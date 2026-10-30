Wilmer Aguirre mandó indirecta a Hernán Barcos tras bronca con Pablo Guede en derrota de Alianza Lima ante Sporting Cristal

Las celebraciones de Sporting Cristal con cánticos alusivos al cuadro íntimo fueron la chispa que detonó la reacción pública del 'Zorrito', quien desde su retiro no había vuelto a pronunciarse con tanta dureza sobre su etapa en el club. (Alianza Lima)

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La derrota de Alianza Lima ante Sporting Cristal no solo dolió en el marcador. Los festejos posteriores del rival, acompañados de cánticos dirigidos al conjunto blanquiazul, encendieron la mecha de uno de los ídolos más queridos de La Victoria.

Wilmer Aguirre, el recordado ‘Zorrito’, no guardó silencio y recurrió a sus redes sociales para disparar una serie de mensajes que no tardaron en viralizarse. Sin mencionar nombres de manera explícita, las publicaciones apuntaron con claridad hacia Hernán Barcos, el delantero argentino con quien el exfutbolista arrastra una relación deteriorada desde sus años compartidos en el club.

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Las publicaciones que encendieron la polémica

Wilmer Aguirre volvió a expresar su postura sobre quién merece ser considerado ídolo de Alianza Lima. Tras la derrota ante Sporting Cristal, compartió mensajes que fueron vinculados con Hernán Barcos. (Instagram / elzorrito15)

Las imágenes difundidas por Aguirre en sus cuentas personales incluyeron frases que no dejaron margen para la interpretación. En una de ellas se leía: “Estos dos sí son mis ídolos”. En otra, el mensaje escaló en tono: “Ellos son mis ídolos, el otro es un resentido”. La tercera publicación fue la más directa y contundente de todas: “Jamás en la vida vuelvan a comparar a ese otro fingidazo con mi crack, el único real. Y demórate y tómate tu tiempo, llámalo como se merece: Don Wilmer Aguirre. El último ídolo blanquiazul, no hay más”.

El exatacante no identificó a nadie por su nombre, pero el contexto de la publicación —sumado al historial de rispideces entre ambos— llevó a la mayoría de los seguidores a vincular los mensajes con el ‘Pirata’ Barcos. La reacción del ‘Zorrito’ llegó en un momento de alta tensión emocional para la hinchada íntima, lo que amplificó el impacto de sus palabras en el ambiente futbolístico peruano.

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Un vínculo roto desde el vestuario

El distanciamiento entre ambos delanteros tuvo varios episodios durante su etapa en Matute. Aguirre señaló que la relación se deterioró por diferencias dentro del vestuario y por su posterior salida del club (Instagram / elzorrito15)

El distanciamiento entre Aguirre y Barcos no es reciente ni surgió de un episodio aislado. Según reveló el propio ‘Zorrito’ en febrero de 2026, la mala relación entre ambos se gestó durante las temporadas 2021 y 2022, cuando el club de La Victoria conquistó el bicampeonato nacional con los dos delanteros en el plantel.

Uno de los momentos que quedó grabado en la memoria de Aguirre fue un choque entre ambos en un partido ante la Academia Cantolao en el Estadio Miguel Grau. Tras un centro del paraguayo Edgar Benítez, los dos atacantes colisionaron dentro del área y las cámaras captaron al ‘Zorrito’ renegando en el campo. La escena le valió críticas de parte de la hinchada, algo que el exjugador no olvidó.

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Pero el punto de mayor tensión llegó con su salida del club. Aguirre sostuvo que Barcos habría influido en la interna de la institución para que no le renovaran el contrato de cara a la temporada 2023. Una acusación grave que el delantero argentino nunca respondió de forma directa. Más allá de lo futbolístico —donde el ‘Zorrito’ reconoció públicamente las condiciones de su excompañero como profesional—, fue tajante al evaluar su dimensión personal: “Como persona no era bueno”, sentenció en aquella oportunidad.

La postura de Barcos ante las críticas

Mientras Aguirre hizo públicas sus diferencias, Barcos optó por no alimentar el enfrentamiento. El atacante aseguró que no cambiaría su forma de conducirse por las opiniones de un grupo de personas. (Alianza Lima)

Cuando las declaraciones de Aguirre salieron a la luz a comienzos de 2026, Hernán Barcos optó por no ingresar en una guerra de declaraciones. En una aparición en el programa digital Más Que Fútbol, el ‘Pirata’ respondió con una postura que buscó cerrar el tema sin alimentar el intercambio público.

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“Yo me quedo con los que piensan que es el camino. No voy a cambiar porque cuatro o cinco piensen diferente”, afirmó el delantero argentino, quien subrayó que su manera de actuar dentro y fuera de las canchas había sido intachable a lo largo de toda su carrera, incluido su ciclo en el club blanquiazul. Con esa respuesta breve pero calculada, Barcos prefirió no extender el conflicto ni darle mayor visibilidad mediática a las acusaciones de su excompañero.

Sin embargo, los nuevos mensajes del ‘Zorrito’ tras la derrota ante Sporting Cristal demuestran que la herida sigue abierta. Lo que comenzó como una mala convivencia en el vestuario se transformó en un enfrentamiento simbólico sobre quién merece el título de ídolo blanquiazul. Para Aguirre, la respuesta es clara y no admite debate: él es “el último ídolo blanquiazul”, y así lo hizo saber ante sus seguidores con la misma intensidad con la que alguna vez defendió los colores de Alianza Lima dentro del campo.

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