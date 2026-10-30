Melgar deja escapar una chance inmejorable de ser líder del Torneo Clausura: amargo empate 1-1 ante Comerciantes Unidos en Arequipa

Melgar empató 1-1 con Comerciantes Unidos y dejó escapar una victoria clave en el tramo final del Torneo Clausura 2026. Crédito: Liga 1.

Guardar

Melgar no ha podido superar a Comerciantes Unidos e igualó 1-1 por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El equipo de Miguel Rondelli jugó cerca de 85 minutos con un hombre menos por la expulsión de Horacio Orzán, pero pudo adelantarse gracias a la diana de Jhonny Vidales. Sin embargo, sobre el final del encuentro, José Parodi puso el empate final.

El empate dejó a los ’rojinegros’ con 26 puntos, a dos de Sporting Cristal y Sport Huancayo, que comparten la punta con 28 unidades. Comerciantes Unidos, en tanto, rescató un resultado importante fuera de casa.

PUBLICIDAD

El partido se complicó para el elenco arequipeño apenas a los dos minutos. Horacio Orzán fue expulsado tras una infracción sobre Matías Sen. El mediocampista levantó el pie y golpeó con el botín a su rival, una acción que el árbitro sancionó con tarjeta roja directa.

La inferioridad numérica no alteró el plan inicial de Melgar. El local adelantó sus líneas y encontró la apertura del marcador a los nueve minutos. Cristian Bordacahar ganó en el juego aéreo y dejó el balón para Jhonny Vidales, quien resolvió dentro del área.

Los ’rojinegros’ y los ‘cutervinos’ no pasaron de la igualdad a uno en el Monumental de la UNSA en Arequipa. Crédito: L1 MAX.

El delantero controló, recortó ante su marca y definió para el 1-0. Jhonny Vidales adelantó a Melgar en una acción que permitió al equipo arequipeño asumir el control del partido pese a tener un jugador menos desde los primeros minutos.

PUBLICIDAD

Comerciantes Unidos tuvo más posesión en el tramo final de la primera parte, aunque no logró generar situaciones claras frente a Jorge Cabezudo. Melgar se replegó con orden, cerró espacios y trató de aprovechar la velocidad de sus atacantes en las transiciones.

El cuadro ’rojinegro’ no renunció al ataque tras el descanso. Nicolás Quagliata sostuvo su presencia en campo rival y Melgar buscó un segundo tanto que le diera mayor tranquilidad. El esfuerzo físico, sin embargo, empezó a pesar con el paso de los minutos.

Melgar suma 26 puntos en el Torneo Clausura 2026 y se mantiene por detrás de Sporting Cristal, Sport Huancayo y Universitario. Crédito: Liga 1.

A los 48 minutos, los locales reclamaron una expulsión para Juan Rodríguez por una falta sobre Kevin Minda. El árbitro consideró que la infracción merecía tarjeta amarilla, una decisión que generó protestas en el banco de Melgar y entre los futbolistas.

PUBLICIDAD

Comerciantes Unidos estuvo cerca del empate cinco minutos después. Alexis Cossio desbordó por el costado, Thiago Salinas remató y el balón terminó dentro del arco tras un desvío. El VAR revisó la jugada y anuló el tanto porque el balón había salido antes del centro.

La visita volvió a avisar a los 58 minutos. Matías Sen recibió una habilitación de Salinas y sacó un remate que obligó a Cabezudo a intervenir. Melgar resistió en su campo y sostuvo la ventaja durante buena parte del complemento.

Cuando el triunfo parecía encaminado, Comerciantes encontró el empate a los 85 minutos. Juan José Rodríguez prolongó un balón con una palomita dentro del área y, luego de una serie de rebotes, José Parodi apareció para convertir el 1-1 definitivo.

PUBLICIDAD

Melgar no pudo unirse al pelotón de líderes del Torneo Clausura 2026. Crédito: Liga 1.

El gol expuso el desgaste de un Melgar que jugó con un hombre menos durante casi 85 minutos. El equipo de Rondelli buscó una última reacción, pero no tuvo tiempo para recuperar la ventaja y se retiró con un resultado que lo aleja de la cima.

¿Cómo queda la tabla del Torneo Clausura?

Con el empate, Melgar suma 26 puntos y se mantiene en el grupo de perseguidores. Sporting Cristal y Sport Huancayo lideran con 28 unidades, mientras Universitario ocupa el tercer puesto con 27 y todavía tiene un encuentro pendiente.

Deportivo Garcilaso, Juan Pablo II, Alianza Lima y Alianza Atlético aparecen por detrás con 25 puntos. La cercanía entre los equipos de la parte alta mantiene abierta la disputa por el Clausura a falta de tres jornadas para el cierre del torneo.

PUBLICIDAD

El resultado ante Comerciantes Unidos tiene un impacto mayor porque Melgar tenía la posibilidad de alcanzar a Cristal y Huancayo. El cuadro arequipeño dependerá ahora de una combinación de resultados, además de obtener victorias en sus compromisos restantes.

Tabla del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 tras empate entre Melgar y Comerciantes Unidos. Crédito: Captura Sofascore.

Próximo partido de Melgar

Melgar afrontará una prueba directa por la cima en la fecha 15. Los rojinegros visitarán a Sport Huancayo el lunes 2 de noviembre, desde las 11:00 horas, en el estadio IPD de Huancayo.

El encuentro enfrentará a dos equipos que se mantienen cerca del primer lugar. Para el cuadro de Rondelli, será una oportunidad de recortar distancia ante un rival que comparte la punta y de recuperar los puntos que dejó escapar en Arequipa.

PUBLICIDAD

Próximo partido de Comerciantes Unidos

Comerciantes Unidos volverá a jugar como local ante ADT el martes 3 de noviembre, a las 15:00 horas, en el estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo.

El equipo cutervino llegará con el impulso de haber rescatado un punto ante Melgar. El duelo frente a ADT tendrá importancia en la tabla acumulada, donde Comerciantes busca sostener su permanencia y ampliar la distancia con los equipos comprometidos con el descenso.