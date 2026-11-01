Corazón Serrano presentó a su nueva integrante, Eimy Peralta, tras rumores del ingreso de Anely Dávila a la agrupación

La agrupación musical Corazón Serrano presenta en el escenario a la cantante Eimy Peralta como su nueva vocalista.

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Corazón Serrano confirmó el ingreso de Eimy Peralta como nueva integrante de la agrupación, durante la presentación que ofreció la noche del 31 de octubre por Halloween. La joven subió al escenario, saludó al público e interpretó el Mix Vico, una de las canciones más coreadas por los asistentes.

La incorporación se conoció luego de varios días de especulaciones sobre quién ocuparía el lugar que quedó disponible tras la salida de Briela Cirilo. En ese contexto, varios seguidores relacionaron a Anely Dávila, exvocalista de La Bella Luz, con un posible ingreso a la delantera de la agrupación piurana.

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La presentación de Peralta despejó esas versiones. El animador Dani fue el encargado de anunciar, ante el público, que la adolescente formará parte de Corazón Serrano, aunque precisó que su presencia en los próximos conciertos no será inmediata.

El grupo de cumbia Corazón Serrano presentó en el escenario a Eimy Peralta como cantante en etapa de formación. Durante la presentación musical en vivo, un animador introduce a Peralta ante los asistentes, tras lo cual la joven interpreta una canción vestida con un traje negro y una capa morada frente a la agrupación.

Eimy Peralta participó antes en el casting nacional que realizó el grupo para encontrar nuevas voces. La joven llegó a la etapa final del proceso, pero la agrupación optó por mantenerla en una fase de preparación debido a que tiene 14 años.

Por ese motivo, su estreno oficial como una de las cantantes estables del conjunto todavía dependerá de su proceso de formación y de que alcance la edad necesaria para asumir actividades artísticas en los escenarios. Aun así, su aparición durante el concierto permitió que los seguidores conocieran a la nueva apuesta musical de los hermanos Guerrero Neira.

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Durante su intervención, Peralta interpretó el Mix Vico frente a los asistentes, quienes acompañaron la canción desde el inicio. La reacción del público marcó la primera presentación de la adolescente como parte de la familia musical de Corazón Serrano.

La cantante Eimy Peralta interpreta un tema en el escenario tras su incorporación oficial a la agrupación musical Corazón Serrano.

La agrupación no ofreció mayores detalles sobre la fecha en que Eimy comenzará a participar de forma regular en sus espectáculos. Por ahora, su incorporación se perfila como una apuesta a futuro, mientras continúa con su preparación vocal y escénica.

Anely Dávila fue mencionada como posible refuerzo de Corazón Serrano

Antes de la presentación de Eimy Peralta, el nombre de Anely Dávila circuló con fuerza entre los seguidores de la cumbia. El tiktoker Fernando León, conocido en redes sociales como ‘Chiclesitos Aleonados’, afirmó que la cantante sería anunciada como nueva integrante de Corazón Serrano durante el concierto de Halloween.

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Según sostuvo, una fuente le había comunicado que Dávila sería presentada el 31 de octubre, pese a que la agrupación buscaba mantener la información en reserva. La versión ganó atención porque la artista había anunciado pocas semanas antes su salida de La Bella Luz.

Dávila comunicó su desvinculación del grupo por motivos personales, después de evaluar su decisión. Su salida llamó la atención debido a que, de acuerdo con las versiones difundidas, la cantante había renovado su vínculo con la orquesta antes de confirmar que no continuaría en sus filas.

A partir de entonces, surgieron especulaciones sobre un eventual traslado a Corazón Serrano. Algunas versiones señalaron que la cantante de Carabayllo podía asumir la oportunidad que antes había rechazado Paulina Villalobos, imitadora de Isabel Pantoja en el programa Yo soy.

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La cantante agradeció a Óscar Custodio, Pilar Torres, sus compañeros y seguidores al confirmar el cierre de su etapa en la agrupación.

Edwin Guerrero, integrante de la dirección de Corazón Serrano, había confirmado que existieron conversaciones con Villalobos. “Nos dijeron: ‘gracias por la invitación’. Está muy agradecida, pero va a continuar su carrera como solista”, explicó sobre la decisión de la intérprete.

El músico agregó que la posibilidad de incorporar a Paulina ya había quedado descartada. “Lo de Paulina ya se cerró. Por el momento, no va a ser posible entrar a Corazón Serrano”, señaló.

Finalmente, la agrupación optó por Eimy Peralta para reforzar su elenco vocal. La decisión dejó sin sustento los rumores sobre el ingreso de Anely Dávila y abrió una nueva etapa para la adolescente, quien continuará su formación antes de asumir un lugar permanente en los escenarios.

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