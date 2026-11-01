Golazo de Andy Polo para el empate de Universitario ante Atlético Grau en Trujillo por Torneo Clausura 2026

Como en sus mejores tiempos. Tras una jugada que no parecía traer peligro en un primer momento, Andy Polo penetró en área del Atlético Grau y con un disparo bien esquinado colocó el empate parcial a uno en el duelo entre cremas y piuranos cuando se jugaban los 18 minutos del primer tiempo.

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