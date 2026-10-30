Perú

Lluvias extremas en Piura: desborde del río Serrán aisló localidades de Huancabamba y bloqueó la carretera hacia la sierra

La Primera División del Ejército instaló un puente terrestre provisional y movilizó camiones todoterreno para facilitar el traslado de las personas que permanecían varadas

Vehículos y personas detenidos sobre una carretera cubierta por agua y lodo
Varios vehículos y transeúntes permanecen detenidos sobre la carretera cubierta por el desborde del río Serrán en la provincia de Huancabamba. (Captura: TV Perú)
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Las lluvias de extrema intensidad registradas en la sierra de Piura elevaron el caudal del río Serrán, dañaron la carretera de penetración hacia Huancabamba y dejaron aisladas a varias localidades de la provincia. La interrupción del tránsito se produjo en el kilómetro 53 de la Red Vial Nacional, donde buses, vehículos particulares y camiones de carga quedaron varados.

Las localidades de Canchaque, San Miguel del Faique, Sondorillo y Sóndor, además de varios caseríos rurales, enfrentaron dificultades para conectarse con otros puntos de la región. El desborde del río afectó una vía clave para el traslado de pasajeros, productos y suministros entre Piura y la zona altoandina.

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que en Huarmaca se registró un acumulado de 154,3 milímetros de lluvia, el valor más alto reportado en la región durante el episodio. Las precipitaciones saturaron el suelo y generaron deslizamientos en distintos tramos de la provincia.

Personas descienden de la tolva de un camión militar con el apoyo de rescatistas con cascos junto a un río crecido y colinas bajo cielo nublado
Personal de auxilio ayuda a descender de un camión a varios pasajeros varados tras la crecida del río Serrán en Piura. (Captura: TV Perú)

Río Serrán interrumpió la carretera hacia Canchaque y Huancabamba

La fuerza del agua inhabilitó el paso en la vía que conecta la ciudad de Piura con Canchaque y Huancabamba. El incremento del caudal del río Serrán ocurrió tras las lluvias torrenciales en las zonas altas, que también activaron quebradas y afectaron las condiciones del terreno.

La emergencia obligó a suspender el tránsito vehicular en el sector afectado. Decenas de unidades permanecieron detenidas a ambos lados del cauce, a la espera de una intervención que permita restablecer la conexión por carretera.

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El problema no se limitó al desborde. La saturación de los suelos incrementó el riesgo de nuevos desprendimientos sobre la infraestructura vial. También se mantiene la posibilidad de que se activen las quebradas El Limón, Palambla y Serrán si persisten las lluvias en la provincia.

Ejército instaló un puente terrestre para trasladar a pasajeros varados

La Primera División del Ejército del Perú desplegó camiones todoterreno e instaló un puente terrestre provisional para apoyar en el traslado de personas que quedaron inmovilizadas por el corte de la carretera. La medida permitió facilitar el desplazamiento hacia Canchaque y otros distritos de Huancabamba.

El apoyo se concentró en los pasajeros que permanecieron varias horas a la espera de una alternativa para cruzar el sector afectado. Imágenes difundidas durante la emergencia mostraron que algunas personas intentaron atravesar el tramo bloqueado pese a la presencia de agua y las condiciones inseguras de la vía.

El Ministerio de Defensa indicó que cerca de 1.600 efectivos de las Fuerzas Armadas permanecen desplegados en Piura para atender emergencias vinculadas con lluvias, inundaciones y huaicos. Del total, 800 militares fueron destinados a la ciudad de Piura y otros 800 a Sullana, Ayabaca y Máncora.

Localidades de Huancabamba enfrentan riesgos por lluvias y deslizamientos

El aislamiento de los distritos afectados complicó el acceso de las poblaciones rurales a servicios, transporte y abastecimiento. La vía bloqueada constituye una conexión importante con la sierra piurana, por lo que la interrupción afectó tanto a viajeros como a transportistas que circulaban por la zona.

Infografía oficial con un mapa de Perú dividido por niveles de alerta meteorológica, tablas de provincias y textos informativos
Un boletín del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional sitúa en alerta roja por lluvias intensas a la región de Piura y detalla advertencias en Perú. (Foto: Senamhi)

El Senamhi advirtió que las precipitaciones de moderada a extrema intensidad podían continuar en Huancabamba. Estas condiciones podrían presentarse con descargas eléctricas y ráfagas de viento de hasta 40 kilómetros por hora, factores que elevan el riesgo en zonas expuestas.

Ante la emergencia, las autoridades recomendaron no cruzar corrientes de agua ni permanecer cerca de las riberas. También exhortaron a la población a evitar desplazamientos innecesarios durante las lluvias y mantenerse atenta a los comunicados oficiales sobre el estado de las carreteras y las condiciones meteorológicas.

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