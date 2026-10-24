Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los equipos en la fecha 2 de la fase 1

La Liga Peruana de Vóley 2026/27 continúa con la segunda jornada. Crédito: FPV

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La Liga Peruana de Vóley 2026/27 continúa su calendario con la disputa de la segunda jornada de la Fase 1. Los 12 equipos participantes volverán a la cancha este sábado 24 y domingo 25 de octubre con el objetivo de sumar puntos, mejorar sus posiciones y comenzar a marcar diferencias en la lucha por la clasificación.

Tras una primera fecha que dejó victorias contundentes y un ajustado triunfo de Alianza Lima, la tabla comenzará a tomar forma con los nuevos resultados. Uno de los principales atractivos del fin de semana será el enfrentamiento entre el vigente tricampeón y Regatas Lima, dos clubes históricos que buscarán una victoria importante en esta etapa inicial del campeonato.

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Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 EN VIVO

La clasificación se actualizará conforme finalicen los encuentros de la segunda jornada. Deportivo Wanka, Universidad San Martín, Universitario, Atlético Atenea y Regatas Lima comenzaron con tres puntos tras ganar sus respectivos partidos por 3-0. Alianza Lima, por su parte, sumó dos unidades luego de vencer a Rebaza Acosta en cinco sets. A continuación, la tabla de posiciones:

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 tras la fecha 1. Crédito: FPV

Programación y resultados de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Seis partidos darán vida a la segunda jornada de la Liga Peruana de Vóley 2026/27, con el duelo entre Alianza Lima y Regatas Lima como el principal atractivo del fin de semana. A continuación, revisa la programación completa de los encuentros y los marcadores que se actualizarán al finalizar cada partido:

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Sábado 24 de octubre

Perú Sub 19 vs Olva Latino | 14:45 horas de Perú

Rebaza Acosta vs Atlético Atenea | 17:00 horas de Perú

Regatas Lima vs Alianza Lima | 19:00 horas de Perú

Domingo 25 de octubre

Universidad San Martín vs Deportivo Soan | 14:15 horas de Perú

Circolo Sportivo Italiano vs Deportivo Géminis | 16:30 horas de Perú

Universitario vs Deportivo Wanka | 18:30 horas de Perú

Todos los encuentros podrán seguirse por Latina Televisión y sus plataformas digitales, de acuerdo con la programación anunciada para el torneo.

Alianza Lima vs. Regatas Lima: el clásico que destaca en la jornada

El partido entre Alianza Lima y Regatas Lima será uno de los encuentros más esperados de la fecha 2. El vigente tricampeón nacional afrontará su segundo compromiso después de un estreno trabajado ante Rebaza Acosta, al que derrotó por 3-2. Las ‘blanquiazules’ buscarán una victoria que les permita sumar más puntos y acercarse a los equipos que comenzaron la temporada con triunfos en sets corridos.

El conjunto chorrillano, en cambio, tuvo un inicio más contundente al superar por 3-0 a Deportivo Géminis. El equipo dirigido por Horacio Bastit intentará mantener ese rendimiento y sumar su segunda victoria consecutiva, mientras que Alianza buscará imponer su juego en un duelo entre dos de las instituciones más tradicionales del vóley peruano.

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Alianza Lima vs Regatas será el partido más atractivo de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: FPV

El resultado también tendrá impacto en la clasificación. Una victoria de Regatas podría consolidar su lugar en la parte alta, mientras que Alianza tendrá la oportunidad de acercarse a los primeros puestos si consigue sumar un triunfo. La cantidad de puntos que obtenga cada equipo dependerá del marcador final.

La segunda fecha recién comienza, por lo que cada partido puede modificar el orden de la tabla. Con el avance de la jornada, los resultados permitirán identificar qué clubes mantienen su buen arranque y cuáles necesitan recuperarse para no perder terreno en la Fase 1.