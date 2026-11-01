Perú

Vanessa Terkes confiesa si ya conoció a los hijos de su nueva pareja y Juliana Oxenford: “Lo prudente es esperar”

La actriz se mostró muy enamorada de su actual pareja y dejó en claro que hay límites que tiene que cuidar

Fotografía dividida que muestra a Vanessa Terkes en un estudio de radio a la izquierda y posando sonriente junto a un hombre a la derecha
La actriz y conductora Vanessa Terkes participa en una entrevista radial y asiste a una presentación junto a su pareja.
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Vanessa Terkes atraviesa una nueva etapa en su vida sentimental y no oculta que se encuentra enamorada. Sin embargo, la actriz ha marcado una posición clara sobre un asunto que considera delicado dentro de su relación con Milovan Radovic: el contacto con los hijos que él tuvo con la periodista Juliana Oxenford.

En una entrevista con Trome, la intérprete explicó que todavía no conoció a los niños. Para ella, ese encuentro no debe producirse de manera apresurada, ya que implica una decisión que requiere cuidado y tiempo.

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No es el momento”, respondió Vanessa Terkes cuando le preguntaron si ya había compartido algún espacio con los hijos de su pareja. La actriz no dio mayores detalles sobre la dinámica familiar de Milovan Radovic, pero sostuvo que prefiere actuar con prudencia.

Una mujer sonriente en primer plano y un hombre con barba que inclina la cabeza junto a ella en un entorno oscuro
Vanessa Terkes sonríe junto a su pareja en un retrato en plano corto tomado en un ambiente con iluminación tenue.

Su postura está vinculada con su propia experiencia como madre. Terkes indicó que, si estuviera en una situación similar, también elegiría esperar antes de presentar a una nueva pareja ante sus hijos.

“Yo, si fuera mi caso, cuidaría mucho ese tema. Y te digo algo más: lo prudente es esperar un tiempo”, afirmó la artista en declaraciones a Trome.

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La relación de Vanessa Terkes y Milovan Radovic se hizo pública en agosto de 2026. Ambos aparecieron juntos durante la presentación de la película Los caminantes de la calle, donde se mostraron cercanos frente a las cámaras.

Desde entonces, la actriz ha compartido algunos aspectos de este nuevo momento, aunque evita profundizar en temas relacionados con la intimidad familiar de su pareja. Esa reserva también alcanza a los hijos de Radovic y a su expareja, Juliana Oxenford.

Durante la entrevista, Terkes fue consultada sobre si alguna vez había conversado o coincidido con la periodista. La actriz aclaró que no existe un vínculo previo entre las dos. “Nunca nos hemos conocido”, señaló.

Vanessa Terkes y Milovan Radovic sonríen uno al lado del otro en un interior iluminado con luz azul
La actriz Vanessa Terkes y el director Milovan Radovic sonríen durante una aparición pública conjunta. (América TV)

La protagonista de distintas producciones peruanas también habló de cómo vive este presente. Al preguntarle si atraviesa una de sus mejores etapas personales, respondió sin rodeos: “Estoy enamorada”.

Para Vanessa Terkes, volver a permitir la llegada de una relación requirió una disposición emocional distinta. Explicó que, antes de conocer a Milovan Radovic, se enfocó en sí misma y en recuperar la confianza para abrirse nuevamente al amor.

“Eso no me costó, abrir el corazón sí. Entender que estaba dispuesta a volver a enamorarme”, expresó la actriz. La declaración dejó ver que su relación actual llegó después de un proceso personal.

Vanessa Terkes no descarta casarse con Milovan Radovic

La posibilidad de un futuro matrimonio también apareció en la conversación. Vanessa Terkes no descartó llegar al altar con Milovan Radovic, aunque dejó claro que no pretende adelantar escenarios ni poner plazos a la relación.

No descarto un matrimonio, pero lo importante es vivir el presente”, manifestó. La actriz sostuvo así que su prioridad está en disfrutar del vínculo sin convertir las proyecciones a futuro en una presión.

La pregunta también dio paso a una referencia sobre relaciones anteriores y la posibilidad que tuvo, en otro momento de su vida, de convertirse en esposa de un ministro de Estado. Terkes optó por no entrar en detalles sobre ese capítulo.

Milovan Radovic y Vanessa Terkes sonrientes ante un micrófono de prensa en un ambiente con el número cuatro iluminado al fondo
La actriz Vanessa Terkes y el productor Milovan Radovic brindan una entrevista televisiva en la que declaran sobre su relación sentimental. (América TV)

“Tengo pareja y no es bueno hablar de ciertas cosas. Además, mi hoy tiene mucho contenido”, respondió la actriz, que prefirió centrar sus palabras en el presente que comparte con Radovic.

La artista mantiene una postura abierta al hablar de su enamoramiento, pero establece límites cuando se trata de temas familiares. Por ahora, Vanessa Terkes considera que el vínculo con los hijos de su pareja debe esperar, mientras la relación continúa su curso.

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