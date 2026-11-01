Universitario vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Trujillo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

¡Tarde de partido! Universitario acude al Mansiche para desafiar a Atlético Grau en un partido decisivo por el primer lugar del Torneo Clausura 2026.
Así llega Universitario al partido válido por Torneo Clausura 2026
Universitario consolidó su triunfo con una goleada por 3-0 sobre Juan Pablo II College en el estadio Monumental, un resultado que le permitió sumar tres puntos y mantenerse cerca de los primeros puestos. El elenco de Odriozola encontró la diferencia tras un primer tiempo sin goles y resolvió el encuentro en la segunda mitad.
Edison Flores rompió la igualdad a los 60 minutos con un tiro libre. Luego, Gianluca Lapadula marcó el segundo tras una asistencia de Lisandro Alzugaray, quien había ingresado desde el banco. El argentino selló la victoria a los 86 minutos al anotar el tercer gol del partido.
Así llega Atlético Grau al partido válido por Torneo Clausura 2026
Atlético Grau cerró su reciente presentación en el Clausura 2026 con un empate 1-1 ante ADT. El equipo piurano tomó la ventaja gracias a un penal ejecutado por su arquero Patricio Álvarez, aunque la visita reaccionó y Horacio Benincasa firmó la igualdad antes del final.
Con ese marcador, los dirigidos por Gerardo Ameli quedaron actualmente undécimos con 18 puntos. Ahora intentarán terminar una serie de cinco partidos sin triunfos y volver a conseguir ante Universitario el resultado logrado durante el Apertura.
Dónde ver Universitario vs Atlético Grau por Torneo Clausura 2026
L1MAX emitirá el encuentro entre Universitario y Atlético Grau para los seguidores de la Liga 1. La transmisión estará a cargo de la empresa que dispone de los derechos televisivos del campeonato, en virtud del acuerdo suscrito entre 1190 Sports y la Federación Peruana de Fútbol (FPF).
Quienes sigan el partido desde teléfonos móviles o computadoras podrán acceder a la señal mediante la aplicación Liga 1 Play. Los clientes de Movistar también podrán verlo en directo por Movistar Play. Infobae Perú ofrecerá información previa, cobertura durante el duelo y después del partido para quienes no vean la emisión.
A qué hora juegan Universitario vs Atlético Grau por Torneo Clausura 2026
Universitario visita a Atlético Grau, en el IPD Mansiche de Trujillo, por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. El partido comenzará a las 15:30 horas, según el horario de Perú, Colombia y Ecuador.
El encuentro corresponde al próximo compromiso de la ‘U’ y se jugará en la ciudad de Trujillo. Para los hinchas que sigan el partido desde otros países de Sudamérica, el inicio variará de acuerdo con el huso horario local: será a las 16:30 horas en Bolivia y Venezuela, mientras que empezará a las 17:30 horas en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.
Universitario vs Atlético Grau: antecedentes del partido correspondiente a Liga 1
• Universitario 0-1 Atlético Grau| Torneo Apertura 2026
• Universitario 3-1 Atlético Grau | Torneo Clausura 2025
• Atlético Grau 0-2 Universitario | Torneo Apertura 2025
• Atlético Grau 1-1 Universitario | Torneo Clausura 2024
• Universitario 1-0 Atlético Grau | Torneo Apertura 2024
• Atlético Grau 2-2 Universitario | Torneo Clausura 2023