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Universitario vs Olva Latino EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Los conjuntos de Francisco Hervás y César Arrese cerrarán la jornada del sábado con un atractivo duelo en Villa El Salvador

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07:56 hsHoy

¡Día de partido! Universitario cerrará el primer día de competencia de la tercera jornada ante Olva Latino. El duelo presenta a las ‘pumas’ como favoritas, pero las dirigidas por César Arrese apuntan a dar el golpe.

07:56 hsHoy

Aixa Vigil deja atrás las pifias de Alianza Lima y disfruta su presente en Universitario: “Nunca me incomodaron, estoy muy feliz ahora”

La atacante recordó los abucheos que recibió tras su salida del club ‘blanquiazul’ y aseguró que nunca afectaron su desempeño. Además, resaltó su felicidad por jugar en la ‘U’ y el respaldo de sus hinchas

La jugadora de las 'pumas' recordó las pifias que recibió la temporada pasada y manifestó su alegría por hoy jugar en el equipo del que es hincha. (Video: La Cátedra Deportes)

Aixa Vigil atraviesa un momento especial con Universitario de Deportes en la Liga Peruana de Vóley 2026/27. La atacante ‘crema’ celebró el triunfo por 3-0 ante Deportivo Wanka, por la segunda fecha de la Fase 1, y se refirió tanto al crecimiento colectivo del equipo como a su presente en el club del que es hincha desde niña. También recordó las pifias que recibió de la afición de Alianza Lima la temporada pasada.

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07:56 hsHoy

César Arrese asume el reto con Olva Latino y prepara un equipo competitivo: “Traeremos cuatro extranjeras”

Tras su recordado paso por Universitario, el entrenador nacional regresa a la Liga Peruana de Vóley para asumir las riendas de un club que conoce de cerca tras haber formado parte de su proyecto durante varios años

El entrenador nacional inició los trabajos con el plantel y reveló los primeros detalles de su proyecto. (Video: La Cátedra Deportes)
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07:56 hsHoy

Así se jugará la fecha 3 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Sábado 31 de octubre

  • 14:45 horas: Deportivo Soan vs Deportivo Wanka (Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)
  • 17:00 horas: Universidad San Martín vs Deportivo Géminis (Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)
  • 19:00 horas: Universitario de Deportes vs Olva Latino (Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Domingo 1 de noviembre

  • 14:15 horas: Perú Sub-19 vs Rebaza Acosta (Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)
  • 16:30 horas: Regatas Lima vs Atlético Atenea (Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)
  • 18:30 horas: Alianza Lima vs Circolo Sportivo Italiano (Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)
Programación de la fecha 7 de la Fase 1 - Liga Peruana de Vóley 2026/27.
Programación de la fecha 7 de la Fase 1 - Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: Latina
07:56 hsHoy

¿Cómo llegan Universitario y Latino?

Universitario de Deportes mantuvo su condición de invicto en la Liga Peruana de Vóley 2026-27 tras imponerse por 3-0 a Deportivo Wanka en el Polideportivo de Villa El Salvador. El cuadro ‘crema’ resolvió el partido con parciales de 25-16, 25-14 y 25-18, resultado que le permitió alcanzar su segunda victoria consecutiva y conservar el puntaje perfecto en el arranque del campeonato.

El equipo dirigido por Francisco Hervás controló el desarrollo del encuentro desde el primer set. Las ‘pumas’ marcaron diferencias con regularidad en ataque y aprovecharon los errores de su rival para construir una ventaja que Deportivo Wanka no logró reducir.

La superioridad de Universitario se acentuó en la segunda manga, que cerró con un contundente 25-14. Aunque Wanka ofreció mayor resistencia en el tercer parcial, el conjunto ‘merengue’ sostuvo la ventaja y aseguró el triunfo con el 25-18 final.

Las 'pumas' superaron 25-18 y ganaron el partido por 3 sets a 0 a su rival de turno - Crédito: Latina.

Con este resultado, Universitario ratificó su buen inicio en la competencia y se mantiene como el único equipo que no ha cedido puntos en las primeras jornadas de la Liga Peruana de Vóley.

En otro resultado de la fecha, Olva Latino consiguió su primera victoria en el torneo al derrotar por 3-0 a Equipo Perú, integrado por la selección Sub-19. El equipo se impuso con parciales de 25-14, 26-24 y 25-11.

Olva Latino dominó el primer y el tercer set con amplitud, aunque encontró mayor oposición en la segunda manga. Allí, Equipo Perú llevó el marcador hasta el 26-24, pero no pudo extender el partido a un cuarto parcial.

07:55 hsHoy

Canal TV para ver Universitario vs Olva Latino por la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Latina TV transmitirá gratis la Liga Peruana de Vóley 2026/27 mediante su señal abierta, por lo que los aficionados podrán seguir los partidos sin contratar un servicio de suscripción.

Los encuentros estarán disponibles en el canal 2 y en la señal 702 en alta definición.

La cobertura también se extenderá a las plataformas digitales de la televisora. Los usuarios podrán acceder a la programación desde la página web y la aplicación oficial de Latina TV en celulares, tabletas y computadoras.

Infobae Perú acompañará el desarrollo del torneo con previas, relatos punto a punto, jugadas destacadas, resultados y la tabla de posiciones actualizada.

El canal confirmó la cobertura del torneo nacional para esta temporada. (Latina TV)
07:55 hsHoy

Universitario vs Olva Latino: día y hora del choque por la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Las ‘pumas’ chocarán con las ‘latinas’ este sábado 31 de octubre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, por la fecha 3 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027. El duelo está programado para jugarse a las 19:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador.

Para los hinchas que sigan el partido desde otros países de Sudamérica, el inicio variará de acuerdo con el huso horario local: será a las 20:00 horas en Bolivia y Venezuela, mientras que empezará a las 21:00 horas en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.

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