Sport Huancayo deberá cambiar de localía para enfrentamiento contra Universitario por cierre del Torneo Clausura 2026

Sport Huancayo cambia de localía para el duelo contra Universitario. - Crédito: Difusión

Guardar

La Incontrastable, donde actúa de local el Sport Huancayo, cerrará sus puertas tras la Maratón Internacional de Los Andes, programada para el 8 de noviembre, debido a la renovación de su pista atlética. El comunicador Gustavo Peralta, de L1MAX, informó que la competencia será la última actividad antes del cierre del recinto para iniciar las obras previstas.

La renovación estaba pendiente desde el año pasado y sufrió una paralización en abril. De acuerdo con la información publicada, el contrato para ejecutar el cambio de la pista del recinto del ‘rojo matador’ se firmó recién ayer. Tras el cierre, la instalación quedará en manos de la empresa responsable de realizar las obras previstas.

PUBLICIDAD

Pista atlética del Estadio Huancayo se encuentra con múltiples huecos y grietas. Crédito: Rec Sport Huancayo

El feudo donde juega Sport Huancayo también presenta una restricción de seguridad: toda la tribuna Oriente carece desde hace tiempo de la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones. Este requisito, conocido como ITSE, es mencionado en la publicación como otro elemento que condiciona el uso del estadio para eventos y encuentros deportivos programados allí.

La situación obligará a la disciplina encabezada por Richard Pellejero a trasladar su localía a otro escenario. El estadio de Tarma surge como alternativa, ya que el club lo tiene registrado como campo alterno. Universitario espera una decisión en próximas horas para establecer dónde se disputará el partido ante el conjunto huancaíno del Clausura.

PUBLICIDAD

Desplazarse a un escenario alterno alteraría la planificación de Sport Huancayo, aunque mantendría de aliado al factor altura en caso se dictamine que el estadio Unión Tarma acogerá su partido de final del Torneo Clausura, campeonato que todavía aspira ganar.

Para Universitario, desde luego, será una visita muy complicada, pero buscará aferrarse a una estadística muy favorable en esa guarida: las últimas dos visitas fueron impecables y se abrocharon con triunfos de impacto contra ADT, siendo el más antiguo aquel que derivó en la consecución del tricampeonato.

Daniel Porozo se ha afianzado como un efectivo peligroso en Sport Huancayo. - Crédito: ITEA