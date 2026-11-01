Ministro Juan Sheput afirma que hay avances en seguridad y “tranquilidad zonal”, pero no logra identificar dónde

Juan Sheput defendió la gestión de Keiko Fujimori en seguridad ciudadana durante sus primeros cien días de Gobierno, aunque reconoció que los homicidios y la extorsión siguen en niveles altos

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El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, defendió este domingo la gestión de la presidenta Keiko Fujimori en materia de seguridad ciudadana y aseguró que existen avances durante los primeros cien días de Gobierno, pese a que los homicidios se mantienen en niveles elevados y persisten delitos como la extorsión.

En una entrevista con RPP, Sheput rechazó las críticas que señalan que el Ejecutivo carece de una estrategia definida contra la criminalidad y atribuyó parte de la situación al “descuido total” de los últimos cinco años.

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“Yo creo que el Gobierno hizo bien en colocar tres ejes en la agenda desde el primer instante: el tema de la inseguridad, el ordenamiento económico y lo institucional”, señaló.

Agregó que existen “resultados evidentes” en la lucha contra la delincuencia y citó las capturas de bandas criminales como uno de los indicadores. También mencionó avances en la denominada “tranquilidad zonal”, el equipamiento policial y la aprobación de normas legales para mejorar la respuesta frente al delito. “Es evidente que hay algo sustantivo en estos primeros cien días”, siguió.

Sheput citó capturas de bandas, equipamiento policial, normas legales y una reducción de delitos menores en algunas zonas como señales de avance, aunque no precisó los distritos ni presentó cifras

Sin embargo, al ser consultado sobre el significado de la “tranquilidad zonal”, explicó que se refiere a lugares donde habría disminuido la delincuencia de menor intensidad, como los asaltos.

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La entrevista tuvo uno de sus momentos más tensos cuando le pidieron identificar los sectores en los que supuestamente había mejorado la seguridad. Sheput aseguró que conocía las cifras, pero evitó precisar los lugares y derivó esa responsabilidad al ministro del Interior, César Astudillo.

“Yo conozco los datos, pero creo que estoy invadiendo un terreno que no me corresponde”, respondió. Pese a ello, insistió en que “existen lugares en Lima en los cuales han disminuido los indicadores de delincuencia”, sin identificar cuáles.

En seguida, reconoció que los homicidios continúan en niveles elevados y que los resultados frente a los delitos más complejos todavía no alcanzan los objetivos del Ejecutivo. No obstante, defendió la coordinación entre los sectores involucrados y respaldó la gestión de Astudillo, a quien definió como un estratega de alto nivel.

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El funcionario admitió que la respuesta ante los delitos más complejos aún no cumple las metas del Gobierno y derivó al ministro del Interior, César Astudillo, la explicación sobre los indicadores territoriales

Sus declaraciones se producen después de que el pleno del Senado aprobara la solicitud de Fujimori para que el Ejecutivo pueda legislar durante 90 días en materia de seguridad ciudadana y prevención del fenómeno climático de El Niño. La iniciativa recibió 35 votos a favor, 18 en contra y seis abstenciones, con lo que superó el requisito de contar con el respaldo de la mitad más uno de los 60 integrantes de la Cámara Alta.

El pedido llegó al pleno después de recibir el visto bueno de la Comisión de Constitución del Senado el pasado lunes, que incorporó siete medidas adicionales al dictamen original de 20 puntos remitido por la Cámara de Diputados. Los cambios provocaron un enfrentamiento durante el debate y el posterior retiro de las bancadas de oposición.

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Entre las disposiciones añadidas figuran la regulación del empleo de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado y la vigilancia de los exteriores de los centros penitenciarios, la libertad vigilada, el fortalecimiento del sistema de inteligencia nacional y modificaciones a las disposiciones sobre legítima defensa.