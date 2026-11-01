Universitario vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Trujillo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

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A qué hora juega Universitario vs Atlético Grau HOY: partido clave en Trujillo por Torneo Clausura de Liga 1 2026 El estadio Mansiche será sede de un duelo crucial para los dirigidos por Fabián Bustos, que volverá a la zona técnica tras cumplir con las fechas de suspensión pendientes

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