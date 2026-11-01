Perú Deportes

Universitario vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Trujillo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

En búsqueda del liderato en solitario, la ‘U’ acude nuevamente al estadio Mansiche, aunque ahora será para desafiar a los ‘albos’ y de paso cobrarse un desquite por una derrota de hace meses

Guardar
07:19 hsHoy

¡Tarde de partido! Universitario acude al Mansiche para desafiar a Atlético Grau en un partido decisivo por el primer lugar del Torneo Clausura 2026.

07:19 hsHoy

Así llega Universitario al partido válido por Torneo Clausura 2026

Universitario consolidó su triunfo con una goleada por 3-0 sobre Juan Pablo II College en el estadio Monumental, un resultado que le permitió sumar tres puntos y mantenerse cerca de los primeros puestos. El elenco de Odriozola encontró la diferencia tras un primer tiempo sin goles y resolvió el encuentro en la segunda mitad.

Edison Flores rompió la igualdad a los 60 minutos con un tiro libre. Luego, Gianluca Lapadula marcó el segundo tras una asistencia de Lisandro Alzugaray, quien había ingresado desde el banco. El argentino selló la victoria a los 86 minutos al anotar el tercer gol del partido.

07:19 hsHoy

Así llega Atlético Grau al partido válido por Torneo Clausura 2026

Atlético Grau cerró su reciente presentación en el Clausura 2026 con un empate 1-1 ante ADT. El equipo piurano tomó la ventaja gracias a un penal ejecutado por su arquero Patricio Álvarez, aunque la visita reaccionó y Horacio Benincasa firmó la igualdad antes del final.

Con ese marcador, los dirigidos por Gerardo Ameli quedaron actualmente undécimos con 18 puntos. Ahora intentarán terminar una serie de cinco partidos sin triunfos y volver a conseguir ante Universitario el resultado logrado durante el Apertura.

07:19 hsHoy

Dónde ver Universitario vs Atlético Grau por Torneo Clausura 2026

L1MAX emitirá el encuentro entre Universitario y Atlético Grau para los seguidores de la Liga 1. La transmisión estará a cargo de la empresa que dispone de los derechos televisivos del campeonato, en virtud del acuerdo suscrito entre 1190 Sports y la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Quienes sigan el partido desde teléfonos móviles o computadoras podrán acceder a la señal mediante la aplicación Liga 1 Play. Los clientes de Movistar también podrán verlo en directo por Movistar Play. Infobae Perú ofrecerá información previa, cobertura durante el duelo y después del partido para quienes no vean la emisión.

07:19 hsHoy

A qué hora juegan Universitario vs Atlético Grau por Torneo Clausura 2026

Universitario visita a Atlético Grau, en el IPD Mansiche de Trujillo, por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. El partido comenzará a las 15:30 horas, según el horario de Perú, Colombia y Ecuador.

El encuentro corresponde al próximo compromiso de la ‘U’ y se jugará en la ciudad de Trujillo. Para los hinchas que sigan el partido desde otros países de Sudamérica, el inicio variará de acuerdo con el huso horario local: será a las 16:30 horas en Bolivia y Venezuela, mientras que empezará a las 17:30 horas en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.

07:19 hsHoy

Universitario vs Atlético Grau: antecedentes del partido correspondiente a Liga 1

• Universitario 0-1 Atlético Grau| Torneo Apertura 2026

• Universitario 3-1 Atlético Grau | Torneo Clausura 2025

• Atlético Grau 0-2 Universitario | Torneo Apertura 2025

• Atlético Grau 1-1 Universitario | Torneo Clausura 2024

• Universitario 1-0 Atlético Grau | Torneo Apertura 2024

• Atlético Grau 2-2 Universitario | Torneo Clausura 2023

Temas Relacionados

Universitario de DeportesLiga 1Atlético Grauperu-deportes

Últimas noticias

Christian Ramos lanzó picante comentario tras triunfo de Sporting Cristal ante Alianza Lima: “Celebran como si hubieran campeonado”

La ‘Sombra’ se pronunció por la victoria del cuadro ‘cervecero’ ante los ‘blanquiazules’ y del festejo del Extremo Celeste con Hernán Barcos al final del partido

Christian Ramos lanzó picante comentario tras triunfo de Sporting Cristal ante Alianza Lima: “Celebran como si hubieran campeonado”

Partidos de hoy, domingo 1 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada de este día incluye duelos de la Liga 1, la Premier League, LaLiga, la MLS y el Superclásico argentino entre Boca Juniors y River Plate, además de posibles apariciones de peruanos en el exterior

Partidos de hoy, domingo 1 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

A qué hora juega Universitario vs Atlético Grau HOY: partido clave en Trujillo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

El estadio Mansiche será sede de un duelo crucial para los dirigidos por Fabián Bustos, que volverá a la zona técnica tras cumplir con las fechas de suspensión pendientes

A qué hora juega Universitario vs Atlético Grau HOY: partido clave en Trujillo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Liga Peruana de Vóley 2026/27 trasciende en el continente: se transmite en Brasil, Colombia y Argentina por señal abierta

Después de registrar altos niveles de audiencia en Perú, el campeonato de voleibol amplió su alcance internacional y ya se transmite de manera oficial en tres países de la región

Liga Peruana de Vóley 2026/27 trasciende en el continente: se transmite en Brasil, Colombia y Argentina por señal abierta

Santiago González registra los 100 partidos disputados con Sporting Cristal, al que considera “el más grande del Perú”

El centenario del ‘Mágico’ con Cristal se ha dado después de tres ejercicios ligueros, en los que totaliza 30 goles y 36 asistencias. Llegó como apuesta y se convirtió en una realidad. Anhela continuar en el club

Santiago González registra los 100 partidos disputados con Sporting Cristal, al que considera “el más grande del Perú”

ÚLTIMAS NOTICIAS

Códigos de Free Fire para ganar diamantes y skins gratis este 1 de noviembre de 2026

Códigos de Free Fire para ganar diamantes y skins gratis este 1 de noviembre de 2026

“Con el corazón partido”: Gladys La Bomba Tucumana anunció el cierre de su local de empanadas en Recoleta y culpó a Milei

Microsoft permitirá que abrir aplicaciones en Windows 11 sea más rápido: Edge será la primera

Recreaban la Batalla de Villamayor en Marcos Paz y un cañón se disparó frente a ellos

Truco para ver Las Guerreras K-pop en español latino sin internet

INFOBAE AMÉRICA

La razón por la que Harry Styles eligió una rata como disfraz de Halloween

La razón por la que Harry Styles eligió una rata como disfraz de Halloween

Golden State conquistó el primer título de la WNBA en la historia de la franquicia al vencer a Atlanta en el séptimo partido

Catamayo: las huellas de una antigua civilización ecuatoriana que conectó los Andes y la Amazonía hace 4.000 años

Hackers proucranianos y bielorrusos atacaron la agencia de estadísticas de Rusia y robaron datos sobre las bajas de la guerra

Dos tumbas separadas por el exilio: el adiós postergado entre Celia Cruz y su madre

DEPORTES

Continúa la fecha 15 del Torneo Clausura: la agenda completa de los partidos en la jornada que se jugará el Superclásico

Continúa la fecha 15 del Torneo Clausura: la agenda completa de los partidos en la jornada que se jugará el Superclásico

El Inter Miami de Lionel Messi se enfrentará a New England Revolution por la MLS: hora, TV y formaciones

Golden State conquistó el primer título de la WNBA en la historia de la franquicia al vencer a Atlanta en el séptimo partido

La advertencia de la Fórmula 1 para los pilotos y equipos para la largada del GP de México: “Todos serán atacantes y defensores”

La lapidaria crítica a Lisandro Martínez por su presente en el Manchester United: “El peor jugador de la Premier League”