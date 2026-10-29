Ana Paula Consorte revela la reacción de Paolo Guerrero al enterarse del embarazo: "Amor, ¿de cuándo es?"

La pareja sumará a su tercer hijo en común casi un mes después de confirmar la noticia de forma pública.

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Ana Paula Consorte compartió por primera vez el instante exacto en que Paolo Guerrero se enteró de que esperan a su tercer hijo juntos. La modelo brasileña publicó un video en sus redes sociales en el que se observa al futbolista de Alianza Lima recibir la noticia mientras comparte un momento familiar junto a ella y uno de sus hijos, casi un mes después de que la pareja confirmara públicamente el embarazo.

“Mucha gente me pregunta cómo fue la reacción de Paolo cuando se enteró de que estaba embarazada. Y así fue, a nuestra manera, algo muy sencillo”, escribió Consorte al inicio de la publicación, en la que explicó que decidió compartir el momento ante la insistencia de sus seguidores.

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El video muestra la incredulidad inicial del futbolista

En las imágenes, Consorte aparece con uno de sus hijos en brazos mientras le entrega a Guerrero una prueba de embarazo con resultado positivo. El futbolista, que viste la camiseta de su actual equipo, observa el resultado y pregunta con sorpresa: “Amor, ¿de cuándo es?”. Ella responde que acababa de realizarse la prueba, aunque el delantero continúa con dudas sobre la veracidad de la noticia.

“¿Lo juras por Dios?”, pregunta Guerrero en un momento de la grabación, a lo que Consorte responde entre risas: “¡Lo juro!”. Tras esa confirmación, el futbolista reacciona con un grito de felicidad y abraza a su pareja, en una escena que culmina con un beso entre ambos.

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La modelo brasileña Ana Paula Consorte compartió un video en el que registra el momento en que el futbolista Paolo Guerrero se entera de su nuevo embarazo. En las imágenes, el delantero de Alianza Lima, recostado en el suelo junto a su hijo, recibe una prueba de embarazo con resultado positivo de manos de su pareja. Tras verificar la veracidad del test, el deportista celebra la noticia en un ambiente familiar. Video: Instagram Ana Paula Consorte

Las bromas previas explican la reacción de incredulidad del “Depredador”

Consorte explicó que la actitud inicial de duda de Guerrero respondió a un historial de bromas que ella misma había protagonizado en el pasado. “Era algo que deseábamos desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que yo llevaba tiempo haciéndole bromas, diciéndole ‘Amor, estoy embarazada’, cuando en realidad no lo estaba”, relató la modelo brasileña.

La influencer detalló la dinámica de esas bromas previas, que incluían el envío del futbolista al baño en busca de una supuesta prueba de embarazo que nunca existía. “Le decía: ‘Anda al baño a buscar la prueba, que está ahí arriba’. Y él se levantaba, iba a buscarla y no había nada. Entonces, esta vez, cuando se lo dije de verdad, se quedó como pensando: ‘Otra vez me está tomando el pelo’”, explicó Consorte. “Pero cuando se dio cuenta de que esta vez sí era verdad, se puso muy feliz. Y yo también. Porque los dos deseábamos muchísimo a este bebé”, agregó.

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Ana Paula Consorte publicó en redes sociales el video de la reacción de Paolo Guerrero tras enterarse del nuevo embarazo.

La modelo desmintió con humor la versión de la madre de Guerrero

En declaraciones al programa ‘América Hoy’, Ana Paula Consorte también se refirió a comentarios previos realizados por Petronila González, conocida como “Doña Peta”, madre del futbolista, quien había afirmado en una entrevista para el programa ‘Desvelados’ que la pareja esperaba una niña y que la brasileña ya tendría seis meses de gestación. “Mujercita... creo que tiene 6 meses, Ana Paula... creen que yo paro peleada y no. Yo no sé de dónde sacaron que no me llevo con mi nuera”, había declarado Doña Peta.

Consultada sobre esa versión, Consorte respondió con humor y aclaró que el tiempo de embarazo señalado por su suegra no era correcto. “Bien que quisiera tener seis meses, pero todavía no he llegado”, expresó la modelo. Sobre el sexo del bebé, la brasileña tampoco confirmó la información difundida por Doña Peta. “¿Mujercita? ¿Sabes más que yo?”, respondió entre risas, sin precisar si se trata de un varón o una niña.

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Petronila González, conocida como Doña Peta, brinda declaraciones ante las cámaras sobre el estado de gestación de Ana Paula Consorte, pareja de su hijo Paolo Guerrero. Durante la entrevista, comenta sobre el tiempo de gestación, el sexo del bebé y la relación que mantiene con la familia de su hijo.

Con este nuevo embarazo, Paolo Guerrero se prepara para convertirse en padre por sexta vez, luego de los cinco hijos que tuvo en relaciones anteriores. La pareja no ha precisado aún la fecha estimada de nacimiento del bebé ni el país en el que se producirá el parto, ante la posibilidad de que ocurra en Perú o en Brasil, lugar de origen de Consorte.