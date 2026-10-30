Perú

La solución de la ATU para evitar vehículos atrapados en bypass por inundaciones de lluvias: Identificó ocho puntos críticos

La entidad instalará señalización con tres niveles de alerta y activará rutas alternas para evitar que el transporte público ingrese a vías anegadas durante el Fenómeno El Niño

Un autobús permanece estacionado en una calle inundada en una zona afectada por fuertes lluvias, en Lima, Perú, el 17 de agosto de 2026. REUTERS/Angela Ponce
Un autobús permanece estacionado en una calle inundada en una zona afectada por fuertes lluvias, en Lima, Perú, el 17 de agosto de 2026. REUTERS/Angela Ponce
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La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que reforzará la señalización en ocho puntos identificados como vulnerables ante inundaciones, con el fin de evitar que buses, combis y otros vehículos de transporte público queden atrapados durante lluvias intensas asociadas al Fenómeno El Niño.

La medida forma parte del plan denominado “Gestión del riesgo y continuidad operativa del transporte ante el fenómeno El Niño”, presentado a más de 200 operadores de transporte público en una jornada técnica desarrollada en el auditorio de la Biblioteca Nacional del Perú.

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La propuesta busca anticipar escenarios que pueden paralizar rutas, afectar a conductores y dejar a pasajeros en medio de aniegos. La ATU elaboró mapas de calor para ubicar los sectores donde la acumulación de agua puede interrumpir la circulación o poner en riesgo a las unidades.

El presidente ejecutivo de la entidad, David Hernández Salazar, explicó que el indicador técnico para determinar el peligro es una acumulación de agua de 30 centímetros. A partir de esa referencia, se aplicarán acciones diferenciadas en función del nivel de aniego.

Uno de los indicadores técnicos es la acumulación de agua de 30 centímetros de profundidad, considerada una condición de riesgo para la circulación de vehículos”, señaló Hernández.

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La señalización que instalará la ATU tendrá tres niveles: vigilancia, restricción y suspensión del tránsito. La finalidad es advertir a los conductores antes de que ingresen a pasos a desnivel, puentes o vías donde el agua pueda impedir el desplazamiento.

La señalización que realizaremos contemplará tres niveles de alerta: vigilancia, restricción y suspensión del tránsito, con el propósito de prevenir accidentes y evitar que las unidades queden atrapadas en zonas inundadas”, agregó el funcionario.

Una grúa va en busca de un vehículo que se quedó estancado en medio del bypass de VMT.
Un vehículo se quedó estancado en el bypass de Villa María del Triunfo como producto de la llovizna de la madrugada del viernes. (Latina Noticias)

Los ocho puntos críticos que la ATU vigilará ante lluvias

Los lugares identificados incluyen el bypass de 28 de Julio, uno de los pasos a desnivel con antecedentes de acumulación de agua. También figuran la avenida Alfonso Ugarte, en ambos sentidos, a la altura de las plazas Dos de Mayo y Castilla.

La lista considera la Panamericana Norte, en el óvalo Infantas; la avenida Universitaria, en su cruce con la Panamericana Norte; y la Línea Amarilla, en los sectores próximos a los puentes Huáscar y Ricardo Palma.

Los otros puntos son la avenida Los Alisos, en el bypass con la Panamericana Norte; la Vía de Evitamiento, en el bypass con la avenida 9 de Octubre; y la avenida Malecón Checa, donde una eventual crecida del río Rímac podría afectar el tránsito.

La ATU también identificó condiciones de vulnerabilidad en tramos del recorrido del Corredor Morado cercanos al río Rímac. Para esos casos, el plan contempla rutas alternas y coordinación directa con los operadores, con el objetivo de activar desvíos antes de que las unidades lleguen a zonas comprometidas.

El transporte público funcionará como una red: cuando una vía se bloquee, la continuidad dependerá de que conductores, empresas y autoridades compartan información de manera rápida. La entidad prevé mantener canales de comunicación para reportar aniegos, cambios en las condiciones de circulación y cierres preventivos.

Bebederos y personal de respuesta en terminales del Metropolitano

El plan de la ATU también incorpora medidas frente al calor intenso. La entidad instalará bebederos de acceso libre en los terminales Naranjal y Matellini del Metropolitano, además de Chimpu Ocllo.

En el terminal Naranjal se registra un flujo aproximado de 250 personas por minuto, por lo que la ATU considera necesario reforzar las acciones de hidratación y atención a los usuarios durante jornadas de altas temperaturas.

Asimismo, incrementará la presencia de personal de primera respuesta, conocido como samaritanos, en los terminales Naranjal y Matellini, así como en la Estación Central. Estas personas brindarán atención inicial ante emergencias mientras se coordina el apoyo médico correspondiente.

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