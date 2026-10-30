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Lo que debe pasar para que Sporting Cristal gane el Torneo Clausura de la Liga 1 2026: los rivales a vencer

Tres victorias, nueve puntos y varios resultados ajenos: esa es la ecuación que los celestes deben resolver en las fechas 15, 16 y 17 para quedarse con la estrella del torneo corto

Sporting Cristal – Universitario de Deportes – Alianza Lima – Liga 1 – Perú – deportes – 29 octubre
El equipo rimense comparte la cima con Sport Huancayo, aventaja a Universitario por un punto y a Alianza Lima por tres, pero el título depende de sus propios resultados y de los tropiezos de sus perseguidores en las jornadas 15, 16 y 17. (Liga 1)
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El agónico 3-2 ante Alianza Lima en el estadio Alberto Gallardo dejó a Sporting Cristal en lo más alto de la tabla del Torneo Clausura 2026. Con 28 unidades, los celestes comparten la punta con Sport Huancayo, aunque los separa una diferencia de goles que inclina la balanza a favor del conjunto rimense: +12 contra +6.

Universitario acecha a un solo punto, con 27, mientras que Alianza Lima quedó relegado a tres de distancia tras la derrota en el Gallardo. El camino hacia el título es claro en términos matemáticos, pero exigente en la práctica: Cristal debe ganar sus tres compromisos restantes y esperar que al menos uno de sus escoltas tropiece antes del cierre del campeonato.

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El calendario que define todo

Sporting Cristal – Universitario de Deportes – Alianza Lima – Liga 1 – Perú – deportes – 29 octubre
El equipo de La Florida tiene tres partidos por delante para defender el liderato y acercarse al campeonato. Dos encuentros en el Alberto Gallardo y una visita a Tarma marcarán su destino. (Liga 1)

Las tres fechas finales del Clausura colocan a Cristal ante rivales que, sobre el papel, lucen accesibles. El lunes 2 de noviembre, desde las 15:30, el equipo de La Florida recibe a FC Cajamarca en el Alberto Gallardo en condición de local. El sábado 7 de noviembre, a la 1:00 de la tarde, viaja hasta la altura de Tarma para enfrentar a ADT en el estadio Unión Tarma. El cierre llega el sábado 14 de noviembre, a las 4:00 de la tarde, nuevamente en el Gallardo, con Cienciano como visitante.

Tres partidos, nueve puntos en juego. La condición es simple en su enunciado: ganar los tres. Cualquier empate o derrota en este tramo final abriría la puerta a los perseguidores y pondría en riesgo una ventaja que hoy luce sólida, pero que la tabla de posiciones vuelve frágil. La diferencia de goles opera como red de seguridad frente a Sport Huancayo, pero no reemplaza la necesidad de sumar de a tres en cada jornada.

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Lo que deben hacer los rivales

Sporting Cristal – Universitario de Deportes – Alianza Lima – Liga 1 – Perú – deportes – 29 octubre
Universitario y Sport Huancayo todavía tienen margen para arrebatarle el primer lugar a Cristal, pero sus calendarios incluyen compromisos exigentes. El duelo entre ambos en la última fecha podría resultar decisivo. (Liga 1)

El escenario más favorable para Sporting Cristal requiere que sus competidores directos cedan puntos en alguno de los tres turnos restantes. El más peligroso, por cercanía en la tabla, es Universitario de Deportes. Los de Ate visitan Piura en la fecha 15 para enfrentar a Atlético Grau, luego reciben a Deportivo Moquegua en condición de local y cierran su campaña en la altura de Huancayo, donde deben medirse ante el propio Sport Huancayo. Ese último duelo, entre dos de los tres equipos que pelean el título, podría definir el campeonato sin que Cristal intervenga directamente.

Si la ‘U’ empata o pierde al menos uno de sus compromisos mientras los celestes ganan los suyos, el título del Clausura 2026 queda en el Rímac. El partido en Piura y el cierre en la altura son los dos eslabones más débiles del calendario crema, y ahí radica la esperanza rimense de no depender únicamente de lo que ocurra en sus propias canchas.

Sport Huancayo, igualado en puntos con Cristal, representa la amenaza más inmediata. La diferencia de goles —seis unidades de ventaja para los celestes— es el único colchón disponible en caso de que ambos equipos terminen parejos al cabo de la fecha 17. Por eso, no alcanza con ganar: Cristal también necesita seguir convirtiendo para ensanchar esa brecha y neutralizar cualquier remontada en el marcador global.

Alianza Lima y la condición de la tabla acumulada

Sporting Cristal – Universitario de Deportes – Alianza Lima – Liga 1 – Perú – deportes – 29 octubre
La derrota ante Sporting Cristal dejó a Alianza Lima a tres puntos de la cima, aunque todavía conserva opciones matemáticas. Sin embargo, los íntimos necesitan ganar todo y esperar que los celestes pierdan unidades. (Liga 1)

Por su parte Alianza Lima quedó a tres puntos tras perder en el Alberto Gallardo. Para que el cuadro íntimo supere a Cristal en la tabla del Clausura, los rimenses tendrían que perder al menos un partido y empatar otro en las fechas que restan. Es un escenario posible, aunque implica que el equipo bajopontino gane sus tres compromisos —ante Cienciano de local, Los Chankas de visitante y FC Cajamarca en casa— sin ceder puntos.

Más allá de la pelea por el Clausura, existe una condición reglamentaria que no puede ignorarse: el reglamento de la Liga 1 establece que el ganador de un torneo corto debe figurar entre los ocho primeros de la tabla acumulada para acceder a los play-offs o asegurar el título de manera definitiva. Cristal debe monitorear esa clasificación en paralelo a la lucha por la punta, porque ganar el Clausura sin estar entre los ocho del acumulado dejaría el campeonato incompleto.

El panorama, entonces, tiene dos ejes simultáneos: sostener el liderato en el Clausura con tres victorias consecutivas y mantenerse dentro de los ocho mejores del acumulado. Si ambas condiciones se cumplen, y si Universitario o Sport Huancayo ceden al menos una unidad en las fechas finales, Sporting Cristal se proclamará campeón del Torneo Clausura 2026.

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