Perú

Asmir Young representará a la música peruana en el Sound Music Fest

La cantante urbana peruana formará parte del festival, donde compartirá con grandes artistas internacionales

Una mujer con gafas de sol oscuras, abrigo verde de felpa y collar metálico posa frente a un fondo blanco
La artista Asmir Young viste un abrigo verde y gafas oscuras de cara a su presentación musical en el festival Sound Music Fest.
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Asmir Young será la artista peruana invitada en el Sound Music Fest, que se realizará el sábado 7 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima. La intérprete integrará un cartel encabezado por Ozuna, Farruko, Myke Towers, Ñengo Flow y Kevin Roldán.

La presencia de la cantante suma una voz local a una jornada que reunirá a referentes internacionales del reguetón y de otros sonidos urbanos. Su actuación estará incluida en una programación que contempla presentaciones en vivo durante una sola noche.

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El festival tendrá como escenario el Estadio Nacional, recinto que recibirá a seguidores de artistas vinculados con distintas etapas del género. La convocatoria incluye nombres que han sostenido carreras internacionales, junto con representantes de la escena musical peruana.

Afiche con una fotografía de la cantante Asmir Young con anteojos oscuros, su nombre, la fecha del 7 de noviembre y el nombre del evento
Un cartel promocional anuncia la presentación de la cantante peruana Asmir Young en el Sound Music Fest, programado para el 7 de noviembre en el Estadio Nacional.

Para Asmir Young, la fecha supondrá una presentación ante un público amplio y en un evento que concentrará a figuras de la música urbana latina. La artista participará como parte de la propuesta nacional dentro de una cartelera conformada principalmente por intérpretes extranjeros.

Entre los músicos anunciados figura Ozuna, quien regresará a Lima para formar parte de la cita. El puertorriqueño cuenta con un repertorio que reúne temas publicados a lo largo de su trayectoria y colaboraciones con otros exponentes del género.

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La programación también contará con Farruko, uno de los nombres centrales de la noche. El artista se presentará junto a Myke Towers, cantante que ha mantenido actividad en la escena urbana a través de producciones propias y trabajos compartidos con otros músicos.

Myke Towers se suma a una cartelera que reúne propuestas con recorridos y estilos distintos. Su participación forma parte de la oferta del festival, previsto para el segundo sábado de noviembre en la capital peruana.

Mujer joven con auriculares blancos y ropa clara que sostiene un teléfono móvil sentada junto a una ventana
La cantante peruana Asmir Young posa con auriculares mientras sostiene un teléfono frente a una ventana antes de su participación en el Sound Music Fest.

El listado de artistas incluye, además, a Ñengo Flow y Kevin Roldán. Ambos acompañarán a Ozuna, Farruko, Myke Towers y Asmir Young en un encuentro que busca reunir a públicos vinculados con las diferentes vertientes del reguetón.

La presencia de la intérprete peruana permitirá que el talento local tenga representación en un escenario compartido con músicos de alcance regional. Asmir Young formará parte de una noche en la que coincidirán artistas de distintas generaciones y procedencias.

El Sound Music Fest 2026 también anunció la participación de DJ de la escena local. De esta manera, la programación incorporará propuestas peruanas junto con los conciertos de los artistas internacionales confirmados.

¿Aún hay entradas para el Sound Music Fest?

Sí. Las entradas para el Sound Music Fest continúan disponibles a través de la página oficial de Joinnus. La venta incluye las zonas habilitadas para el concierto que se desarrollará el 7 de noviembre.

Afiche promocional en tonos azules con los rostros de cinco cantantes urbanos y el texto Sound Music Fest, 07 Noviembre, Estadio Nacional
El cartel publicitario del Sound Music Fest anuncia la presentación de Ozuna, Farruko y Myke Towers el 7 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima.

El evento contará con distintas áreas de acceso para los asistentes y con un boulevard gastronómico dentro de la propuesta anunciada por la organización. La jornada combinará música en vivo, espacios de comida y actividades destinadas al público.

La cita está programada para el sábado 7 de noviembre de 2026 en el Estadio Nacional de Lima. Los asistentes podrán ver en una misma fecha las presentaciones de Ozuna, Farruko, Myke Towers, Ñengo Flow, Kevin Roldán y Asmir Young.

Los boletos permanecen disponibles en Joinnus para quienes busquen asistir a uno de los encuentros de música urbana previstos en Lima durante noviembre.

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