Miguel Torres afirma que Roberto Sánchez “aún está lamiéndose las heridas” y advierte a Nieto sobre sus “malas juntas”

Miguel Torres cuestionó a Roberto Sánchez, jefe del gabinete de asesores de Juntos por el Perú, y afirmó que todavía no supera su derrota ante Keiko Fujimori en la segunda vuelta

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El fujimorista Miguel Torres, presidente del Senado, cuestionó la actuación de los líderes de oposición durante los primeros cien días del Gobierno de Keiko Fujimori, especialmente la de su rival en la segunda vuelta electoral y actual jefe del gabinete de asesores de la bancada de Juntos por el Perú en la Cámara Alta, Roberto Sánchez.

“Algunos están en campaña y otros aún están lamiéndose las heridas. El señor (Roberto) Sánchez no supera el trauma. Está ahí, azuzando. Quiere hacer explotar el pleno, la comisión”, declaró en una entrevista publicada este domingo por el diario Perú21.

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Torres también apuntó contra el senador de Juntos por el Perú Íber Maraví, a quien calificó como una “extensión política” de Sánchez. “Ahí hay una componenda. Se deben entender muy bien, ¿no? Me imagino que deben tener ideas muy similares. De lo que nos hemos salvado. Él está articulando constantemente. Y ojalá fuera una articulación constructiva. Pero no, está articulando para que haya una explosión", afirmó.

Al referirse a Jorge Nieto, líder del partido Buen Gobierno, el titular del Senado dijo que esperaba una mayor disposición al diálogo durante el debate de las facultades legislativas. Recordó que en sus conversaciones había encontrado a una persona inteligente y dialogante, pero consideró que su desempeño parlamentario no respondió a esas expectativas.

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El presidente del Senado acusó a Sánchez de promover tensiones en el pleno y las comisiones, con el objetivo de obstaculizar el funcionamiento parlamentario

“Le diría que reflexione, que recapacite. Que todavía no es tarde. Puede recapacitar. Y que tenga cuidado con quién anda. Las malas juntas no terminan bien”, manifestó.

El legislador también atribuyó a Nieto aspiraciones presidenciales para 2031 y cuestionó su acercamiento a Juntos por el Perú, agrupación de la que, según recordó, había tomado distancia durante la campaña electoral.

“Está pensando en 2031, no tengo la menor duda. Él se vendió y generó mucha esperanza y expectativa como el centro. El centro que iba a equilibrar, que iba a dotar de gobernabilidad. El fiel de la balanza. Y ha terminado pegadito a JPP, de la mano con Sánchez”, sostuvo.

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Torres interpretó ese acercamiento como una señal de que el dirigente habría iniciado anticipadamente su campaña electoral. “La única respuesta que tú tienes es: ‘Ah, ya entró en modo campaña’. Pero creo que ni el Perú se lo merece ni creo que sea el tiempo adecuado”, concluyó.

También criticó al senador Íber Maraví, a quien definió como una “extensión política” de Sánchez y vinculó con una estrategia de confrontación dentro de la Cámara Alta

Por otro lado, consideró prematuro hablar de una “coalición” de Gobierno y describió la relación con otras fuerzas políticas como una serie de “buenos entendimientos”, en especial con Renovación Popular, cuya actuación en la Cámara Alta destacó.

“Siento mucha madurez en los senadores de Renovación Popular. Y, en el caso de Obras, vamos viendo. No solamente han acompañado en esto, sino también en la elección de directores del BCR. Hemos tenido un director elegido con 40 votos. Yo no quisiera tener que utilizar nunca mi voto dirimente. Espero que, además de Fuerza Popular y Renovación Popular, se puedan sumar otros más”, agregó.

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El pleno del Senado aprobó días atrás el pedido de Fujimori para que se permita legislar a su Gobierno durante 90 días en materia de seguridad ciudadana y prevención del fenómeno climático de El Niño.