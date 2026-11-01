Magaly Medina confirma ofertas de otros canales, pero señala que se queda en ATV para celebrar sus 30 años frente a cámaras

Magaly Medina confirmó en su programa 'Magaly TV La Firme' que permanecerá en la señal de ATV para conmemorar sus 30 años de trayectoria televisiva, descartando ofertas de otros canales. Durante la emisión, la conductora dialogó en el set con panelistas invitados sobre su permanencia en la empresa televisiva y expresó su agradecimiento hacia el empresario Ángel González por el respaldo recibido durante distintos momentos de su carrera y vida personal.

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A pocos meses de cumplir 30 años frente a las cámaras, Magaly Medina confirmó que recibió ofertas de otros canales de televisión, aunque descartó dejar ATV. La presentadora explicó que, más allá de las condiciones que podrían ofrecerle otras casas televisivas, existe un motivo personal que pesa en su decisión de mantenerse en la señal donde inició una parte central de su carrera.

La revelación ocurrió durante una conversación con Mónica Cabrejos y Ric en ‘Magaly TV La Firme’. En el espacio, la conductora fue consultada sobre las propuestas que habría recibido ante la cercanía de su aniversario televisivo y dejó claro que su celebración profesional se realizará en ATV.

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Magaly Medina asegura que celebrará sus 30 años al aire en ATV

Durante el diálogo, Magaly Medina sostuvo que varias señales se acercaron a ella con la intención de convencerla de asumir un nuevo proyecto. Sin embargo, afirmó que no evalúa abandonar ATV y que su permanencia responde a una decisión tomada con anticipación.

“Voy a cumplir mis 30 años al aire, lo voy a cumplir aquí en ATV. No me estoy yendo a ningún otro canal, yo agradezco las ofertas... Me han ofrecido irme a otros canales”, afirmó la conductora durante la emisión de ‘Magaly TV La Firme’.

Magaly Medina confirmó que celebrará sus 30 años de trayectoria televisiva en la señal de ATV.

La periodista no precisó qué canales realizaron las ofertas ni dio detalles sobre las condiciones planteadas. Tampoco informó si esas propuestas incluían un cambio de horario, formato o equipo de producción. Su declaración se concentró en confirmar que las conversaciones existieron y que no alterarán sus planes inmediatos en la televisión peruana.

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La figura televisiva señaló que su trayectoria dentro de ATV tiene un peso especial en esta decisión. Según recordó, el canal fue un espacio determinante en su desarrollo como presentadora y también le abrió nuevamente las puertas tras una etapa fuera de la señal.

La conductora reconoció que ha tenido desacuerdos y momentos de incomodidad dentro del canal. Aun así, indicó que esas dificultades no bastan para romper el vínculo que mantiene con la empresa. “Tendrá todos los defectos del mundo, pero finalmente es mi casa. Mi casa, mi hogar. Entonces me tengo que quedar, me debo de quedar”, manifestó Medina.

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El agradecimiento a Ángel González detrás de su continuidad en la señal

La principal razón expuesta por la presentadora fue su gratitud hacia Ángel González, a quien identificó como dueño de ATV. Medina recordó que acudió a él cuando su programa salió de Latina y buscaba definir el siguiente paso de su carrera.

La conductora Magaly Medina explica en el programa Magaly TV La Firme los motivos por los que descartó tener hijos con su esposo Alfredo Zambrano.

“El canal me recibió acá otra vez, cuando hago mi año sabático y luego me voy a Latina y me levantan el programa. A la primera persona que llamo es a Ángel González, dueño de mi canal, y me dijo: ‘Por supuesto salte de ese contrato lo más rápido que puedas y te vienes acá’”, relató Magaly Medina.

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La conductora agregó que esa respuesta marcó su relación con el empresario y reforzó su sentido de pertenencia con el canal. “Es mi agradecimiento a alguien que siempre ha estado a mi lado. Lealtad”, señaló al explicar por qué piensa dos veces cualquier posibilidad de cambio.

Medina también mencionó uno de los episodios más difíciles de su vida: el periodo que estuvo en prisión. Según su propio relato, González intervino para brindarle respaldo legal. “Cuando yo me fui a la cárcel, a quien yo llamaba todos los días y le decía rogándole: ‘Por favor, sácame de aquí’ era a Ángel González. Para mí es como otro papá más”, recordó.

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La presentadora afirmó que el empresario puso abogados a disposición para atender sus procesos judiciales. “Él movió cielo y tierra, me puso todos los abogados, sentó abogados y los pagó todos, a partir de esa fecha él paga mis juicios”, declaró. Esa experiencia, explicó, sigue presente cuando recibe propuestas de otras televisoras.

“Sé que yo a él le tengo mucho agradecimiento. Entonces si es que yo lo pienso dos veces antes de irme a otro lado es por Ángel”, expresó Medina. La conductora se mostró conmovida mientras hablaba del tema ante sus invitados.