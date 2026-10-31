Universitario vs Olva Latino EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27

¡Día de partido! Universitario cerrará el primer día de competencia de la tercera jornada ante Olva Latino. El duelo presenta a las ‘ pumas ’ como favoritas, pero las dirigidas por César Arrese apuntan a dar el golpe.

Aixa Vigil atraviesa un momento especial con Universitario de Deportes en la Liga Peruana de Vóley 2026/27. La atacante ‘crema’ celebró el triunfo por 3-0 ante Deportivo Wanka, por la segunda fecha de la Fase 1, y se refirió tanto al crecimiento colectivo del equipo como a su presente en el club del que es hincha desde niña. También recordó las pifias que recibió de la afición de Alianza Lima la temporada pasada.

07:56 hs

¿Cómo llegan Universitario y Latino?

Universitario de Deportes mantuvo su condición de invicto en la Liga Peruana de Vóley 2026-27 tras imponerse por 3-0 a Deportivo Wanka en el Polideportivo de Villa El Salvador. El cuadro ‘crema’ resolvió el partido con parciales de 25-16, 25-14 y 25-18, resultado que le permitió alcanzar su segunda victoria consecutiva y conservar el puntaje perfecto en el arranque del campeonato.

El equipo dirigido por Francisco Hervás controló el desarrollo del encuentro desde el primer set. Las ‘pumas’ marcaron diferencias con regularidad en ataque y aprovecharon los errores de su rival para construir una ventaja que Deportivo Wanka no logró reducir.

La superioridad de Universitario se acentuó en la segunda manga, que cerró con un contundente 25-14. Aunque Wanka ofreció mayor resistencia en el tercer parcial, el conjunto ‘merengue’ sostuvo la ventaja y aseguró el triunfo con el 25-18 final.

Las 'pumas' superaron 25-18 y ganaron el partido por 3 sets a 0 a su rival de turno - Crédito: Latina.

Con este resultado, Universitario ratificó su buen inicio en la competencia y se mantiene como el único equipo que no ha cedido puntos en las primeras jornadas de la Liga Peruana de Vóley.

En otro resultado de la fecha, Olva Latino consiguió su primera victoria en el torneo al derrotar por 3-0 a Equipo Perú, integrado por la selección Sub-19. El equipo se impuso con parciales de 25-14, 26-24 y 25-11.