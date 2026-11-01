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Golazo de Andy Polo para el empate de Universitario ante Atlético Grau en Trujillo por Torneo Clausura 2026

Luego del tanto inicial de los piuranos, el extremo merengue puso la igualdad ante el Patrimonio, por la fecha 15 del Clausura de la Liga 1 2026

El extremo apareció por el lado derecho y definió cruzado para el empate en Trujillo - Crédito: L1MAX.
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Como en sus mejores tiempos. Tras una jugada que no parecía traer peligro en un primer momento, Andy Polo penetró en área del Atlético Grau y con un disparo bien esquinado colocó el empate parcial a uno en el duelo entre cremas y piuranos cuando se jugaban los 18 minutos del primer tiempo.

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