en Loreto, se esperan lluvias y chubascos de ligera a moderada intensidad, acompañados de descargas eléctricas y ráfagas de viento.

En la sierra norte de Piura se pronostican precipitaciones de fuerte a extrema intensidad. En el resto de la sierra norte y centro, estas podrían alcanzar intensidad ligera a fuerte. También existe previsión de granizo en localidades ubicadas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar de la cordillera centro y sur.

Para la costa, el escenario contempla lluvias de moderada a extrema intensidad en Tumbes y la costa interior de Piura. En Lambayeque y La Libertad se esperan precipitaciones de ligera a moderada intensidad, mientras que en la costa centro y sur podrían presentarse lloviznas localizadas.

El aviso también incluye provincias de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Pasco y San Martín.

El pronóstico también contempla precipitaciones de fuerte a extrema intensidad en la sierra norte de Piura. A la par, las temperaturas máximas podrían alcanzar los 38 °C en la costa y aumentar los niveles de radiación ultravioleta. Asismet

Senamhi también advierte incremento de temperaturas en Piura

Además de las precipitaciones, el Senamhi informó sobre el incremento de las temperaturas diurnas entre el domingo 1 y el miércoles 4 de noviembre. El aviso contempla condiciones de moderada a extrema intensidad en la costa y de moderada a fuerte intensidad en la sierra.

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Según la información difundida por el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Piura, las temperaturas máximas en la costa norte podrían estar entre los 24 °C y 38 °C durante esos cuatro días. En la sierra norte, los valores previstos se ubican entre los 19 °C y 32 °C.

El pronóstico también advierte sobre escasa nubosidad hacia el mediodía, condición que favorecería el incremento de los niveles de radiación ultravioleta (UV). A ello se sumarían ráfagas de viento cercanas a los 45 kilómetros por hora, principalmente durante las tardes.

El Senamhi tampoco descarta lluvias dispersas en la costa norte durante el periodo de vigencia del aviso.