Perú

Nueva alerta roja en Piura y Tumbes por lluvias extremas: Senamhi advierte riesgo de inundaciones en el norte del país

Siete provincias del norte permanecen bajo vigilancia por precipitaciones de moderada a extrema intensidad durante las próximas 24 horas

Calle cubierta de agua turbia por donde circulan mototaxis y un automóvil rojo frente a peatones parados sobre la acera
Vehículos y peatones transitan por una calle anegada en Piura tras las intensas precipitaciones asociadas al Fenómeno El Niño. (UNICEF)
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta roja por lluvias de modPor lluvias de moderada a extrema intensidad, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) lanzó una alerta roja en Piura y Tumbes ante el riesgo de inundaciones pluviales, descargas eléctricas, ráfagas de viento y granizo en sectores altoandinos.

Con una vigencia de 24 horas, el Aviso de Corto Plazo N.° 302-2026 entró en vigor a las 13:00 horas del jueves 29 de octubre. Para las áreas incluidas en el nivel de peligro extremo, la entidad alertó una alta probabilidad de precipitaciones que podrían acumular hasta 65 milímetros diarios.

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La nueva advertencia fue emitida luego de las lluvias registradas en ambas regiones en los días anteriores. Localidades de la costa interior y la sierra norte permanecen bajo vigilancia, ya que las precipitaciones podrían generar aniegos y alterar las actividades cotidianas.

Mapa de Perú con áreas en rojo, amarillo y celeste, íconos de lluvia y viento, escala de intensidad y logotipos institucionales en la base
Un mapa del Senamhi detalla el pronóstico de precipitaciones en diversas regiones de Perú, con avisos de lluvias intensas en Tumbes y Piura. (Foto: Senamhi)

¿Qué zonas de Piura y Tumbes están bajo alerta roja?

En Piura, el nivel rojo comprendió las provincias de Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Piura y Sullana. El Senamhi previó lluvias de moderada a extrema intensidad en estas jurisdicciones.

La alerta también alcanzó a las provincias de Tumbes y Zarumilla, en la región Tumbes. Para esta zona, el pronóstico incluyó precipitaciones intensas, principalmente en sectores expuestos de la costa norte.

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El aviso diferenció las condiciones previstas en la costa y la sierra. En Tumbes y la costa interior de Piura se esperaban lluvias de moderada a extrema intensidad, mientras que otros sectores de la costa interior norte podían registrar precipitaciones moderadas.

Tres hombres empujan un automóvil blanco detenido en una calle anegada frente a varios edificios comerciales
Tres hombres empujan un automóvil varado en una calle inundada tras las precipitaciones registradas en la ciudad de Piura, en el norte de Perú. (EFE / Malú Ramahí)

Senamhi prevé lluvias de hasta 65 milímetros por día y fenómenos asociados

El reporte meteorológico señaló que las lluvias y lloviznas podían alcanzar entre 0,1 y 65 milímetros diarios. La entidad calificó como alta la probabilidad de que se presenten estos eventos durante las 24 horas de vigencia del aviso.

Las precipitaciones podían estar acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento, condiciones que elevan el riesgo para las personas que se encuentren al aire libre o realicen actividades en zonas expuestas.

En áreas ubicadas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar, el Senamhi advirtió la posible caída de granizo, sobre todo en la cordillera centro y sur. También previó presencia de niebla y neblina en sectores de la costa norte.

Una calle inundada con agua marrón por la que circulan vehículos, mototaxis y una motocicleta junto a árboles y edificaciones
Varios vehículos y mototaxis transitan por una avenida anegada tras las intensas lluvias registradas en el distrito Veintiséis de Octubre, en Piura. (EFE / Malú Ramahí)

Lluvias extremas podrían provocar inundaciones pluviales en Piura y Tumbes

El nivel rojo advierte la posibilidad de precipitaciones acumuladas de intensidad extrema que pueden ocasionar inundaciones pluviales. Los aniegos suelen producirse cuando la capacidad de drenaje resulta insuficiente frente a la cantidad de agua caída en poco tiempo.

La acumulación de agua puede complicar el tránsito vehicular y peatonal en calles, carreteras y zonas urbanas. Las autoridades recomiendan mantener precaución en los desplazamientos, especialmente durante las lluvias y ante la reducción de la visibilidad.

Las zonas cercanas a quebradas, cauces y áreas donde suelen formarse aniegos requieren especial atención. El aviso no confirmó emergencias ni daños, pero alertó sobre la posibilidad de eventos asociados a las precipitaciones intensas.

Fotografía aérea de una ciudad con un río canalizado atravesado por puentes vehiculares, edificaciones urbanas y cielo nublado
El cauce del río Piura atraviesa el casco urbano de la ciudad tras el inicio de precipitaciones registradas en el norte del Perú. (EFE / Malú Ramahí)

Recomendaciones ante la alerta por lluvias intensas

El Senamhi recomendó reprogramar actividades en espacios expuestos a las lluvias intensas y evitar permanecer a la intemperie durante tormentas eléctricas o ráfagas de viento.

También pidió proteger bienes y viviendas frente a los efectos de las precipitaciones, el granizo, los vientos fuertes y los aniegos. Retirar objetos que puedan obstruir canaletas y sistemas de drenaje puede reducir la acumulación de agua.

La población de Piura y Tumbes debe mantenerse atenta a los comunicados oficiales y a las indicaciones de las autoridades locales ante nuevos avisos meteorológicos.

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