Perú

Fenómeno El Niño: EsSalud advierte qué enfermedades de la piel pueden agravarse por el calor y cómo prevenirlas

Niños, adultos mayores y pacientes con enfermedades dermatológicas crónicas enfrentan mayor vulnerabilidad ante el incremento de temperaturas que trae el fenómeno climático

Una mujer sostiene una botella de agua y se cubre la frente del sol en una plaza con palmeras, edificios históricos y gente al fondo
Una mujer se cubre del sol intenso en el centro histórico de Lima durante la alerta por el Fenómeno El Niño emitida por el Senamhi. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El aumento de las temperaturas asociado al Fenómeno El Niño podría agravar algunas enfermedades de la piel y elevar los riesgos para la salud, especialmente en niños, adultos mayores y personas con afecciones dermatológicas crónicas. Ante este escenario, EsSalud recomendó reforzar las medidas de protección frente al calor y la radiación solar, según informó Andina Noticias.

El calor intenso y la sensación de bochorno pueden desencadenar o agravar los síntomas de algunas enfermedades crónicas de la piel, advirtió el doctor Carlos Salas Rivera, dermatólogo del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins de EsSalud. Entre las afecciones más sensibles a las altas temperaturas se encuentran la rosácea, que provoca enrojecimiento, ardor y lesiones en el rostro, y la dermatitis seborreica, caracterizada por inflamación y descamación, principalmente en el cuero cabelludo y la cara.

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Primer plano de la mejilla y la nariz de una persona con la piel enrojecida, poros dilatados y puntos rojos.
Un plano de detalle de la piel facial presenta enrojecimiento y lesiones cutáneas localizadas en la mejilla y la nariz.

Lupus y riesgos de la radiación UV

Las personas con enfermedades autoinmunes, como el lupus eritematoso, deben extremar sus cuidados frente a la exposición solar, debido a que la radiación ultravioleta puede desencadenar o agravar sus manifestaciones cutáneas. El especialista señaló que la exposición excesiva y acumulada a la radiación ultravioleta puede provocar quemaduras, envejecimiento prematuro de la piel y aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de piel a largo plazo.

Por ello, Salas Rivera recomendó no esperar a presentar lesiones o molestias para adoptar medidas de prevención, especialmente durante los días de mayor temperatura y radiación solar.

¿Cómo proteger la piel del calor?

Para reducir los riesgos asociados al calor y la exposición solar, el dermatólogo de EsSalud brindó una serie de recomendaciones:

  • Mantenerse hidratado, con ingesta de agua durante el día, en especial durante actividades al aire libre.
  • Buscar ambientes frescos y ventilados, con sombra, para evitar el sobrecalentamiento.
  • Evitar la exposición solar intensa durante las horas de mayor radiación.
  • Utilizar protector solar de amplio espectro, con factor de protección solar (FPS) de 30 o superior, y reaplicarlo según las indicaciones.

Usar ropa adecuada, como sombreros de ala ancha, prendas ligeras y lentes con protección ultravioleta.

Una persona con gorra se cubre los ojos frente al sol radiante desde un acantilado sobre la costa y la ciudad
Una persona se protege del sol en el malecón de Lima ante el aumento de las temperaturas asociadas al fenómeno El Niño Costero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Golpe de calor: señales de alerta y riesgos

El especialista recordó que el golpe de calor es una emergencia médica que ocurre cuando el organismo pierde la capacidad de regular adecuadamente su temperatura. Esta condición se manifiesta con temperatura corporal muy elevada, confusión, alteraciones de la conciencia o desmayo, por lo que la persona que presente estos síntomas debe acudir inmediatamente al médico.

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EsSalud exhortó a la población a adoptar medidas de prevención frente a las altas temperaturas y a acudir a una evaluación médica cuando aparezcan lesiones persistentes, cambios sospechosos en la piel o empeoramiento de enfermedades dermatológicas.

Personas con sombreros de ala ancha beben agua y usan protector solar junto a un panel informativo del Senamhi en una plaza.
Residentes en un parque de Lima se aplican protector solar y beben agua frente a un panel informativo del Senamhi durante una ola de calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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