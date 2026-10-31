ENFEN alerta que el fenómeno El Niño Costero seguiría hasta fines de otoño de 2027 con lluvias y temperaturas elevadas

La Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) alerta que el fenómeno de El Niño costero se extendería hasta fines del otoño de 2027, con magnitud extraordinaria hasta febrero y un descenso gradual hasta junio. En el cintillo informativo inferior se muestran diversos titulares de coyuntura nacional e internacional. Fuente: Canal N

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El fenómeno el Niño Costero se prolongaría hasta junio de 2027 y mantendría condiciones extraordinarias durante el verano, con lluvias más frecuentes en la costa norte, aumento de caudales en ríos y temperaturas elevadas en el litoral peruano.

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) alertó que el calentamiento del mar frente al Perú conservaría una magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027. Después, la intensidad del evento disminuiría de manera gradual.

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El escenario previsto incluye precipitaciones por encima de lo normal en la costa norte y central, así como en sectores de la sierra occidental. La entidad también advirtió sobre un mayor riesgo de inundaciones y erosión en zonas costeras si ocurren oleajes anómalos.

Un comunicado oficial del ENFEN en el Perú informa sobre la persistencia del calentamiento en el océano Pacífico y proyecta la extensión de El Niño Costero hasta el año 2027. (Foto: ENFEN)

Lluvias se intensificarían en la costa norte y central durante el verano

Entre noviembre de 2026 y enero de 2027, se esperan precipitaciones superiores a sus valores normales en la costa norte, la sierra occidental, la costa central y la sierra central occidental. El ENFEN prevé episodios de intensidad moderada a fuerte en estas zonas.

Para el verano de 2027, la condición de lluvias sobre lo normal continuaría en la costa norte, costa central y sierra norte occidental. La mayor frecuencia e intensidad se concentraría en el norte del país.

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En contraste, la sierra suroriental, la sierra centro oriental y parte de la Amazonía registrarían lluvias dentro de los rangos normales o por debajo de ellos. La previsión de déficit es más marcada para la región del lago Titicaca.

Un menor de edad se desplaza en bicicleta por una calle inundada en Piura tras las intensas precipitaciones asociadas al fenómeno El Niño. (UNICEF)

Ríos del norte y Lima aumentarían sus caudales desde diciembre

Los ríos de la costa norte podrían registrar caudales superiores a lo usual, principalmente los sistemas de Tumbes, Chira, Piura, La Leche y Jequetepeque. Esta tendencia se extendería hacia la costa central desde diciembre.

Las cuencas de los ríos Chillón, Rímac y Lurín también resultarían afectadas por el aumento de los caudales. Estas condiciones elevan la necesidad de monitorear los sectores vulnerables ante inundaciones y movimientos en masa.

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En la sierra suroriental y centro oriental, los caudales serían normales o inferiores. Los ríos tributarios del Titicaca continuarían con niveles bajos, una situación que comprometería el nivel del lago. En la Amazonía central y sur, se proyectan caudales reducidos en los ríos Ucayali, Huallaga, Apurímac y Vilcanota.

Senamhi aclara: lluvias no provocarán desborde de los ríos Rímac y Chillón. (Foto referencial: Agencia Andina)

Temperaturas elevadas y efectos sobre especies marinas continuarían en la costa

La temperatura del aire seguiría con valores muy superiores a los habituales en toda la costa peruana, donde podrían registrarse nuevos récords. El nivel del mar también permanecería por encima de sus valores normales durante los próximos meses.

El ENFEN advirtió que esta condición, combinada con oleajes anómalos, puede incrementar el riesgo de inundación y erosión costera, en especial en playas con poca pendiente. La comisión pidió seguir los Avisos Especiales de Oleajes de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú.

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En el mar, la anchoveta se mantendría a mayor profundidad y cerca de la costa, lo que limitaría su disponibilidad para aves guaneras y lobos marinos. En tanto, el pez sierra, la samasa, la jaiva áspera y el langostino café seguirían disponibles en la costa centro-norte, mientras el perico, los túnidos y los picudos permanecerían frente a todo el litoral peruano.