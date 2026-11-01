Fuerzas Armadas y PNP capturan a alias “Goku” y “Lobo”, presuntos integrantes de banda vinculada al asesinato de 13 mineros

Efectivos del Comando Unificado Pataz custodian a un grupo de personas detenidas junto con fusiles y explosivos incautados durante el operativo Marco Marín en la región de La Libertad. (Ministerio del Interior)

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Un total de 18 personas quedaron detenidas tras un enfrentamiento armado en la provincia de Pataz, en el marco de una operación militar-policial dirigida contra la organización criminal señalada como responsable del asesinato de 13 trabajadores mineros en la zona. El operativo, denominado “Marco Marín”, se ejecutó el 31 de octubre a las 00:22 horas en el sector Marlene, a cargo del Comando Unificado Pataz (CUPAZ), integrado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP).

Entre los capturados figuran Juber Yair Carbajal Cruz, alias “Goku”, y Walter Atanacio Pérez, alias “Lobo”, ambos señalados como presuntos integrantes de la organización criminal “La Nueva Alianza”. La intervención se originó tras labores de inteligencia militar y reconocimiento mediante herramientas tecnológicas, que permitieron identificar la presencia de personas vinculadas a actividades delictivas en la zona, bajo la conducción del Comando Operacional del Norte.

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El Comando Unificado Pataz exhibe fusiles, una pistola y teléfonos incautados a presuntos miembros de una organización criminal en La Libertad. (Ministerio del Interior)

Investigan red de reclutamiento de sicarios

De acuerdo con la información operacional, alias “Goku” estaría vinculado a Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias “Cuchillo”, detenido previamente en Colombia y señalado como uno de los presuntos responsables del reclutamiento y captación de sicarios para “La Nueva Alianza”. Las investigaciones correspondientes deberán determinar la presunta participación de ambos detenidos en el asesinato de los 13 trabajadores mineros.

El general de Ejército César Augusto Briceño Valdivia, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, remarcó el objetivo de la intervención. “La seguridad de las familias de Pataz constituye una prioridad de nuestra misión. Nuestros militares y policías cumplen una tarea exigente, con profesionalismo, firmeza y profundo sentido del deber”, afirmó el oficial, según el comunicado del Mininter.

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Las fuerzas de seguridad exhiben dinamita, municiones y teléfonos incautados durante una operación contra una organización criminal en Pataz. (Ministerio del Interior)

Incautan fusiles y explosivos

Las fuerzas integradas incautaron durante el operativo un fusil Galil, dos fusiles AR-15 con numeración de serie limada, una pistola Derya calibre 9x19 mm, cacerinas y municiones de diversos calibres. También se halló dinamita y cordón detonante, cuya procedencia será materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

El decomiso de armamento de guerra y explosivos se suma a las detenciones como parte de los resultados reportados por el CUPAZ, estructura que combina capacidades militares y policiales para enfrentar a las organizaciones criminales que operan en la provincia liberteña. Briceño Valdivia señaló que el objetivo institucional es “fortalecer las operaciones conjuntas para enfrentar a las organizaciones criminales, proteger a la población y contribuir a que Pataz recupere la tranquilidad que merece”.

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El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas indicó que las acciones conjuntas con la Policía Nacional continuarán bajo los lineamientos estratégicos del sector Defensa, con el objetivo de fortalecer el control territorial y contribuir al restablecimiento del orden interno en Pataz. La procedencia de las armas y explosivos incautados, así como la posible vinculación de los detenidos con otros hechos criminales en la región, quedan sujetas a las investigaciones en curso.

Integrantes del Comando Unificado Pataz aseguran fusiles de asalto incautados durante una operación conjunta contra una organización delictiva. (Ministerio del Interior)